Tamil Nadu DA Hike 2025: தமிழ்நாடு அரசு, அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களை குஷிப்படுத்தும் விதமாக ஒரு மிகப்பெரிய அறிவிப்பை நவம்பர் 13 ஆம் தேதி வெளியிட்டது. அது என்னவென்றால், அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படி 3 விழுக்காடு வரை உயர்த்தப்படுவதாக அறிவித்தது. முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்ட அந்த அறிவிப்பில், அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியை 55%-ல் இருந்து 58% ஆக உயர்த்தப்படுவதாக அறிவித்தார். இதற்கான அரசாணையும் இன்று வெளியாகியுள்ளது. இது அரசு ஊழியர்கள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதற்காக அரசு ஊழியர்கள் அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளனர். இந்த சூழலில், தமிழ்நாடு அரசின் இந்த அகவிலைப்படி உயர்வு யார் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.
தமிழ்நாடு அரசின் அகவிலைப்படி உயர்வு யார் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?
தமிழ்நாடு அரசு, அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியை 55%-ல் இருந்து 58% ஆக உயர்த்தியுள்ளது. கடந்த ஜூலை 1ம் தேதி முன்தேதியிட்டு இது அமல்படுத்தப்படுகிறது.இதற்கான அரசாணையை தமிழ்நாடு அரசு இன்று வெளியிட்டது. இந்த அறிவிப்பு மூலம் 16 லட்சம் அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் பயன்பெறுவார்கள். அரசுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ1829 கோடி கூடுதல் செலவினம் ஏற்படும்.
முதலமைச்சரின் அறிவிப்பு விவரம்
இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது ; தமிழ்நாட்டு மக்கள் நலனில் அன்பும் அக்கறையும் கொண்டு பல சீரிய முன்னோடி நலத் திட்டங்களைத் தீட்டி தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தி வருகின்றது. மக்களுக்காக வகுக்கப்படும் பல்வேறு நலத் திட்டங்களைத் தீட்டுவதிலும், அத்திட்டங்களை முழுமையாக மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் வகையில் களப்பணியாற்றுவதிலும் முக்கியப் பங்கு வகிப்பவர்கள் அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள்.
அகவிலைப்படி உயர்வு
அத்தகைய அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் நலனை இவ்வரசு கருத்தில் கொண்டு, மாநில அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் பயன் பெறும் வகையில், முதல்-அமைச்சர் .மு.க.ஸ்டாலின் 01.07.2025 முதல் மாநில அரசுப் பணியாளர்களுக்கும் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள அகவிலைப்படிக்கு இணையாக உயர்த்தி வழங்கிட ஆணையிட்டுள்ளார்கள். இதனால் தற்போது 55 சதவீதமாக உள்ள அகவிலைப்படி, 3 சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டு 01.07.2025 முதல் 58 சதவீதமாக உயர்த்தி வழங்கப்படும்.
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய தகவல்
இந்த அகவிலைப்படி உயர்வால், சுமார் 16 லட்சம் அரசு அலுவலர்கள், ஆசிரியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் பயன்பெறுவார்கள். இதனால் ஆண்டு ஒன்றுக்கு அரசுக்கு ரூபாய் 1,829 கோடி கூடுதல் செலவினம் ஏற்படும். அரசு அலுவலர்கள்/ ஆசிரியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் நலன் கருதி இதற்கான கூடுதல் நிதியை அரசு ஒதுக்கீடு செய்யும்" என முதலமைச்சரின் அந்த அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், அகவிலைப்படி உயர்வு அறிவித்த உடனே அதற்கான அரசாணையையும் தமிழ்நாடு அரசு இன்று வெளியிட்டது.
அரசு ஊழியர்கள் நன்றி
இதற்காக தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளனர். தமிழ்நாடு அரசு பொது நூலகத்துறை பணியாளர் கழகம் சி&டி ராஜேஷ்குமார், இது குறித்து வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில், ’அரசு ஊழியர்களின் பாதுகாவலர் என நிரூபித்த முதல்வருக்கு நன்றி’ என தெரிவித்துள்ளார். தமிழ்நாடு அரசு அலுவலர் ஒன்றியம் மாநிலத்தலைவர் அமிர்தகுமார் பேசும்போது, அரசு அலுவலர்கள் இன்னும் கூடுதல் உத்வேகத்துடன் பணியாற்றுவதற்கு அகவிலைப்படி உயர்வு அறிவிப்பு உறுதுணையாக இருக்கும் என கூறியுள்ளார்.
