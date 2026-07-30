/Explainer: தமிழ்நாட்டில் பூரண மதுவிலக்கு சாத்தியமா? அரசின் நிதிச் சவால்களும் மாற்று வழிகளும்!

தமிழ்நாட்டில் பூரண மதுவிலக்கு என்பது வெறும் அரசியல் வாக்குறுதி அல்லது தேர்தல் கால விவாதம் மட்டுமல்ல, லட்சக்கணக்கான குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரத்தோடும், ஆரோக்கியத்தோடும் பின்னிப்பிணைந்த ஒரு நீண்டகால சமூக கோரிக்கை ஆகும். மது மற்றும் போதைப்பொருள்களின் கட்டுப்பாடற்ற புழக்கத்தால் குடும்பங்கள் சிதைவதும், இளைய சமுதாயத்தின் எதிர்காலம் சீரழிவதும் தொடர்கதையாகி வரும் நிலையில், "மது ஒழிப்பே மாநிலத்தின் உண்மையான வளர்ச்சி" என்ற குரல் வலுத்து வருகிறது. இருப்பினும், மாநில அரசு எதிர்கொள்ளும் நிதி நெருக்கடிகளும், மாற்று வருவாய் சார்ந்த சவால்களுமே பூரண மதுவிலக்கை நடைமுறைப்படுத்துவதில் பெரும் முட்டுக்கட்டையாக இருந்து வருகின்றன.
இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் 47 ஆவது பிரிவு, மருத்துவத் தேவைகளை தவிர்த்து பிற பயன்பாடுகளுக்கான மதுபானங்களை தடை செய்ய மாநில அரசுகளுக்கு முழு அதிகாரம் வழங்கி உள்ளது. அதன்படி இந்தியாவின் சில மாநிலங்களில் மதுவிலக்கு சட்டம் அமலில் உள்ளது.
குஜராத்: 1960ல் இருந்தே குஜராத் மாநிலத்தில் பூரண மதுவிலக்கு அமலில் உள்ளது. காந்தியடிகளின் கொள்கைகளைப் பின்பற்றி, கடுமையான சட்டங்கள் மூலம் மது விற்பனை மற்றும் நுகர்வுக்கு அங்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
பீகார்: ஏழை மற்றும் நடுத்தர குடும்பங்களின் நல்வாழ்வை உறுதி செய்யவும், பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை குறைக்கவும் 2016 ஆம் ஆண்டில் முதலமைச்சர் நிதிஷ் குமார் அம்மாநிலத்தில் பூரண மதுவிலக்கை அமல்ப்படுத்தினார்.
நாகாலாந்து: 1989 ஆம் ஆண்டு இயற்றப்பட்ட 'நாகாலாந்து பூரண மதுவிலக்குச் சட்டத்தின்' கீழ் அம்மாநிலத்தில் மது விற்பனை மற்றும் பயன்பாடு முற்றிலும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
மிசோரம்: 1995ல் முதன்முதலில் மதுவிலக்கை கொண்டுவந்த மிசோரம், பின்னர் சில தளர்வுகளை அறிவித்தாலும், 2019 ஆம் ஆண்டு 'மிசோரம் மதுவிலக்குச் சட்டம்' மூலம் மீண்டும் பூரண மதுவிலக்கை அமல்படுத்தியது.
தமிழ்நாட்டிலும் பள்ளிகள் மற்றும் வழிபாட்டு தலங்களுக்கு அருகே உள்ள 717 மதுக்கடைகளை அண்மையில் அரசு மூடியுள்ளது. இது மக்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இருப்பினும், தேர்தலுக்கு முன்பு வாக்குறுதியாக இருக்கும் மதுவிலக்கு, தேர்தலுக்கு பிறகு அரசியல்வாதிகளின் கவனச்சிதறலாக மாறிவிடும் கசப்பான உண்மை தொடர்ந்து நீடிக்கிறது.
பூரண மதுவிலக்கை நடைமுறைப்படுத்துவதில் மாநில அரசு எதிர்கொள்ளும் மிகப்பெரிய முட்டுக்கட்டை அதன் நிதி நிலைமை ஆகும். மாநில அரசின் சொந்த வரி வருவாயில் சுமார் 6ல் ஒரு பங்கு வருமானம் மது விற்பனையின் மூலமே கிடைக்கிறது. தற்போதைய நிலவரப்படி, தமிழ்நாட்டின் ஆண்டு வரி வருவாய் சுமார் ரூ. 3.5 லட்சம் கோடியாகும். அதேசமயம் அரசின் செலவினம் ரூ. 4 லட்சம் கோடியாக இருப்பதால், ஆண்டுக்குச் சுமார் ரூ. 50,000 கோடி வருவாய் பற்றாக்குறை நிலவுகிறது.
