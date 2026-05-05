தமிழக முதல்வராக விஜய் பதவியேற்பு.. தேதி குறித்த தவெக.. குஷியில் நண்பா நண்பீஸ்

தமிழக முதல்வராக பதவியேற்கும் விஜய்: தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 இடங்களில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்றது. தனிப்பெரும்பான்மை பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய், முதல்வராக மே 7ஆம் தேதி பதவியேற்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் பெரும் மாற்றத்தை கொண்டு வந்துள்ளது. 60 ஆண்டுகால திராவிட கட்சிகளின் ஆட்சிக்கு தவெக முற்றுப்புள்ளி வைத்து, மாபெரும் வெற்றியை பதிவு செய்து இருக்கிறது.
மே 7ல் முதல்வராக பதவியேற்கும் விஜய்?
233 தொகுதிகளில் தனித்து களம் கண்ட விஜய்யின், தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் கைப்பற்றி தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. ஆனால், ஆட்சி அமைப்பதற்கு 118 இடங்கள் தேவைப்படும். ஆட்சி அமைப்பதற்கான பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க 15 நாட்கள் அவசாகம் இருக்கறிது. அதற்குள் தவெக தலைவர் விஜய் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டும். இதற்காக சிறுசிறு கட்சிகளிடம் விஜய் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறார்.
விஜய்க்கு காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், விசிக, ஐயுஎம்எல், பாமக உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவிக்க தயாராக இருப்பதாக தெரிகிறது. அதே நேரத்தில், 45 இடங்களை கைப்பற்றியுள்ள அதிமுகவும் விஜய்யுடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. ஆனால், யார் ஆதரவு தெரிவிப்பார்கள் என்பது பெரும் எதிர்பார்ப்பை கிளப்பியுள்ளது. மேலும், தமிழக வெற்றி கழகம் ஆட்சி அமைக்க சிலக்கட்சிகளின் எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவளிக்க முன் வந்திருப்பதாக தெரிகிறது. இது தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட கட்சி எம்எல்ஏக்களிடம் ஆதரவு கடிதம் பெறும் பணியும் நடந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.
அவர்களின் ஆதரவுடன் நாளை (மே 6) ஆளுநரை விஜய் நேரில் சந்திக்க உள்ளார். இதற்காக ஆளுநர் மாளிகையில் அவருக்கு அனுமதி கேட்கப்பட்டுள்ளது. ஆளுநர் நேரம் கொடுத்தவுடன் ஆதரவு எம்எல்ஏக்களின் கடிதத்துடன் விஜயய் அவரை சந்திக்க உள்ளார். தொடர்ந்து, நாளை மறுநாள் (மே 7) முதல்வராக பதவியேற்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. தொடர்ந்து, ஓரிரு நாட்களில் சிறப்பு சட்டமன்றத்தை கூட்டி, பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கவும் திட்டமிட்டு இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
அமைச்சரவை பட்டியல் எப்போது?
தொடர்ந்து, அமைச்சரவை பட்டியலையும் தவெக தயாரித்து வருகின்றனர். இது தொடர்பான ஆலோசனையில் விஜய், ஆதவ் அர்ஜுனா, அருண்குமார் உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவவர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். விஜய்யின் வலது கரமாக செயல்பட்ட ஆனந்துக்கு அமைச்சரவையில் முக்கிய பொறுப்பு வழங்கப்படலாம். குறிப்பாக, பொதுப்பணித்துறை, உள்துறை போன்றவை அவருக்கு வழங்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. செங்கோட்டையனுக்கு கல்வித்துறை, வேளாண்மைத் துறை வழங்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு தொழில் அல்லது நிதி போன்ற முக்கிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படலாம் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. சிடிஆர் நிர்மல் குமார், அருண் ராஜ்க்கு ஊடகத்துறை, தொழில்நுட்பத்துறை, மின்துறை போன்றவை வழங்கப்படலாம் என தகவல்கள் கசிந்துள்ளனர். இதனை தவிர, விஜய்யுடன் ஆரம்பத்தில் இருந்து பயணித்து வந்த இளைஞர்களுக்கு அமைச்சரவையில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட உள்ளது.
