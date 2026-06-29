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தமிழக அரசின் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதி பதவி என்றால் என்ன? அதிகாரங்கள், சலுகைகள் என்னென்ன?

தமிழக அரசின் டெல்லி சிறப்புப் பிரதிநிதி பதவியில் வெங்கட நாராயணா நியமிக்கப்படதற்கு கடும் எதிர்ப்புகள் கிளம்பி வரும் நிலையில், இப்பதவிக்கான அதிகாரங்கள், சலுகைகள் என்னென்ன என்பதை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம். .

Written ByR Balaji
Published: Jun 29, 2026, 07:00 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:00 AM IST
தமிழக அரசின் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதி பதவி என்றால் என்ன? அதிகாரங்கள், சலுகைகள் என்னென்ன?
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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