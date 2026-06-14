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கறவை மாடு லோன் ரூ.60 ஆயிரம் வேண்டுமா? இந்த எண் கட்டாயம் - தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு

Tamil Nadu Cattle Loan : கறவை மாடு லோன் வாங்க தேசிய டிஜிட்டல் கால்நடை இயக்கத்தின் சார்பில் கொடுக்கப்படும் 12 இலக்க எண் அவசியம் என தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 14, 2026, 09:33 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:40 AM IST
கறவை மாடு லோன் ரூ.60 ஆயிரம் வேண்டுமா? இந்த எண் கட்டாயம் - தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு
Image Credit: Tamil Nadu Government Milch Cow Loan Aadhaar Digital ID for Cattle

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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கறவை மாடு லோன் ரூ.60 ஆயிரம் வேண்டுமா? இந்த எண் கட்டாயம் - தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு
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