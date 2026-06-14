/கறவை மாடு லோன் ரூ.60 ஆயிரம் வேண்டுமா? இந்த எண் கட்டாயம் - தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு

தமிழ்நாடு முழுவதும் தேசிய டிஜிட்டல் கால்நடை இயக்கத்தின் சார்பில் (NDLM) கால்நடைகளுக்கு டிஜிட்டல் டேக் பொருத்தும் பணி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த டேக் இருக்கும் கால்நடை உரிமையாளர்களுக்கு மட்டுமே அரசின் லோன் உள்ளிட்ட இதர சலுகைகள் கிடைக்கும் என அரசு திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது. இது குறித்து திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் விளக்கமாக தெரிவித்துள்ளார். அது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளதாவது ; "மத்திய அரசின் தேசிய டிஜிட்டல் கால்நடை திட்டம் - NDLM தமிழ்நாடு முழுவதும் செயல்படுத்தப்பட்டு திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்திலும் விரைவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின்படி, இனம் வாரியாக மாடு, எருமை என அனைத்து கால்நடைகளின் காதில் 12 இலக்க எண் கொண்ட டிஜிட்டல் டேக் பொருத்தப்படும். இது கால்நடையின் ஆதார் அட்டை போன்றது.
கால்நடை பராமரிப்புத்துறை ஊழியர்கள் மாவட்டத்தின் அனைத்து கிராமங்களுக்கு நேரில் சென்று பதிவு செய்கின்றனர். கால்நடையின் இனம், பிறந்த தேதி, வயது, பாலினம், தாய்- தந்தை விவரம், செயற்கைமுறை கருவூட்டல் விவரம் என அனைத்தும் பதிவாகும். அதோடு அளிக்கப்பட்ட தடுப்பூசிகள், குடற்புழு நீக்கம் செய்த தேதி, நோய் வந்து சிகிச்சை பெற்ற விவரங்கள் வரை முழுமையாக டிஜிட்டல் டேட்டாபேஸில் ஏற்றப்படும். உரிமையாளரின்
ஆதார் எண், செல்போன் எண் இணைக்கப்படும். பதிவின் போது செல்போனுக்கு வரும் OTP எண்ணை கொடுத்தால் மட்டுமே பதிவு முடிவடையும். இதனால் போலி பதிவுகள் தடுக்கப்படுகின்றன.
முன்பு கால்நடையை விற்கவோ வாங்கவோ சென்றால், அதன் வயது, பால் கறக்கும் திறன், நோய் வரலாறு எதுவும் தெரியாது. இனி 12 இலக்க எண்ணை ஸ்கேன் செய்தால் போதும். கால்நடையின் முழு " பயோடேட்டா" திரையில் வந்துவிடும். வங்கி கடன், அரசு மானியம், காப்பீடு பெறவும் இந்த டிஜிட்டல் ஐடி கட்டாயம் என அரசு அறிவித்துள்ளது.
கால்நடைகளுக்கு திடீர் நோய் வந்தால் மருத்துவரை தேடி அலைய வேண்டாம். தமிழ்நாடு அரசின் இலவச நடமாடும் கால்நடை மருத்துவ ஊர்தி சேவை திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் செயல்படுகிறது. கால்நடைக்கு திடீர் அவசரம் என்றால் 1962 என்ற இலவச எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம். உடனே மருத்துவ ஊர்தி விரைந்து வரும். கால்நடை பராமரிப்புத்துறை ஊழியர் ஊருக்கு வரும்போது ஆதார் + ஆக்டிவ் செல்போன் எண்ணை தயாராக வைத்திருக்க வேண்டும். கால்நடைகளுக்கு டிஜிட்டல் டேக் பொருத்த ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும்.
