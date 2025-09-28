விஜய் கூட்டத்தில் பாதுகாப்பு குறைபாடா...? பாதியில் எழுந்து போன டிஜிபி வெங்கட்ராமன்!

Karur Stampede, TN DGP Venkatraman Pressmeet: கரூரில் நடைபெற்ற தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய் பரப்புரையில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் 39 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், இதுகுறித்து சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபி (பொறுப்பு) வெங்கட்ராமன் சென்னையில் நள்ளிரவில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். 38 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக டிஜிபி அப்போது தெரிவித்த நிலையில், தற்போது 39 ஆக அதிகரித்துள்ளது. 10 சிறுவர்கள், 16 பெண்கள் அதில் அடக்கம்.
கரூரில் 2000 போலீசார் குவிப்பு
மேலும் அவர், "இந்த சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, காவல்துறை எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகளை நாங்கள் மதிப்பாய்வு செய்தோம். தவெகவின் முந்தைய மக்கள் சந்திப்பில் கூட்டம் குறைவாகவே இருந்தது, ஆனால் இந்த முறை எதிர்பார்த்ததை விட கூட்டம் மிக அதிகமாக இருந்தது.
வேலுச்சாமிபுரத்தை தேர்வு செய்தது ஏன்?
கரூர் பகுதியில் ஐந்து எஸ்.பி.கள் தலைமையில் 2000 காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அவர்கள் கேட்ட இடத்தை விட இந்த இடம் வசதியாக இருக்கும் என்பதன் காரணமாகத்தான் இந்த இடம் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது. கரூரில் தவெக சார்பில் பரப்புரைக்கு அனுமதி கேட்ட இடம் லைட் ஹவுஸ் ரவுண்டானா மற்றும் உழவர் சந்தை பகுதிதான். இரண்டு இடமுமே குறுகிய இடம். ஏற்கெனவே, தவெக சார்பில் நடந்த பரப்புரையில் கூடிய கூட்டத்தை கருத்தில்கொண்டு அந்த இடம் போதாது என்று கூறினோம். அதற்கேற்ப தற்போதைய இடமான வேலுச்சாமிபுரம் கொடுக்கப்பட்டது. தற்போதைய இடத்தில்தான் இரண்டு நாள்களுக்கு முன் மாநில அளவில் ஒரு பெரிய கட்சி பரப்புரை செய்திருக்கிறது.
கூட்டத்திற்கு 500 காவலர்கள் பாதுகாப்பு
27 ஆயிரம் தொண்டர்கள் அந்த பகுதிக்கு வந்துள்ளனர். ஆனால் தமிழக வெற்றி கழகம் தரப்பில் தரப்பில் பத்தாயிரம் பேர் மட்டுமே அனுமதி பெற்றனர். 500 காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். அந்த இடத்திற்கு 500 போலீசார் தான் இருக்க முடியும், அதற்கு மேல் போலீசார் நின்றால் தொண்டர்களால் அங்கு நிற்க முடியாது. இது கட்சிகளுக்கு என அறிவிக்கப்பட்ட இடம்.
மதியம் 3 மணிமுதல் இரவு 10 மணிவரை தான் அனுமதி கேட்டனர். அவரின் X பக்கத்தில் மதியம் 12 மணிக்கு வருவார் என தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் அவர் காலையில் 11 மணிக்கு முதல் கூட்டம் அங்கேயே இருந்தது அவர்களுக்கு தேவையான வசதிகள் செய்து தரப்படவில்லை. 12 மணிக்கு விஜய் வருவார் என சொல்லப்பட்டது, ஆனால் அவர் வந்தது 7 மணிக்கு மேல்தான் வந்தார். கட்சித் தொண்டர் ஒத்துழைத்து சீராக நடத்த வேண்டும் என்பதே முக்கிய நிபந்தனை. அதேநேரத்தில், அங்கு திடீரென 1000 போலீசார்களை குவிக்க முடியாது" என தெரிவித்தார்.
பதில் அளிக்காமல் சென்ற டிஜிபி
மேலும், பைபாஸில் இருந்து ஊருக்குள் விஜய்யை அழைத்து வந்ததே போலீசார் தான் எனவும் அதனை விஜயே தெரிவித்துள்ளார் என டிஜிபி சுட்டிக்காட்டினார். கரூர் விஜய் பிரச்சாரத்தில் காவல்துறை பாதுகாப்பில் குறைபாடா? என்ற கேள்விக்கு இப்போது பதில் அளிக்க முடியாது என டிஜிபி மறுப்பு தெரிவித்தார். ஒரு நபர் ஆணையத்தை விசாரணைக்காக அமைத்துள்ளார்கள் என்பதால் தற்போது பதில் சொல்ல முடியாது என்றார். மேலும், செய்தியாளர்கள் முழுமையாக கேள்வி கேட்பதற்கு முன்பாகவே பாதியிலேயே அவர் எழுந்து சென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க | திருச்சியில் வாய் திறக்காமல் சென்ற விஜய்; சென்னை சென்றதும் இரங்கல் பதிவு!
மேலும் படிக்க | விஜய் கூட்டத்தில் 39 பேர் பலி... அதிகரிக்கும் உயிரிழப்புகள் - கரூர் செல்லும் ஸ்டாலின்
மேலும் படிக்க | மாவட்ட செயலாளர் மீது வழக்கு... விஜய்யின் மனநிலை என்ன? - தவெக வழக்கறிஞர் பேட்டி!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