/இந்த அட்டை உங்களிடம் இருக்கிறதா? எல்லோருக்கும் லட்சக்கணக்கில் உதவித்தொகை கிடைக்கும்

cm ulavar pathukappu thittam : முதலமைச்சரின் உழவர் பாதுகாப்பு அட்டை உங்களிடம் இருந்தால் என்னென்ன உதவித்தொகை மற்றும் சலுகைகள் கிடைக்கும்? என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
cm ulavar pathukappu thittam : தமிழகத்தில் விவசாயத் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள குறு, சிறு விவசாயிகள் மற்றும் விவசாயத் தொழிலாளர்கள், அவர்தம் குடும்பத்தினர் வாழ்க்கையில் எதிர்கொள்ளும் இன்னல்கள் மற்றும் எதிர்பாராத இடர்பாடுகளில் இருந்து சமூகப் பாதுகாப்பு அளிக்கும் நோக்கில் முதலமைச்சரின் உழவர் பாதுகாப்புத் திட்டம் உருவாக்கப்பட்டது. முதன் முதலில் 15.08.2005 அன்று இந்தச் சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அதன் பின்னர், 2006 ஆம் ஆண்டில் "தமிழ்நாடு விவசாயத் தொழிலாளர்கள் - விவசாயிகள் (சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் நலம்) சட்டம் 2006" என்ற பெயரில் புதிய சட்டம் இயற்றப்பட்டு மாற்றியமைக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து, 2011 ஆம் ஆண்டில் இச்சட்டம் நீக்கப்பட்டு, புதியதாக "முதலமைச்சரின் உழவர் பாதுகாப்புத் திட்டம்" என்ற பெயரில் ஒரு விரிவான திட்டத்தை 10.09.2011 அன்று சட்டமன்றத்தில் அப்போதைய முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவித்தார்கள். அதன்படி, இந்தத் திட்டம் 10.09.2011 முதல் மாநிலம் முழுவதும் முறைப்படி நடைமுறைக்குக் கொண்டு வர அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் மூல உறுப்பினராகப் பதிவு செய்யப் பின்வரும் தகுதிகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன:
நில வரம்பு: சொந்தமாக 2.50 ஏக்கருக்கு மேற்படாத நன்செய் நிலம் அல்லது 5.00 ஏக்கருக்கு மேற்படாத புன்செய் நிலம் வைத்திருந்து, அதில் நேரடியாகப் பயிர் செய்யும் விவசாயியாக இருக்க வேண்டும்.
விவசாயத் தொழிலாளர்கள்: விவசாயம் மற்றும் விவசாயம் சார்ந்த தொழில்களில் கூலிக்காகவோ அல்லது குத்தகை அடிப்படையிலோ ஈடுபட்டுள்ள தொழிலாளர்கள் மற்றும் குத்தகைதாரர்கள் தகுதியானவர்கள்.
வயது வரம்பு: மூல உறுப்பினராகப் பதிவு செய்ய 18 வயது முதல் 65 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.
குடும்ப உறுப்பினர்கள்: மூல உறுப்பினர்களைச் சார்ந்து வாழும் (பொருள் ஈட்டாத) கணவன், மனைவி, குழந்தைகள், பெற்றோர் மற்றும் இறந்துவிட்ட மகனுடைய மனைவி (விதவை மருமகள்) மற்றும் அவர்தம் குழந்தைகளும் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன் பெறத் தகுதியுடையவர்கள் ஆவர்.
கட்டணம்: இத்திட்டத்தின் கீழ் உறுப்பினராகப் பதிவு செய்வதற்கு எவ்வித கட்டணமும் வசூலிக்கப்பட மாட்டாது, இது முற்றிலும் இலவசமாகும்.
தோட்டக்கலை, பட்டுப்புழு வளர்ப்பு, பயிர் மற்றும் புல் வளர்த்தல், குடியானவர் தனது நிலத்தின் ஒரு பகுதியை மேய்ச்சலுக்காகப் பயன்படுத்துதல், உர வகையிலான பயிர்களை வளர்த்தல், பால் பண்ணைத் தொழில், கோழிப்பண்ணை, கால்நடை வளர்ப்பு, மரங்களை வளர்த்தல் மற்றும் உள்ளூர் மீன்பிடி தொழிலில் ஈடுபடுதல் ஆகியவை விவசாயச் சார்புத் தொழில்களாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன.
கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் மூலம் ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் உள்ள ரேஷன் கார்டு அடிப்படையில் தகுதியான பயனாளிகளைக் கண்டறிவார். இதற்கென மாவட்ட நிர்வாகத்தால் வழங்கப்படும் தனிப் பதிவேட்டில் தகுதியானவர்களின் விவரங்கள் பதிவு செய்யப்படும். VAO சமர்ப்பிக்கும் பதிவேடுகளை வருவாய் ஆய்வாளர் மற்றும் துணை வட்டாட்சியர் சரிபார்த்து, விடுபட்ட அல்லது தவறான பதிவுகளை நீக்கம் செய்வர். பின்னர், இந்த விவரங்கள் வட்ட மற்றும் மாவட்ட வாரியாகத் தொகுக்கப்பட்டு, அடையாள அட்டைகள் அச்சிடுவதற்காக எல்காட் நிறுவனத்திற்கு மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பப்படும்.
விவசாயத் தொழிலில் நேரடியாக ஈடுபடும் கணவன் மற்றும் மனைவி இருவருக்கும் பண்பேறிய சிவப்பு வண்ணத்தில் அடையாள அட்டை வழங்கப்படும். அவர்களைச் சார்ந்து வாழும் பிற குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும், விவசாயத்தில் ஈடுபடாத கணவன் அல்லது மனைவிக்கு சாம்பல் நிறத்தில் (Grey Colour) அடையாள அட்டை வழங்கப்படும். குடும்பத்தில் பதிவு செய்யப்படும் ஒவ்வொரு உறுப்பினருக்கும் தனித்தனி எண்களுடன் அட்டை வழங்கப்பட்டாலும், குடும்ப அட்டை எண் மற்றும் மூல உறுப்பினரின் அட்டை எண் அனைத்து அட்டைகளிலும் இடம் பெற்றிருக்கும்.
இத்திட்டத்தில் பதிவு செய்துள்ள உறுப்பினர்களின் குழந்தைகளின் உயர் கல்விக்காக ஆண்டொன்றுக்கு வழங்கப்படும் கல்வி உதவித்தொகை, அவர்கள் விடுதியில் தங்கிப் படிப்பவரா அல்லது தங்கியிருக்காதவரா மற்றும் மாணவர்/மாணவியர் என்பதன் அடிப்படையில் பின்வருமாறு பிரிக்கப்பட்டுள்ளது:
ITI மற்றும் பாலிடெக்னிக் படிப்புகள்: விடுதியில் தங்காத மாணவர்களுக்கு ரூ.1,250, மாணவிகளுக்கு ரூ.1,750, விடுதியில் தங்கிப் படிப்பின் மாணவர்களுக்கு ரூ.1,450, மாணவிகளுக்கு ரூ.1,950.
கவின்கலை, ஆசிரியர் பயிற்சி, செவிலியர் பட்டயப்படிப்பு: விடுதியில் தங்காத மாணவர்களுக்கு ரூ.1,250, மாணவிகளுக்கு ரூ.1,750; விடுதியில் தங்கிப் படிப்பின் மாணவர்களுக்கு ரூ.1,450, மாணவிகளுக்கு ரூ.1,950.
இளங்கலை பட்டப்படிப்புகள் (UG Degrees - BA, BSc, BCom, Fine Arts, Teacher Education, Nursing): விடுதியில் தங்காத மாணவர்களுக்கு ரூ.1,750, மாணவிகளுக்கு ரூ.2,250; விடுதியில் தங்கிப் படிப்பின் மாணவர்களுக்கு ரூ.2,000, மாணவிகளுக்கு ரூ.2,500.
முதுகலை பட்டப்படிப்புகள் (PG Degrees - MA, MSc, Fine Arts, Nursing): விடுதியில் தங்காத மாணவர்களுக்கு ரூ.2,250, மாணவிகளுக்கு ரூ.2,750, விடுதியில் தங்கிப் படிப்பின் மாணவர்களுக்கு ரூ.3,250, மாணவிகளுக்கு ரூ.3,750.
தொழிற்கல்வி படிப்புகள் (Professional Courses - சட்டம், பொறியியல், மருத்துவம், கால்நடை அறிவியல், வேளாண்மை): விடுதியில் தங்காத மாணவர்களுக்கு ரூ.2,250, மாணவிகளுக்கு ரூ.2,750, விடுதியில் தங்கிப் படிப்பின் மாணவர்களுக்கு ரூ.4,250, மாணவிகளுக்கு ரூ.4,750.
முதுநிலை தொழிற்கல்வி படிப்புகள் (PG Professional Courses): விடுதியில் தங்காத மாணவர்களுக்கு ரூ.4,250, மாணவிகளுக்கு ரூ.4,750, விடுதியில் தங்கிப் படிப்பின் மாணவர்களுக்கு ரூ.6,250, மாணவிகளுக்கு ரூ.6,750.
மாணவ, மாணவியர் வேறு எந்த அரசுத் துறையிலாவது கல்வி உதவித்தொகை பெற்றிருந்தாலும், இந்த உழவர் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் கல்வி உதவித்தொகை அவர்களுக்குக் கூடுதலாக வழங்கப்படும். 10-ஆம் வகுப்பு முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் பள்ளி மாணவர்கள் பள்ளிக்கல்வித்துறை திட்டங்களின் கீழ் பயன் பெறுவர்.
