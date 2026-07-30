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Explainer: தமிழ்நாட்டில் பூரண மதுவிலக்கு சாத்தியமா? அரசின் நிதிச் சவால்களும் மாற்று வழிகளும்!

தமிழ்நாட்டில் பூரண மதுவிலக்கை அமல்படுத்துவது சமூக நலனுக்கு தேவையானதுதான் என்றாலும், அதற்கான மாற்று வருவாய் ஆதாரங்களை வலுப்படுத்துவது அரசின் மிகப்பெரிய சவாலாக உள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jul 30, 2026, 07:02 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:02 PM IST
Explainer: தமிழ்நாட்டில் பூரண மதுவிலக்கு சாத்தியமா? அரசின் நிதிச் சவால்களும் மாற்று வழிகளும்!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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