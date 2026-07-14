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1 ஆம் வகுப்பு முதல் டிகிரி வரை உதவித்தொகை - அரசின் குட் நியூஸ்

tamil nadu disabled students scholarship 2026 Tenkasi : தென்காசி மாவட்டத்தில் 1 ஆம் வகுப்பு முதல் டிகிரி வரை படிக்கும் மாற்றுத் திறனாளிகள் கல்வி உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம். முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 14, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:51 PM IST
1 ஆம் வகுப்பு முதல் டிகிரி வரை உதவித்தொகை - அரசின் குட் நியூஸ்
Image Credit: Tamil Nadu Disabled Students Scholarship 2026Source: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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