திருமண நிதியுதவி: சமூக நலத்துறை மூலம் செயல்படுத்தப்படும் திருமண உதவித் திட்டங்களின் கீழ் உதவித்தொகை பெற தகுதியற்ற, இத்திட்டத்தின் பதிவு பெற்ற உறுப்பினர்கள் அல்லது அவர்களைச் சார்ந்தவர்களுக்கு இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் திருமண நிதியுதவி வழங்கப்படும். அதன்படி, ஆணின் திருமணத்திற்கு ரூ.8,000/- எனவும், பெண்ணின் திருமணத்திற்கு ரூ.10,000/- எனவும் நிதியுதவி அளிக்கப்படும். இதற்கு உறுப்பினராகப் பதிவாகி இருப்பதோடு, சட்டப்பூர்வ திருமண வயதை நிறைவு செய்திருக்க வேண்டும்; மேலும் ஒரு உறுப்பினருக்கு ஒரு முறை மட்டுமே இந்த உதவி அனுமதிக்கப்படும்.
மகப்பேறு நிதியுதவி: பதிவு பெற்ற பெண் உறுப்பினர்களுக்கு, சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத் துறையால் செயல்படுத்தப்படும் மகப்பேறு திட்டங்களின் மூலமாகவே இந்த உதவித்தொகை வழங்கப்படும். பயனாளிகள் இந்த உதவிகளை எளிதில் பெறத் தேவையான சான்றிதழ்களைத் தனி வட்டாட்சியர் (சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டம்) விரைந்து பெற்றுத்தர வசதி செய்வார்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் பண்பேறிய சிவப்பு (மரூன்) நிற அட்டை வைத்துள்ள, ஆதரவற்ற உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் மாதாந்திர ஓய்வூதியமாக ரூ.1,000/- (ரூபாய் ஆயிரம் மட்டும்) வழங்கப்படும்.
ஆதரவற்றோருக்கான தகுதிகள்:60 வயது பூர்த்தியடைந்திருக்க வேண்டும். முதுமை காரணமாக உடல் உழைப்புத் திறன் அற்றவராக இருத்தல் வேண்டும். மகன் அல்லது மகள் இருந்தாலும், அவர்களால் கவனிக்கப்படாமல் கைவிடப்பட்ட அல்லது புறக்கணிக்கப்பட்டவராக இருக்க வேண்டும். ஏற்கனவே நடைமுறையில் இருந்த "ஆதரவற்ற வேளாண் தொழிலாளர் ஓய்வூதியத் திட்டம் 1981"-ன் பயனாளிகளையும் உள்ளடக்கி, ஒரே திட்டமாக ஒருங்கிணைத்து இத்திட்டத்தின் கீழ் முதியோர் ஓய்வூதியம் வழங்க அரசு முடிவெடுத்தது.
மரூன் நிற அட்டை பெற்ற மூல உறுப்பினர் ஒருவர் விபத்து அல்லது இயற்கை மரணத்தைச் சந்திக்கும் போது அவர்தம் குடும்பத்திற்குப் பின்வரும் நிதியுதவிகள் வழங்கப்படும்:
விபத்து நிவாரண உதவிகள்: விபத்தினால் மரணம் நேரிட்டால்: ரூ.1,00,000/- , விபத்தில் இரண்டு கைகள் / இரண்டு கால்கள் / ஒரு கை மற்றும் ஒரு கால் / இரண்டு கண்களிலும் பார்வையை முழுமையாக இழத்தல் போன்ற நிரந்தர ஊனம் ஏற்பட்டால்: ரூ.1,00,000/-, விபத்தில் ஒரு கை / ஒரு கால் இழப்பு அல்லது பக்கவாதம் (Paralysis) ஏற்பட்டால்: ரூ.50,000/-, கடுமையான காயங்களின் காரணமாக இதர கை, கால்களை இழக்க நேரிட்டால்: ரூ.20,000/-
உறுப்பினர் இயற்கையாக மரணமடைந்தால் அவரது குடும்பத்திற்கு ரூ.10,000/- வழங்கப்படும். பதிவு பெற்ற எந்தவொரு உறுப்பினர் இறந்தாலும், அவரது ஈமச்சடங்குச் செலவுகளுக்காக உடனடியாக ரூ.2,500/- நிதியுதவி வழங்கப்படும். இந்த ஈமச்சடங்கு உதவித்தொகையைப் பெறுவதற்கு இறப்புச் சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. அடையாள அட்டையில் விவரங்களைப் பதிவு செய்துகொண்டே இந்நிதியை வழங்கலாம்.