English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • 200 யூனிட் மின்சாரம் இலவசம்... முதல்வர் விஜய்யின் முதல் கையெழுத்து - பதவியேற்பு விழாவில் உருக்கம்!

200 யூனிட் மின்சாரம் இலவசம்... முதல்வர் விஜய்யின் முதல் கையெழுத்து - பதவியேற்பு விழாவில் உருக்கம்!

CM Vijay Key Announcements: சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கத்தில் பதவியேற்பு மேடையிலேயே மூன்று முக்கிய கோப்புகளில் விஜய் கையெழுத்திட்டார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 10, 2026, 12:35 PM IST
  • விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்றார்.
  • 9 அமைச்சர்கள் பதவியேற்றனர்.
  • மூன்று முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார்.

Trending Photos

EPS Pension: 12, 20, 25 ஆண்டு சர்வீஸில் இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
camera icon10
EPFO
EPS Pension: 12, 20, 25 ஆண்டு சர்வீஸில் இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
விஜய்யால் யாருக்கு பெரிய பாதிப்பு... புள்ளிவிவரங்கள் இதோ - அய்யோ பாவம் சீமான்!
camera icon5
tvk vijay
விஜய்யால் யாருக்கு பெரிய பாதிப்பு... புள்ளிவிவரங்கள் இதோ - அய்யோ பாவம் சீமான்!
RCB vs MI: ஆர்சிபி அணியில் இரண்டு முக்கிய மாற்றம்! அதிரடி வீரர்கள் நீக்கம்!
camera icon5
RCB vs MI
RCB vs MI: ஆர்சிபி அணியில் இரண்டு முக்கிய மாற்றம்! அதிரடி வீரர்கள் நீக்கம்!
இன்றைய ராசிபலன்: மே 10 - இந்த 3 ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான நாள்
camera icon13
horoscope
இன்றைய ராசிபலன்: மே 10 - இந்த 3 ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான நாள்
200 யூனிட் மின்சாரம் இலவசம்... முதல்வர் விஜய்யின் முதல் கையெழுத்து - பதவியேற்பு விழாவில் உருக்கம்!

CM Vijay Key Announcements, Speech Highlights: சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கத்தில் பதவியேற்பு மேடையிலேயே மூன்று முக்கிய கோப்புகளில் விஜய் கையெழுத்திட்டார்.

Add Zee News as a Preferred Source

விஜய்யின் 3 அறிவிப்புகள்

- இரு மாதங்களுக்கு 500 யூனிட் வரை பயன்படுத்தும் வீட்டு மின் நுகர்வோர்களுக்கு இரு மாதங்களுக்கு 200 யூனிட்கள் கட்டணமில்லா மின்சாரம்.

- சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடி படை உருவாக்கம்

- போதைப்பொருள் தடுப்பு படை உருவாக்கம்

பதவியேற்பு விழா தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக விஜய் பதவிப் பிரமாணமும், ரகசிய காப்பு பிரமாணமும் செய்துகொண்டார். பதவியேற்பு விழா மேடையில் ராகுல் காந்தி இடம்பெற்றிருந்தார்.

மேலும் படிக்க | Tamil Nadu CM Vijay Oath Ceremony Live: முதலமைச்சரானார் விஜய்... பதவியேற்பு மேடையிலேயே முக்கிய அறிவிப்பு

முதல்வர் விஜய் உரையின் ஹைலைட்ஸ்

மதச்சார்பற்ற, சமூக நீதி அரசு: கோப்புகளில் கையெழுத்திட்ட பின்னர் பதவியேற்பு விழா மேடையில், முதலமைச்சராக விஜய் ஆற்றிய தனது முதல் உரையில், "ஒரு உதவி இயக்குநரின் மகனாக என் வாழ்க்கையை தொடங்கி இன்று இங்கு நிற்கிறேன். சினிமாவில் எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இடத்தை நீங்கள்தான் கொடுத்தீர்கள். நான் ஒன்றும் மன்னர் பரம்பரையில் இருந்து வந்தவன் அல்ல" என்றார். மேலும், உண்மையான மதச்சார்பற்ற, சமூக நீதி அரசு தொடங்கிவிட்டதாக விஜய் மேடையில் கர்ஜித்தார்.

