English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழ்நாடு அரசின் குட்நியூஸ்! 16 லட்சம் அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு

தமிழ்நாடு அரசின் குட்நியூஸ்! 16 லட்சம் அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு

Tamil Nadu government : அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியை 55%-ல் இருந்து 58% ஆக உயர்த்தி முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Nov 13, 2025, 02:49 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசின் மிகப்பெரிய அறிவிப்பு
  • அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்
  • அகவிலைப்படியை உயர்த்தியது தமிழ்நாடு அரசு

Trending Photos

இ-ஸ்கூட்டர் வாங்க விண்ணப்பிக்கவும்! ரூ.20 ஆயிரம் மானியம் - தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்
camera icon8
Tamil Nadu government
இ-ஸ்கூட்டர் வாங்க விண்ணப்பிக்கவும்! ரூ.20 ஆயிரம் மானியம் - தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
camera icon7
Shutdown
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
&quot;நிலவை சிவப்பாக்கும் தஞ்சாவூர் காரி&quot;.. பூஜா ஹெக்டேவை மிஞ்சிய காஜல் அகர்வால்! லேட்டஸ்ட் கிளிக்ஸ்
camera icon7
Kajal Aggarwal
"நிலவை சிவப்பாக்கும் தஞ்சாவூர் காரி".. பூஜா ஹெக்டேவை மிஞ்சிய காஜல் அகர்வால்! லேட்டஸ்ட் கிளிக்ஸ்
இந்த 4 ராசி பெண்களை ஏமாற்றவே முடியாதாம்! சுவாரஸ்ய தகவல்கள்!
camera icon6
Women
இந்த 4 ராசி பெண்களை ஏமாற்றவே முடியாதாம்! சுவாரஸ்ய தகவல்கள்!
தமிழ்நாடு அரசின் குட்நியூஸ்! 16 லட்சம் அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு

Tamil Nadu government : தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதார ர்களுக்கு இன்று மகிழ்ச்சியான நாள். தமிழ்நாடு அரசிடமிருந்து ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியை 55%-ல் இருந்து 58% ஆக உயர்த்தி முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். கடந்த ஜூலை 1ம் தேதி முன்தேதியிட்டு இது அமலுக்கு வரும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பு மூலம் 16 லட்சம் அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் பயன்பெறுவார்கள். அரசுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ1829 கோடி கூடுதல் செலவினம் ஏற்படும் எனவும் அரசு தெரிவித்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிவிப்பில், தமிழ்நாடு அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு 55 சதவீதமாக உள்ள அகவிலைப்படியை 01.07.2025 முதல் 58 சதவீதமாக உயர்த்தி வழங்கப்படும் என முதல் அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்திருக்கிறார். தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது ;  தமிழ்நாட்டு மக்கள் நலனில் அன்பும் அக்கறையும் கொண்டு பல சீரிய முன்னோடி நலத் திட்டங்களைத் தீட்டி தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தி வருகின்றது. மக்களுக்காக வகுக்கப்படும் பல்வேறு நலத் திட்டங்களைத் தீட்டுவதிலும், அத்திட்டங்களை முழுமையாக மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் வகையில் களப்பணியாற்றுவதிலும் முக்கியப் பங்கு வகிப்பவர்கள் அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள்.

அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி உயர்வு

அத்தகைய அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் நலனை இவ்வரசு கருத்தில் கொண்டு, மாநில அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் பயன் பெறும் வகையில், முதல்-அமைச்சர் .மு.க.ஸ்டாலின் 01.07.2025 முதல் மாநில அரசுப் பணியாளர்களுக்கும் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள அகவிலைப்படிக்கு இணையாக உயர்த்தி வழங்கிட ஆணையிட்டுள்ளார்கள். இதனால் தற்போது 55 சதவீதமாக உள்ள அகவிலைப்படி, 3 சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டு 01.07.2025 முதல் 58 சதவீதமாக உயர்த்தி வழங்கப்படும்.

ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் குட் நியூஸ்

இந்த அகவிலைப்படி உயர்வால், சுமார் 16 லட்சம் அரசு அலுவலர்கள், ஆசிரியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் பயன்பெறுவார்கள். இதனால் ஆண்டு ஒன்றுக்கு அரசுக்கு ரூபாய் 1,829 கோடி கூடுதல் செலவினம் ஏற்படும். அரசு அலுவலர்கள்/ ஆசிரியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் நலன் கருதி இதற்கான கூடுதல் நிதியை அரசு ஒதுக்கீடு செய்யும்" என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர்களுக்கு ஸ்வீட் நியூஸ்; தீபாவளிக்கு பின் DA உயர்வு - மாநில அரசு அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்... குஷியில் 6 லட்சம் பேர் - அகவிலைப்படி உயர்வு!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

I am Karthikeyan, a Senior Sub-Editor at Zee Tamil News Channel, bringing 10 years of experience in the media industry. I have extensive experience working in both news television and online website platforms.

...Read More

Tamil Nadu governmentDA hikeTN government employees newsDearness Allowance increase 2025CM Stalin announcement

Trending News