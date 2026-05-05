English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழக முதல்வராக விஜய் பதவியேற்பு.. தேதி குறித்த தவெக.. குஷியில் நண்பா நண்பீஸ்

தமிழக முதல்வராக விஜய் பதவியேற்பு.. தேதி குறித்த தவெக.. குஷியில் நண்பா நண்பீஸ்

Tamil Nadu CM Vijay Oath Taking Ceremony: தமிழ்நாட்டில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் பெரும்பான்மை இடங்களில் வெற்றி பெற்ற தமிழகம் வெற்றி கழகம் தலைவர் விஜய் நாளை மறுநாள் (மே 7) முதல்வராக பதவி ஏற்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.  தமிழக வெற்றி கழகம் ஆட்சி அமைக்க சிலக்கட்சிகளின் எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவளிக்க முன் வந்திருப்பதாக தெரிகிறது.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 5, 2026, 04:41 PM IST
  • மே 7ஆம் தேதி முதல்வராக விஜய் பதவியேற்க உள்ளதாக தகவல்
  • நாளை ஆளுநரை விஜய் சந்தித்து ஆதரவு எம்எல்ஏக்களின் கடிதத்தை வழங்க உள்ளார்
  • மே 7ஆம் தேதி தமிழக முதல்வராக பதவியேற்பு என தகவல்

Trending Photos

தேர்தலில் போட்டியிடும் த்ரிஷா? ஒகே சொன்ன விஜய்.. நீலாங்கரைக்கு நேரடி விசிட்
camera icon7
TN Assembly Election
தேர்தலில் போட்டியிடும் த்ரிஷா? ஒகே சொன்ன விஜய்.. நீலாங்கரைக்கு நேரடி விசிட்
ஸ்டாலினே தோல்வி? கடும் அப்செட்டில் திமுக! கொளத்தூரில் நடந்த ட்விஸ்ட்
camera icon7
MK Stalin
ஸ்டாலினே தோல்வி? கடும் அப்செட்டில் திமுக! கொளத்தூரில் நடந்த ட்விஸ்ட்
IPL 2026: அதிக சிக்ஸரை அடித்த டாப் 8 வீரர்கள்... முதலிடத்தில் அபிஷேக் சர்மா இல்லை!
camera icon8
IPL
IPL 2026: அதிக சிக்ஸரை அடித்த டாப் 8 வீரர்கள்... முதலிடத்தில் அபிஷேக் சர்மா இல்லை!
நடிகர்கள் தொடங்கிய கட்சிகளும்... அவர்களின் முதல் தேர்தல் முடிவுகளும்!
camera icon7
vijay
நடிகர்கள் தொடங்கிய கட்சிகளும்... அவர்களின் முதல் தேர்தல் முடிவுகளும்!
தமிழக முதல்வராக விஜய் பதவியேற்பு.. தேதி குறித்த தவெக.. குஷியில் நண்பா நண்பீஸ்

தமிழக முதல்வராக பதவியேற்கும் விஜய்: தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 இடங்களில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்றது. தனிப்பெரும்பான்மை பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய், முதல்வராக மே 7ஆம் தேதி பதவியேற்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் பெரும் மாற்றத்தை கொண்டு வந்துள்ளது.  60 ஆண்டுகால திராவிட கட்சிகளின் ஆட்சிக்கு தவெக முற்றுப்புள்ளி வைத்து, மாபெரும் வெற்றியை பதிவு செய்து இருக்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

மே 7ல் முதல்வராக பதவியேற்கும் விஜய்?

233 தொகுதிகளில் தனித்து களம் கண்ட விஜய்யின், தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் கைப்பற்றி தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. ஆனால், ஆட்சி அமைப்பதற்கு 118 இடங்கள் தேவைப்படும். ஆட்சி அமைப்பதற்கான பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க 15 நாட்கள் அவசாகம் இருக்கறிது. அதற்குள் தவெக தலைவர் விஜய் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டும்.  இதற்காக சிறுசிறு கட்சிகளிடம் விஜய் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறார்.

விஜய்க்கு காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், விசிக, ஐயுஎம்எல், பாமக உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவிக்க தயாராக இருப்பதாக தெரிகிறது. அதே நேரத்தில், 45 இடங்களை கைப்பற்றியுள்ள அதிமுகவும் விஜய்யுடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. ஆனால், யார் ஆதரவு தெரிவிப்பார்கள் என்பது பெரும் எதிர்பார்ப்பை கிளப்பியுள்ளது. மேலும், தமிழக வெற்றி கழகம் ஆட்சி அமைக்க சிலக்கட்சிகளின் எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவளிக்க முன் வந்திருப்பதாக தெரிகிறது. இது தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட கட்சி எம்எல்ஏக்களிடம் ஆதரவு கடிதம் பெறும் பணியும் நடந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. 

அவர்களின் ஆதரவுடன் நாளை (மே 6) ஆளுநரை விஜய் நேரில் சந்திக்க உள்ளார். இதற்காக ஆளுநர் மாளிகையில் அவருக்கு அனுமதி கேட்கப்பட்டுள்ளது. ஆளுநர் நேரம் கொடுத்தவுடன் ஆதரவு எம்எல்ஏக்களின் கடிதத்துடன் விஜயய் அவரை சந்திக்க உள்ளார். தொடர்ந்து, நாளை மறுநாள் (மே 7) முதல்வராக பதவியேற்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. தொடர்ந்து, ஓரிரு நாட்களில் சிறப்பு சட்டமன்றத்தை கூட்டி, பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கவும் திட்டமிட்டு இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 

அமைச்சரவை பட்டியல் எப்போது?

தொடர்ந்து, அமைச்சரவை பட்டியலையும் தவெக தயாரித்து வருகின்றனர். இது தொடர்பான ஆலோசனையில் விஜய், ஆதவ் அர்ஜுனா, அருண்குமார் உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவவர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். விஜய்யின் வலது கரமாக செயல்பட்ட ஆனந்துக்கு அமைச்சரவையில் முக்கிய பொறுப்பு வழங்கப்படலாம். குறிப்பாக, பொதுப்பணித்துறை,  உள்துறை போன்றவை அவருக்கு வழங்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. செங்கோட்டையனுக்கு கல்வித்துறை, வேளாண்மைத் துறை வழங்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.

ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு தொழில் அல்லது நிதி போன்ற முக்கிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படலாம் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. சிடிஆர் நிர்மல் குமார், அருண் ராஜ்க்கு ஊடகத்துறை, தொழில்நுட்பத்துறை, மின்துறை போன்றவை வழங்கப்படலாம் என தகவல்கள் கசிந்துள்ளனர். இதனை தவிர, விஜய்யுடன் ஆரம்பத்தில் இருந்து பயணித்து வந்த இளைஞர்களுக்கு அமைச்சரவையில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட உள்ளது.   

மேலும் படிக்க: தவெகவுக்கு இருக்கும் இத்தனை சாவல்கள்... பாஜகவிடம் பாய்வாரா... பதுங்குவாரா விஜய்!

மேலும் படிக்க: TVK Vijay: யாரும் வெளியில் செல்ல கூடாது! விஜய் எடுத்த பரபரப்பு முடிவு!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
tvk vijayTamil Nadu CM VijayCM Vijay oath taking ceremonyCM Vijay Latest News

Trending News