விஜய் எச்சரிக்கை: ஜெயித்துவிட்டோம் என எண்ணி, ஆட்டம் ஆடிப் பார்க்கலாம் என யாரும் நினைக்க வேண்டாம். ஆட்டம் ஆடுவோம் என நினைத்தால் அந்த எண்ணத்தை இந்த நிமிடமே அழித்துவிடுங்கள் என தனது சொந்த கட்சியினருக்கு முதலமைச்சர் விஜய் எச்சரிக்கை விடுத்தார்.

ஒரே அதிகார மையம்: என் அரசில் ஒரே அதிகாரம்தான். பல அதிகார மையங்கள் எல்லாம் இல்லை. இந்த பக்கம் ஒரு மையம், அந்த பக்கம் ஒரு மையம் எல்லாம் அறவே கிடையாது. நான் ஒன்றும் தேவதூதன் அல்ல, சாதாரணமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழும் சாதாரண மனிதன். 

சாத்தியப்படும் வாக்குறுதி: நான் சாத்தியப்படும் வாக்குறுதிகளை மட்டுமே உங்களுக்கு அளிப்பேன். அப்படியென்றால், சாத்தியமில்லாத விஷயங்களை நடைமுறைப்படுத்த முயற்சிக்க மாட்டாரா என்றால், இத்தனை கோடி மக்கள் என்னுடன் இருக்கும்போது எது வந்தாலும் பார்த்துக்கொள்ளலாம் என நம்பிக்கை வருகிறது.

கஜானா காலி: இன்றைய தமிழ்நாட்டில் ரூ.10 லட்சம் கோடி கடன் வாங்கி வைத்துச் சென்றுள்ள, கஜானாவை சுத்தமாக துடைத்து வைத்துவிட்டு போயிருக்கிறார்கள். தூக்க முடியாத சுமையை வைத்துவிட்டு போயிருக்கும் நிலையில் தான் பொறுப்பை கையில் எடுத்திருக்கிறோம். 

வெள்ளி அறிக்கை வெளியிடுவேன்: உள்ளே சென்று பார்த்தால் தான் தெரியும், எது எந்த இடத்தில் இருக்கிறது, எது இல்லை என்பது தெரியவரும். அதையெல்லாம் பார்த்துவிட்டு ஒரு வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடலாம் என்று இருக்கிறேன். தமிழ்நாடு அரசு இந்த நிலைமையில்தான் இருக்கிறது என்பதை சொல்லிவிட்டு, எனது ஆட்சியை தொடங்கலாம் என்று நினைக்கிறேன்.

மேலும் படிக்க | முதலமைச்சர் விஜய் பதவியேற்பு விழா : கலந்து கொண்ட முக்கிய தலைவர்கள் லிஸ்ட்

அவகாசம் வேண்டும்: எனக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுத்தீர்கள் என்றால் மிகவும் நன்றாக இருக்கும். சட்டம் ஒழுங்கு மற்றும் எல்லார்க்குமான பாதுகாப்பை நான் உறுதி செய்வேன். மருத்துவம், குடிநீர், சாலை வசதி உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளில்தான் முழு கவனம் செலுத்துவேன்.

முதலமைச்சராக ஸ்டாலின் பதவியேற்பு

சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவை இன்று பதவியேற்றுக்கொண்ட நிலையில், தமிழ்நாட்டின் பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர், தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக விஜய்க்கு பதவிப் பிரமாணமும், ரகசிய காப்பு பிரமாணமும் செய்து வைத்தார். 

தவெகவின் முக்கிய என். ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜூனா, செங்கோட்டையன், அருண்ராஜ், ராஜ்மோகன், காரைக்குடி பிரபு, வெங்கட ரமணன், சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார், கீர்த்தனா உள்ளிட்ட அமைச்சர்களுக்கும் ஆளுநர் பதவிப் பிரமாணம், ரகசிய காப்பு பிரமாணம் செய்து வைத்தார். தமிழ்நாட்டின் 13வது முதலமைச்சராக பதவியேற்றார். கட்சி ஆரம்பித்த 2 ஆண்டுகளில் தேர்தலை சந்தித்து, தனிப் பெரும் கட்சி அந்தஸ்து உடன் விஜய் ஆட்சியமைத்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க | ரூ.2500 மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் : மக்களுக்கு எந்த அப்டேட்டும் கொடுக்காத முதலமைச்சர் விஜய்

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

CM VijayTVKFree electricity

Trending News