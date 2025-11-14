English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழ்நாடு அரசின் அகவிலைப்படி உயர்வு: யார் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

தமிழ்நாடு அரசின் அகவிலைப்படி உயர்வு: யார் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

Tamil Nadu DA Hike 2025: தமிழ்நாடு அரசின் அகவிலைப்படி உயர்வு யார் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? என தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள்  முக்கிய தகவலை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Nov 14, 2025, 03:00 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
  • அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய தகவல்
  • யார் யாருக்கெல்லாம் அகவிலைப்படி உயர்வு கிடைக்கும்?

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : முதலமைச்சர் போட்ட முக்கிய உத்தரவு
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : முதலமைச்சர் போட்ட முக்கிய உத்தரவு
Gratuity கணக்கீடு: 7 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.65,000 ஊதியம்.... லட்சங்களில் பணிக்கொடை கிடைக்கும்
camera icon11
Gratuity
Gratuity கணக்கீடு: 7 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.65,000 ஊதியம்.... லட்சங்களில் பணிக்கொடை கிடைக்கும்
குரு பெயர்ச்சி 2026: 3 ராசிகளுக்கு பதவி, கௌரவம், அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட் அடிக்கும்
camera icon7
Guru Peyarchi
குரு பெயர்ச்சி 2026: 3 ராசிகளுக்கு பதவி, கௌரவம், அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட் அடிக்கும்
RBI புதிய விதி, இனி வெள்ளியை வைத்தும் கடன் பெறலாம்: எவ்வளவு கடன் கிடைக்கும்?
camera icon10
Silver
RBI புதிய விதி, இனி வெள்ளியை வைத்தும் கடன் பெறலாம்: எவ்வளவு கடன் கிடைக்கும்?
தமிழ்நாடு அரசின் அகவிலைப்படி உயர்வு: யார் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

Tamil Nadu DA Hike 2025: தமிழ்நாடு அரசு, அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களை குஷிப்படுத்தும் விதமாக ஒரு மிகப்பெரிய அறிவிப்பை நவம்பர் 13 ஆம் தேதி வெளியிட்டது. அது என்னவென்றால், அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படி 3 விழுக்காடு வரை உயர்த்தப்படுவதாக அறிவித்தது. முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்ட அந்த அறிவிப்பில், அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியை 55%-ல் இருந்து 58% ஆக உயர்த்தப்படுவதாக அறிவித்தார். இதற்கான அரசாணையும் இன்று வெளியாகியுள்ளது. இது அரசு ஊழியர்கள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதற்காக அரசு ஊழியர்கள் அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளனர். இந்த சூழலில், தமிழ்நாடு அரசின் இந்த அகவிலைப்படி உயர்வு யார் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

தமிழ்நாடு அரசின் அகவிலைப்படி உயர்வு யார் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

தமிழ்நாடு அரசு, அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியை 55%-ல் இருந்து 58% ஆக உயர்த்தியுள்ளது. கடந்த ஜூலை 1ம் தேதி முன்தேதியிட்டு இது அமல்படுத்தப்படுகிறது.இதற்கான அரசாணையை தமிழ்நாடு அரசு இன்று வெளியிட்டது. இந்த அறிவிப்பு மூலம் 16 லட்சம் அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் பயன்பெறுவார்கள். அரசுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ1829 கோடி கூடுதல் செலவினம் ஏற்படும்.

முதலமைச்சரின் அறிவிப்பு விவரம் 

இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது ; தமிழ்நாட்டு மக்கள் நலனில் அன்பும் அக்கறையும் கொண்டு பல சீரிய முன்னோடி நலத் திட்டங்களைத் தீட்டி தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தி வருகின்றது. மக்களுக்காக வகுக்கப்படும் பல்வேறு நலத் திட்டங்களைத் தீட்டுவதிலும், அத்திட்டங்களை முழுமையாக மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் வகையில் களப்பணியாற்றுவதிலும் முக்கியப் பங்கு வகிப்பவர்கள் அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள்.

அகவிலைப்படி உயர்வு

அத்தகைய அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் நலனை இவ்வரசு கருத்தில் கொண்டு, மாநில அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் பயன் பெறும் வகையில், முதல்-அமைச்சர் .மு.க.ஸ்டாலின் 01.07.2025 முதல் மாநில அரசுப் பணியாளர்களுக்கும் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள அகவிலைப்படிக்கு இணையாக உயர்த்தி வழங்கிட ஆணையிட்டுள்ளார்கள். இதனால் தற்போது 55 சதவீதமாக உள்ள அகவிலைப்படி, 3 சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டு 01.07.2025 முதல் 58 சதவீதமாக உயர்த்தி வழங்கப்படும்.

ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய தகவல் 

இந்த அகவிலைப்படி உயர்வால், சுமார் 16 லட்சம் அரசு அலுவலர்கள், ஆசிரியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் பயன்பெறுவார்கள். இதனால் ஆண்டு ஒன்றுக்கு அரசுக்கு ரூபாய் 1,829 கோடி கூடுதல் செலவினம் ஏற்படும். அரசு அலுவலர்கள்/ ஆசிரியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் நலன் கருதி இதற்கான கூடுதல் நிதியை அரசு ஒதுக்கீடு செய்யும்" என முதலமைச்சரின் அந்த அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், அகவிலைப்படி உயர்வு அறிவித்த உடனே அதற்கான அரசாணையையும் தமிழ்நாடு அரசு இன்று வெளியிட்டது.

அரசு ஊழியர்கள் நன்றி 

இதற்காக தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளனர். தமிழ்நாடு அரசு பொது நூலகத்துறை பணியாளர் கழகம் சி&டி ராஜேஷ்குமார், இது குறித்து வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில், ’அரசு ஊழியர்களின் பாதுகாவலர் என நிரூபித்த முதல்வருக்கு நன்றி’ என தெரிவித்துள்ளார். தமிழ்நாடு அரசு அலுவலர் ஒன்றியம் மாநிலத்தலைவர் அமிர்தகுமார் பேசும்போது, அரசு அலுவலர்கள் இன்னும் கூடுதல் உத்வேகத்துடன் பணியாற்றுவதற்கு அகவிலைப்படி உயர்வு அறிவிப்பு உறுதுணையாக இருக்கும் என கூறியுள்ளார்.

மேலும் படிக்க | தமிழ்நாடு அரசின் குட்நியூஸ்! 16 லட்சம் அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு

மேலும் படிக்க | ஓய்வுபெற்ற அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி கிடைக்காதா? முக்கிய தகவல்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

I am Karthikeyan, a Senior Sub-Editor at Zee Tamil News Channel, bringing 10 years of experience in the media industry. I have extensive experience working in both news television and online website platforms.

...Read More

DA hikePension hikeDearness AllowanceTamil Nadu governmentGovernment Employees

Trending News