நலத்திட்டங்கள் மற்றும் வாக்குறுதிகள்: கல்வி, சுகாதாரம், உள்கட்டமைப்பு போன்ற அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு ஒட்டுமொத்த செலவில் 50 சதவீதம் நிதி ஒதுக்கப்படுகிறது. இது தவிர, மகளிர் உரிமைத் தொகை (ஆண்டுக்கு ரூ. 15,000 கோடி), இலவச மின்சாரம் போன்ற பல்வேறு சமூக நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்த அரசுக்கு நிதி தேவைப்படுகிறது.
கூடுதல் நிதிச்சுமை: ஒருவேளை தற்போது பொறுப்பேற்றுள்ள அரசு வாக்குறுதி கொடுத்தபடி, மகளிர் உரிமைத் தொகையை ரூ. 2,500 ஆக உயர்த்தினால் கூடுதலாக ரூ. 20,000 கோடி தேவைப்படும். அதேபோல், இலவச சமையல் எரிவாயு உருளைகள் வழங்குவதற்கு ரூ. 8,000 முதல் ரூ. 10,000 கோடி வரை தேவைப்படும். எனவே இது போன்ற திட்டங்களை நிறைவேற்ற அரசின் நிதித் தேவை மேலும் அதிகரிக்கும்.
கள்ளச்சாராய அச்சுறுத்தல்: மது விற்பனையை தடை செய்யும்போது கள்ளச்சாராயம் மற்றும் பக்கத்து மாநிலங்களில் இருந்து சட்டவிரோதமாக மது கடத்தப்படும் அபாயம் அதிகரிக்கிறது. போலி மதுவால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளை தடுக்கவும், சட்ட ஒழுங்கை பராமரிக்கவும் காவல்துறைக்கு கூடுதல் செலவினமும் கண்காணிப்பும் தேவையாகிறது.
வணிகவரித் துறை சீர்திருத்தங்கள்: மாநில அரசின் வருவாயில் 3ல் 2 பங்கிற்கும் அதிகமான தொகை வணிகவரி மூலம் கிடைக்கிறது. வரிவலைக்குள் கொண்டுவரப்படாத தொழில்களை அடையாளம் கண்டு, வரி ஏய்ப்புகளைத் தடுத்தாலே ஆண்டுக்கு ரூ. 25,000 கோடி முதல் ரூ. 35,000 கோடி வரை கூடுதல் வருவாயை ஈட்ட முடியும் என வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர்.
பத்திரப்பதிவுத் துறை நிர்வாகம்: முத்திரைத்தாள் மற்றும் பத்திரப்பதிவுத் துறையில் திறமையான அதிகாரிகளை நியமித்து, வெளிப்படையான நிர்வாகத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதன் மூலம் பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கூடுதல் வருவாயை ஈட்ட முடியும்.
சுற்றுலா மற்றும் தொழில் முதலீடுகள்: மதுவிலிருந்து வரும் வருவாயை மட்டும் நம்பியிருக்காமல், மாநிலத்தின் இயற்கை வளங்கள் மற்றும் கலாச்சார மையங்களை மேம்படுத்தி சுற்றுலாத்துறையை விரிவுபடுத்தலாம். மேலும், தொழில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதன் மூலம் உற்பத்தித் துறையை வலுப்படுத்தி, புதிய வேலைவாய்ப்புகள் மற்றும் வரிகள் மூலம் அரசுக்கு நிலையான மாற்று வருவாயை உருவாக்க முடியும் என வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர்.
துறை சார்ந்த சுதந்திரம்: நேர்மையும், அனுபவமும் கொண்ட அதிகாரிகளை நியமித்து, முடிவெடுக்கும் சுதந்திரத்தை வழங்குவதன் மூலம் அரசின் நிதி ஆதாரத்தை உயர்த்தலாம்.
அரசின் வருவாய் பற்றாக்குறையை குறைப்பதற்காக மது விற்பனையை ஒரு பிரதான ஆதாரமாக கொள்வது எந்த வகையிலும் சரியான அணுகுமுறை அல்ல. "மது ஒழிப்பே மாநிலத்தின் உண்மையான வளர்ச்சி" என்ற தார்மீக இலக்கோடு, மக்களின் ஆரோக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வை கருத்தில் கொண்டு அரசு மாற்று வருவாய்க் கட்டமைப்புகளை வலுப்படுத்தி பூரண மதுவிலக்கை நோக்கி நகர வேண்டும்.