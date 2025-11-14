English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • அகவிலைப்படி 3% உயர்வு: முதலமைச்சருக்கு அரசு ஊழியர், ஆசிரியர் சங்கங்கள் நேரில் நன்றி!

அகவிலைப்படி 3% உயர்வு: முதலமைச்சருக்கு அரசு ஊழியர், ஆசிரியர் சங்கங்கள் நேரில் நன்றி!

Tamil Nadu DA hike : அகவிலைப்படி 3% உயர்த்தியதற்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை அரசு ஊழியர், ஆசிரியர் சங்கத்தினர் நேரில் சந்தித்து நன்றி தெரிவித்தனர்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Nov 14, 2025, 10:23 PM IST
  • முதலமைச்சரை சந்தித்த அரசு ஊழியர்கள்
  • அகவிலைப்படி உயர்த்தியதற்கு நேரில் நன்றி
  • அகவிலைப்படி 3 விழுக்காடு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது

அகவிலைப்படி 3% உயர்வு: முதலமைச்சருக்கு அரசு ஊழியர், ஆசிரியர் சங்கங்கள் நேரில் நன்றி!

Tamil Nadu DA hike : தமிழ்நாடு அரசு அலுவலர்கள், ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் எனச் சுமார் 16 லட்சம் பேரின் நீண்டநாள் கோரிக்கையை ஏற்று, அகவிலைப்படியை 3 விழுக்காடு உயர்த்திய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதற்காக, மாநிலத்தின் பல்வேறு அரசு ஊழியர் மற்றும் ஆசிரியர் சங்கங்களின் நிர்வாகிகள் இன்று (14.11.2025) தலைமைச் செயலகத்தில் திரண்டு வந்து மரியாதை நிமித்தமாகச் சந்தித்து, தங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர்.

3% அகவிலைப்படி உயர்வு: மகிழ்ச்சியில் அரசு ஊழியர்கள்

தமிழ்நாடு அரசு அலுவலர்கள், ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள்  உள்ளிட்டோர் அகவிலைப்படியை உயர்த்தி கொடுக்க வேண்டும் என நீண்ட நாட்களாக கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர். இதனை பரிசீலித்த தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் நலனைக் கருத்தில்கொண்டு, மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கும் மத்திய அரசுக்கு இணையாக அகவிலைப்படியை உயர்த்தி வழங்குவதாக நவம்பர் 13ஆம் தேதி அறிவித்தார்.

தற்போதுள்ள 55% அகவிலைப்படி, 3 சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டு 58 சதவீதமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த உயர்வு 01.07.2025 முதல் முன்தேதியிட்டு அமலுக்கு வருகிறது. இந்த உயர்வு காரணமாக, ஆண்டு ஒன்றுக்கு அரசுக்கு சுமார் ரூ. 1,829 கோடி கூடுதல் செலவினம் ஏற்படும். இந்தச் சுமையையும் ஏற்று அரசு ஊழியர் நலனுக்காக முதலமைச்சர் இந்த உத்தரவைப் பிறப்பித்தார்.

நன்றி தெரிவித்த சங்க நிர்வாகிகள்

தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் இந்த முடிவுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக, தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களை இன்று (14.11.2025) பல்வேறு சங்க நிர்வாகிகள் சந்தித்து நன்றி தெரிவித்தனர். அதாவது, தமிழ்நாடு அரசு அலுவலர் ஒன்றியம், தமிழ்நாடு சட்டமன்றச் செயலக நிருபர்கள் சங்கம், வருவாய்த் துறைச் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு, தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் நலக் கூட்டமைப்பு, தமிழ்நாடு காவல்துறை அமைச்சுப் பணி அலுவலர்கள் சங்கம், தமிழ்நாடு பட்டதாரி ஆசிரியர் கூட்டமைப்பு மற்றும் பல்வேறு அரசு அலுவலர்கள், ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் சங்கங்களின் பிரதிநிதிகள் இதில் அடங்குவர்.

இந்தச் சந்திப்பின்போது, தலைமைச் செயலாளர் முருகானந்தம் மற்றும் மனிதவள மேலாண்மைத் துறைச் செயலாளர் (கூடுதல் பொறுப்பு) டாக்டர் என். கல்யாண், மற்றும் பிற அரசு உயர் அலுவலர்கள் உடனிருந்தனர்.

அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

முதலமைச்சர் வெளியிட்டுள்ள இந்த அகவிலைப்படி உயர்வு அறிவிப்பு பின்வரும் பிரிவினருக்குப் பொருந்தும்:

* மாநில அரசு அலுவலர்கள்
* அரசு ஆசிரியர்கள்
* ஓய்வூதியதாரர்கள்
* குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள்

அரசின் இந்த உடனடி அறிவிப்பு மற்றும் அரசாணை வெளியீடு, அரசு ஊழியர்கள் மத்தியில் பெரும் நம்பிக்கையையும் மகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

