முதல்வரானதும் விஜய் போடும் 2 கையெழுத்து.. குஷியில் பெண்கள்.. எந்தெந்த திட்டங்களுக்கு தெரியுமா?

TVK Vijay First Signature: தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் மாபெரும் வெற்றியை பெற்றுள்ளது. 233 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களை கைப்பற்றி வெற்றி பெற்றுள்ளது. தவெக, திமுக, அதிமுக என மும்முனைப் போட்டியில் 35 சதவீத வாக்குகளை தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
பெரும்பான்மை நிரூபிக்க 2 நாள் தான் அவகாசம்
ஆட்சி அமைப்பதற்கு 118 இடங்கள் தேவைப்படுகிறது. ஆனால், தவெக 108 இடங்களை மட்டுமே கைப்பற்றியது. இதனால், சிறுசிறு கட்சிகளிடம் தவெக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது. ஆட்சி அமைப்பதற்கு 10 முதல் 13 இடங்கள் தேவைப்படுகிறது. ஏற்கனவே, காங்கிரஸ் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது. இதன் மூலம், காங்கிரஸிடம் 5 இடங்கள் உள்ளன. இதன் மூலம் தற்போது தவெகவிடம் 112 இடங்கள் உள்ளன. இன்னும் தவெகவுக்கு 6 சீட்டுகள் தேவைப்படுகிறது.
இதற்கான பேச்சுவார்த்தைகளையும் விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது. இதன்படி பார்த்தால், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளிடம் 4 சீட்டுகளும், விசிகவிடம் 2 சீட்டுகளும் இருக்கின்றன. இந்த இரண்டு கட்சிகளும் ஆதரவு தெரிவித்தால், 118 இடங்கள் விஜய்க்கு பெரும்பான்மை கிடைத்துவிடும். இதற்காக விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறார்.
நாளைக்குள் இடதுசாரி கட்சிகள் முடிவை அறிவிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கிடையில், நாளை (மே 7) விஜய் முதல்வராக பதவியேற்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. நாளை காலை 11.30 மணியளவில் நேரு விளையாட்டு அரங்கில் விஜய் பதவியேற்க உள்ளதாக தெரிகிறது. இதற்கான ஏற்பாடுகளையும் ஒருபக்கம் தவெக செய்து வருகிறது.
மேலும் படிக்க: துணை முதல்வர் ஆகிறாரா செங்கோட்டையன்? விஜய் போடும் கணக்கு என்ன?
2 திட்டங்களில் கையெழுத்திடும் விஜய்
இந்த நிலையில், விஜய் முதல்வராக பதவியேற்றதும் இரண்டு முக்கிய திட்டங்களுக்கு கையெழுத்திடுவார் என சொல்லப்படுகிறது. ஒரு அரசின் ஐந்தாண்டு கால ஆட்சியில் ஆயிரக்கணக்கான திட்டங்களுக்கு முதல்வர் கையெழுத்திடுவது வழக்கம் தான். ஆனால், ஆட்சி பொறுப்பேற்றதும் முதல்முறையாக முதல்வர் கையெழுமுதல்வரின் முதல் கையெழுத்து என்பது மிகவும் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. தேர்தல் பரப்புரையில் கட்சிகள் 100க்கும் மேற்பட்ட வாக்குறுதிகளை வழங்குகின்றன.
ஆட்சி பொறுப்பேற்றதும் முதல்வர் ஒருவர் எந்த திட்டத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார் என்பது அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக இருக்கும். அந்த வகையில், 2016ஆம் ஆண்டு ஜெயலலிதா 500 மதுக்கடைகளை மூடுவது, 100 யூனிட் இலவச மின்சாரம் உள்ளிட்ட திட்டங்கள் முதலில் கையெழுத்திட்டார். தொடர்ந்து, 2021ஆம் ஆண்டு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் மகளிருக்கு இலவச பேருந்து சேவை, ஆவின் பால் விலை குறைப்பு உள்ளிட்ட முக்கிய திட்டங்களுக்கு கையெழுத்திட்டார். இந்த நிலையில், தற்போது முதல்வராக விஜய் பதவியேற்க உள்ளார். இவர் பதவியேற்றதும் விஜய் எந்த திட்டங்களுக்கு முதலில் கையெழுத்திடுவார் என்பது அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது.
மேலும் படிக்க: இந்த முறை மட்டும் தவெக கூட்டணி? 2029ல் யாருடன்? காங்கிரஸ் அறிவிப்பு!
எந்தெந்த திட்டங்களுக்கு தெரியுமா?
அந்த வகையில், முதல்வராக விஜய் பதவியேற்றதும். குடும்ப தலைவிகளுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.2,500 வழங்கும் திட்டத்தில் கையெழுத்திடுவார் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. மேலும், நகர, மாநகர், மாவட்டங்களுக்கு இடையேயான அனைத்து அரசு பேருந்துகளிலும் பெண்களுக்கு கட்டணமில்லா பேருந்து சேவை வழங்கும் திட்டத்திலும் விஜய் கையெழுத்திட உள்ளார் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
இந்த இரண்டு திட்டங்களும் திமுக ஆட்சி காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட திட்டங்கள் தான். திமுக அரசு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் மூலம் குடும்ப தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ.1,000 வழங்கப்பட்டு வந்தது. மேலும், மகளிர் விடியல் பயண திட்டம் மூலம் பெண்களுக்கு மாநகர பேருந்துகளில் இலவசமாக பயணித்து வந்தனர். இந்த இரண்டு திட்டங்களுக்கும் தான் விஜய் முதல்வரான பிறகு கையெழுத்திடுவார் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
தவெகவின் முக்கிய வாக்குறுதிகள்
|1)
|குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ.2,500
|2)
|ஆண்டுக்கு 6 இலவச எல்பிஜி சிலிண்டர்கள்
|3)
|திருமணத்திற்கு 1 சவரன் தங்கம் + பட்டுச் சேலை
|4)
|பிறக்கும் குழந்தைக்கு தங்க மோதிரம்
|5)
|பெண்களுக்கு அரசு பேருந்தில் இலவச பயணம்
|6)
|200 யூனிட் இலவச மின்சாரம்
|7)
|வேலையில்லாத பட்டதாரிளுக்கு மாதம் ரூ.4,000
மேலும் படிக்க: விஜய் ஆட்சி அமைத்தாலும் பிரச்சனை.. 5 ஆண்டுகள் நீடிக்காது? தவெகவிற்கு பெரிய சவால்