மாதம் ரூ.96,000 சம்பளம்! டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு அரசு தரும் சான்ஸ்.. உடனே அப்ளை பண்ணுங்க!

Tamil Nadu Cooperative Bank Recruitment 2025: தமிழக அரசு பல்வேறு துறைகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், தற்போது கூட்டுறவு வங்கிகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவதாக அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்ட்டுள்ளது. எனவே, இந்த பணிக்கான முழு விவரத்தை பார்ப்போம்.
பணி குறித்த விவரம்
கூட்டுறவு சங்கங்களின் பதிவாளர் கட்டுப்பாட்டில் சென்னையைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்படும் தமிழ்நாடு மாநில தலைமைக் கூட்டுறவு வங்கியில் காலியாக உள்ள 50 உதவியாளர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு டிசம்பர் 31ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இந்த பணியிடங்கள் தற்காலிகமானது மற்றும் மூலச்சான்றிதழ் சரிபார்த்தலுக்கு அனுமதிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்ப்டடுள்ளது.
வயது விவரம்
தமிழ்நாடு மாநில தலைமைக் கூட்டுறவு வங்கியில் உதவியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்களுக்கு குறைந்தபட்ச வயது வரம்பு 18 வயது நிறைவு செய்திருக்க வேண்டும். உச்ச வயது வரம்பை பொறுத்தவரை 32 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். மேலும், அரசு விதிகளின்படி, வயது வரம்பில் தளர்வு அளிக்கப்படுகிறது. அதன்படி, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 42 வயது வரையும், முன்னாள் ராணுவத்தினருக்கு 50 வரையும், ஆதரவற்ற விதவைகளுக்கு வயது உச்ச வரம்பு எதுவும் இல்லை என கூறப்பட்டுள்ளது.
கல்வித்தகுதி
தமிழ்நாடு மாநில தலைமைக் கூட்டுறவு வங்கியில் உதவியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனத்தில் டிகிரி முடித்திருக்க வேண்டும். குறிப்பாக, B.E, B.TECH, IT, EC, ECE, Law, B.com, Civil, Electricity பொறியியல் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். பட்டப்படிப்பு கல்வித் தகுதியானது, 10ஆம் வகுப்பு மற்றும் உயர்நிலைப் பள்ளி/பட்டயம் அல்லது அதற்கு இணையான படிப்பு மற்றும் இளநிலை பட்டம் என்ற வரிசை முறையில் கல்வித்தகுதிக்கான தேர்ச்சியை பெற்றிருக்க வேண்டும்.
தமிழ்நாடு கூட்டுறவு ஒன்றியத்தால் நடத்தப்படும் கூட்டுறவு மேலாண்மை நிலையங்களில் வழங்கப்படும் கூட்டுறவு பட்டயப்படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும். சென்னை நடேசன் கூட்டுறவு மேலாண்மை நிலையம் மற்றும் மதுரை கூட்டுறவு மேலாண்மை நிலையம் மூலம் நடத்தப்படும் உயர் கூட்டுறவுப் பட்டய பயிற்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாத சம்பளம்
கூட்டுறவு வங்கியில் உதவியாளர் பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.32,020 முதல் ரூ.96,210 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
மேற்கண்ட பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் tncoopsrb.in என்ற இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். தேவையான ஆவணங்கள், புகைப்படங்கள் போன்ற ஆவணங்களை பதிவிறக்கம் செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், விண்ணப்ப கட்டணமாக ஆதி திராவிடர், ஆதி திராவிடர் (அருந்ததியர்), பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர், ஆதரவற்ற விதவை, நிர்ணயிக்கப்பட்ட குறைபாடுடைய மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆகியோருக்கு ரூ.250 விண்ணப்ப கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும்.
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் (இஸ்லாமியர் அல்லாதோர்), பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் (இஸ்லாமியர்), மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் / சீர் மரபினர் ஆகியோரும் விண்ணப்ப கட்டணமாக ரூ.500 செலுத்தி விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
