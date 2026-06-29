/தமிழக அரசின் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதி பதவி என்றால் என்ன? அதிகாரங்கள், சலுகைகள் என்னென்ன?

தமிழக அரசின் டெல்லி பிரதிநிதியாக ஜனநாயகன் பட தயாரிப்பாளர் வெங்கட நாராயணா நியமிக்கப்பட்டார். தமிழக அரசுக்கும் டெல்லிக்கும் ஒரு பாலமாக இருக்கக்கூடிய இந்த பதவியில் வெளிமாநிலத்தவரை நியமிப்பது எந்த வகையில் நியாயம் என எதிர்கட்சிகள் விமர்சித்து வருகின்றன. இந்த நிலையில், தமிழக அரசின் டெல்லி பிரதிநிதி பதவிக்கு என்னென்ன பணிகள் இருக்கும், அவர்களுக்கு ஏதேனும் அதிகாரம் இருக்கிறதா? எதிர்கட்சியினர் ஏன் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றனர் என்பது குறித்து இங்கு விரிவாக பார்க்கலாம்.
தமிழக அரசின் மிக முக்கியமான, கேபினட் அந்தஸ்து கொண்ட உயரிய பொறுப்புகளில் ஒன்று டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதி பதவியாகும். இத்துறை மத்திய அரசிடம் இருந்து மாநிலத்திற்கு வர வேண்டிய நிதி பங்கீடுகள், புதிய திட்டங்களுக்கான அனுமதிகள் மற்றும் பேரிடர் நிவாரண உதவிகள் போன்றவற்றை தொய்வில்லாமல் டெல்லியிடம் இருந்து பெற்று தரும் ஒரு தொடர்பு பாலமாக செயல்படக்கூடியவை.
இந்த அலுவலகம் முதலமைச்சரின் நேரடி கட்டுப்பாட்டில் இயக்கும். மத்திய அமைச்சகங்கள் மற்றும் நாடாளுமன்ற கொள்கை மாற்றங்களை கண்காணித்து மாநில நலன்களை டெல்லியில் நிலைநாட்டும் பணியை செய்யக்கூடியவை.
இதன் பதவிகாலம் ஓராண்டாகும். ஆனால் அரசின் விருப்பத்தின் பேரில் நீட்டிக்கப்படலாம். சென்னை தலைமை செயலகத்தில் தனி அலுவலகம், அமைச்சருக்கு இணையான சலுகைகள், மேலும், தனி அரசு வாகனங்கள் ஆகியவை இப்பதவிக்கு வழங்கப்படுகின்றன.
வழக்கமாக அரசியல் அனுபவம் கொண்டவர்களையே இப்பதவியில் நியமனம் செய்வர். ஆனால் தவெக அரசு இதில் இருந்து விலகி, வரலாற்றில் முதன்முறையாக கார்ப்பரேட் பின்னணியை கொண்ட ஒருவரை இப்பொறுப்பில் அமர்த்தி உள்ளது.
முன்னதாக திமுக ஆட்சியில் ஏ.கே.எஸ். விஜயனும், அதிமுக ஆட்சியில் தம்பிதுறை, மைத்ரேயன், தளவாய் சுந்தரம், ஜக்கையன் போன்ற மூத்த அரசியல் அனுபவம் கொண்டவர்களையே இப்பொறுப்பில் நியமித்தது.
அமைச்சருக்கு நிகரான இந்த முக்கிய பதவியில் தமிழர் அல்லாத கர்நாடகாவை சேர்ந்த ஒருவரை நியமிக்கப்பட்டிருப்பதாக எதிர்கட்சிகள் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைக்கின்றன. குறிப்பாக கர்நாடக மற்றும் தமிழகத்திற்கு இடையே ஏற்கனவே காவேரி பிரச்சனை சென்று கொண்டிருக்கும் இவ்வேளையில் கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமாருக்கு நெருக்கமானவராக கூறப்படும் வெங்கட நாராயணாவை நியமிப்பது தமிழக நலனுக்கு உகந்தது அல்ல என எதிர்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றன.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கூறுகையில், வெங்கட நாராயணா ஆந்திர மாநிலத்தை சேர்ந்தவர். அவர் கர்நாடகாவில் தொழில் மட்டுமே செய்து வருகிறார். மேலும், டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதி என்பது ஒரு அலங்கார பதவிதானே தவிர, கொள்கை முடிவுகளை எடுக்கும் அதிகாரமிக்க பதவி கிடையாது என விளக்கம் அளித்தார். இருப்பினும் இது தொடர்பான விமர்சனங்கள் நீட்டித்து கொண்டு தான் போகிறது.