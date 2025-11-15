வங்கக் கடலில் நாளை சம்பவம்.. சென்னையில் கொட்டும் கனமழை.. வெதர்மேன் வார்னிங்

Delta Weatherman Hemachandran Latest News: வடகிழக்கு பருவமழை அக்டோபர் மாதத்தில் தொடங்கியது. அக்டோபர் மாதத்தில் கனமழை வெளுத்து வாங்கிய நிலையில், நவம்பர் மாதத்தில் பெரிய அளவில் மழை பொழிவு எதுவும் இல்லை. இருப்பினும், தென் தமிழகத்தில் கடந்த சில தினங்களாக பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. இன்றும் நெல்லை, தென்காசி, தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் மழை கொட்டித் தீர்த்தது. மேலும், டெல்டா மாவட்டங்களில் மழை பெய்து வருகிறது.
வங்கக் கடலில் உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி
ஆனால், சென்னை, திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட வட மாவட்டங்களில் மழை பெய்யவில்லை. இந்த நிலையில், வங்கக் கடலில் நாளை புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளது என டெல்டா வெதர்மேன் கூறியுள்ளார். இதுகுறித்து டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமசந்தர் தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அவர் கூறுகையில், "தென்மேற்கு வங்காள விரிகுடாவில் ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை நீடிக்கிறது.
இது இலங்கை கடற்கரையிலிருந்து குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதியாக மாற வாய்ப்புள்ளது. இதன் காரணமாக, வடகிழக்கு பருவமழையின் மூன்றாவது சுற்று தொடங்க உள்ளது. இன்று (நவம்பர் 15) மாலை முதல் நவம்பர் 20ஆம் தேதி டெல்டா பகுதியில் மழை பெய்யும். நவம்பர் 21 ஆம் தேதி தென்மேற்கு வங்காள விரிகுடாவில் ஒரு புதிய குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகிறது.
சென்னையில் வெளுக்கப்போகும் கனமழை
இதன் காரணமாக, நவம்பர் 21ஆம் தேதி முதல் நவம்பர் 24ஆம் தேதி வரை நான்காவது சுற்று மழையாக தீவிரமடையும். நவம்பர் மாத இறுதியில் மட்டுமே சூறாவளி புயல் உருவாக வாய்ப்புள்ளது. நவம்பர் 15ஆம் தேதி காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களான நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், காரைக்கால், மயிலாடுதுறை, ராமேஸ்வரம், பாம்பன் பகுதிகளில் இன்று மாலையில் இருந்து படிப்படியாக மழை பெய்யத் தொடங்கும்.
இன்றிரவு முதல் சென்னை உட்பட கடலோர மாவட்டங்களின் ஒரு சில இடங்களில் மழை பெய்யக்கூடும். நவம்பர் 16ஆம் தேதி கடலோர மாவட்டங்களான நாகப்பட்டினம், காரைக்கால், மயிலாடுதுறை, கடலூர், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் பரவலாக கனமழை பெய்து வருகிறது. மாலை/இரவு முதல், வட கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் தென் கடலோர மாவட்டங்கள் உட்பட சென்னையில் பரவலாக மழை பெய்யும்.
தமிழக கடலோர மாவட்டங்களான சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் பரவலாக கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது. உள் மாவட்டங்களில் மழை பெய்யக் கூடும். நவம்பர் 19,20ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டின் கடலோர மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களிலும், உள் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக் கூடும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
வானிலை மையம் முக்கிய அலர்ட்
சென்னை வானிலை மையம் அறிவிப்பின்படி, நவம்பர் 16ஆம் தேதி மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சை, புதுக்கோட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. நவம்பர் 17ஆம் தேதி திருவள்ளூர், சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், தஞ்சாவூர், திருவாரூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து, நவம்பர் 18ஆம் தேதி கன்னியாகுமரி, நெலலை, தூத்துக்குடி, திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