அவசர மருத்துவத்திற்கு 1962 எண்ணை மனப்பாடம் செய்து வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் கால்நடை வளம் பெருகவும், விவசாயிகளின் வருமானம் உயரவும் இத்திட்டங்கள் பெரிதும் உதவும். மேலும் விபரங்களுக்கு - திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட கால்நடை பராமரிப்புத்துறை அலுவலகம் / அருகில் உள்ள கால்நடை மருந்தகத்தை தொடர்பு கொள்ளலாம்" என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பிரத்திக் தாயள் தெரிவித்துள்ளார்.
கால்நடை பாதுகாப்பு அறிவுறுத்தல்
இதேபோல் கால்நடைகளை பாதுகாப்பது தொடர்பான அறிவுறுத்தல்களையும் தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது. இதுகுறித்து திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ள வழிகாட்டுதலில், கால்நடைகளின் உயிர் மற்றும் நலனை பாதுகாக்க அவசியமான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை கால்நடைவளர்ப்பவர்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
கால்நடைகளுக்கான கொட்டகைகள், கனமழை மற்றும் பலத்த காற்றினால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க அவற்றின் கட்டமைப்பு உறுதியாகவும், அசாதாரண வானிலையை தாங்கக்கூடியதாகவும் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். மேலும் கால்நடைகள் நீர்நிலைகள், குளம், குட்டைகளுக்கு அருகாமையில் இல்லாமல், பாதுகாப்பான உயரமான இடங்களில் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
கால்நடைகளில் மின்கசிவினால் இறப்பு ஏற்படுவதை தவிர்க்க மின் கம்பங்கள் மற்றும் மின்மாற்றிகள் அருகில் கட்டுவதை தவிர்க்க வேண்டும். இடி மற்றும் மின்னல் தாக்கி கால்நடைகள் உயிரிழப்பதை தவிர்த்திட இடி மற்றும் மின்னல் சமயங்களில் மரங்களின் அடியில் கால்நடைகளை கட்டுவதை தவிர்க்க வேண்டும்.
கால்நடைகளுக்கான கொட்டகைகள் மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் நீர் தேங்குவதை தவிர்த்தல், அதன் மூலம் நோய் பரப்பும் ஒட்டுண்ணிகளினால் ஏற்படும் பாதிப்பை தவிர்க்கும். கொட்டகையில் அதிக எண்ணிக்கையில் கால்நடைகள் இருப்பதை தவிர்ப்பதன் மூலம் நோய்பரவல் ஏற்படுவதை தவிர்க்கலாம்.
கால்நடைகளை அதிக தூரத்திற்கு மேய்ச்சலுக்கு கொண்டு செல்வதையும், நீர்நிலைகள், குளங்கள் மற்றும் குட்டைகளுக்கு கொண்டு செல்வதையும் தவிர்க்க வேண்டும். கால்நடைகளுக்கு தேவையான தீவனமும் தண்ணீரும் போதுமான அளவில் கிடைப்பதை உறுதி செய்திட வேண்டும் மற்றும் தேவையான அளவு தீவனங்களை சேமித்து வைக்க வேண்டும்.
நோயுற்ற கால்நடைகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க அருகில் உள்ள கால்நடை மருந்தகத்தின் கால்நடை உதவி மருத்துவரை அணுகலாம் அல்லது அவசர கால சிகிச்சைக்கு அவசர சிகிச்சை ஊர்திக்கான 1962 அவசர எண் ஐ அழைத்திட தெரிவிக்கப்படுகிறது.
தவிர்க்க இயலாத காரணங்களுக்காக கால்நடைகள் இறக்க நேரிட்டால், பேரிடர் நிவாரணத்தொகை அல்லது கால்நடைக்கான காப்பீட்டுத் தொகை பெற ஏதுவாக, வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறைக்கும் அருகாமையில் உள்ள கால்நடை மருந்தகத்தின் கால்நடை உதவி மருத்துவருக்கும் தகவல் தெரிவித்து உடன் பிணப்பரிசோதனை செய்யப்பட வேண்டும். பிற கால்நடைகளுக்கு நோய்தோற்று ஏதும் ஏற்படாமல் இருக்க இறந்த கால்நடைகளை முறையாக அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஆனந்த் மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.