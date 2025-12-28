English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஜாக்டோ ஜியோ போராட்டத்தில் பங்கேற்போம்: தமிழ்நாடு கூட்டுறவுத்துறை ஊழியர் சங்கம்

Tamil Nadu Cooperative Department: தூத்துக்குடியில் தமிழ்நாடு கூட்டுறவுத்துறை நடுநிலை அலுவலர் சங்க தென் மண்டல செயற்குழு கூட்டம் உள்ளிட்ட ஐம்பெரும் விழா இன்று நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தின் பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 28, 2025, 09:48 PM IST
  • தமிழகம் முழுவதும் நடைபெறும் ஜாக்டோ ஜியோ போராட்டம்.
  • ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பு சார்பில் தமிழகம் முழுவதும் நடைபெறும் போராட்டத்தில் கூட்டுறவுத்துறை ஊழியர் சங்கம் பங்கேற்கும்.
  • அரசுடனான ஜாக்டோ-ஜியோ பேச்சுவார்த்தை தோல்வி.

Government Employees Protest: தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் கூட்டமைப்பான ஜாக்டோ-ஜியோ (JACTO-GEO), ஜனவரி 6-ஆம் தேதி முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபடப்போவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. தங்களுடைய பல்வேறு கோரிக்கைகள் தொடர்பாக அரசுடன் நடத்திய பேச்சுவார்த்தை தோல்வியடைந்ததைத் தொடர்ந்து திட்டமிட்டபடி இந்த போராட்டம் நடக்கும் என அந்த அமைப்பு கூறியுள்ளது. 

தமிழகம் முழுவதும் நடைபெறும் ஜாக்டோ ஜியோ போராட்டம்

புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தை ரத்து செய்துவிட்டு பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும் என்றும், ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பு சார்பில் தமிழகம் முழுவதும் நடைபெறும் போராட்டத்தில் கூட்டுறவுத்துறை ஊழியர் சங்கம் பங்கேற்கும் என்றும் வருகிற ஜனவரி 6ஆம் தேதி நடைபெறும் அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் கூட்டுறவுத்துறை ஊழியர்களும் பங்கேற்பார்கள் என்றும் தமிழ்நாடு கூட்டுறவுத்துறை நடுநிலை அலுவலர் சங்க மாநில தலைவர் செல்வகுமார் அறிவித்துள்ளார். 

தூத்துக்குடியில் தமிழ்நாடு கூட்டுறவுத்துறை ஐம்பெரும் விழா

தூத்துக்குடியில் தமிழ்நாடு கூட்டுறவுத்துறை நடுநிலை அலுவலர் சங்க தென் மண்டல செயற்குழு கூட்டம் உள்ளிட்ட ஐம்பெரும் விழா இன்று நடைபெற்றது. மாவட்டத் தலைவர் வீரபாகு தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் மாநில தலைவர் செல்வக்குமார் கலந்துகொண்டு சிறப்புரை ஆற்றினார். இந்த கூட்டத்தின் பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன: 

- திமுக அரசு தேர்தல் வாக்குறுதியில் கூறியபடி புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தை ரத்து செய்துவிட்டு பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும்.

- பத்து அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பு சார்பில் தமிழகம் முழுவதும் நடைபெறும் போராட்டத்தில் கூட்டுறவுத்துறை ஊழியர் சங்கம் பங்கேற்கும்.

- வருகிற ஜனவரி 6ஆம் தேதி நடைபெறும் அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் கூட்டுறவுத்துறை ஊழியர்களும் பங்கேற்பார்கள் 

உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

தமிழக அரசு உடனடியாக அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என இந்த செயற்குழு கூட்டத்தில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது 

அரசுடனான ஜாக்டோ-ஜியோ பேச்சுவார்த்தை தோல்வி

முன்னதாக,  டிசம்பர் 22 ஆம் தேதி காலை சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையில் அமைச்சர்களுடன் ஜாக்டோ-ஜியோ அமைப்பினர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். இந்தக் கூட்டத்தில் பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி, தமிழக நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு மற்றும் பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் எ.வ.வேலு ஆகியோர் கலந்துகொண்டு சங்கப் பிரதிநிதிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினர்.

சுமார் இரண்டு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நடைபெற்ற இந்தப் பேச்சுவார்த்தைகள் தோல்வியில் முடிந்தன. அமைச்சர்கள் தரப்பில் அளிக்கப்பட்ட பதில்கள் தங்களுக்குத் திருப்தி அளிக்கவில்லை என்றும், கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவது குறித்து எவ்வித உறுதியான வாக்குறுதிகளும் அளிக்கப்படவில்லை என்றும் ஜாக்டோ-ஜியோ நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர்.

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

