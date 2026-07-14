/1 ஆம் வகுப்பு முதல் டிகிரி வரை உதவித்தொகை - அரசின் குட் நியூஸ்

tamil nadu disabled students scholarship 2026 Tenkasi : தென்காசி மாவட்டத்தில் 2026-2027 ஆம் கல்வியாண்டில் பயிலும் மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களின் கல்வி நலனை மேம்படுத்தும் நோக்கில், தமிழக அரசின் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை மூலம் ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படும் கல்வி உதவித்தொகைக்கான புதிய அறிவிப்பை மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ளார். அரசு மற்றும் அரசின் நிதி உதவி பெறும் கல்வி நிறுவனங்கள், அங்கீகாரம் பெற்ற தனியார் பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் தொழில்நுட்பப் பயிலகங்களில் கல்வி பயின்று வரும் மாற்றுத்திறனாளி மாணவ, மாணவியர் அனைவரும் இந்த உன்னதமான திட்டத்தின் கீழ் நிதியுதவி பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட நிர்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாணவர்களின் கல்வித் தேவைகளையும், அவர்கள் பயிலும் வகுப்புகளையும் கருத்தில் கொண்டு, இந்த உதவித்தொகைக்கான நிதியானது வகுப்பு வாரியாகப் பிரித்து வழங்கப்படுகிறது. அதன்படி, ஆரம்பக் கல்வி முதல் உயர்கல்வி மற்றும் மருத்துவக் கல்வி வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கான உதவித்தொகை விவரங்கள் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன:
தொடக்கக் கல்வி (வகுப்புகள் 1 முதல் 5 வரை): மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களின் ஆரம்பக்கட்டப் பள்ளிப் படிப்பை ஊக்குவிக்கும் விதமாக, முதல் வகுப்பு முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு ஆண்டுக்கு 2,000/- கல்வி உதவித்தொகையாக வழங்கப்படுகிறது.
நடுநிலைக் கல்வி (வகுப்புகள் 6 முதல் 8 வரை): ஆறாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை பயின்று வரும் மாணவ, மாணவியரின் கல்விச் செலவினங்களை மேற்கொள்ளும் வகையில் ஆண்டுக்கு 6,000/- நிதியுதவி நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
உயர்நிலை மற்றும் தொழிற்கல்வி (வகுப்புகள் 9 முதல் 12 மற்றும் ITI, Diploma): ஒன்பதாம் வகுப்பு முதல் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு வரை படிக்கும் பள்ளி மாணவர்களுக்கும், ஐ.டி.ஐ (ITI) மற்றும் டிப்ளமோ (Diploma) போன்ற தொழிற்படிப்புகளைப் பயிலும் மாணவர்களுக்கும் கல்வி உதவித்தொகையாக ஆண்டுக்கு 8,000/- வழங்கப்படவுள்ளது.
இளங்கலை பட்டப்படிப்புகள் (Undergraduate Courses): கலை, அறிவியல், வணிகவியல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளில் இளங்கலை பட்டப்படிப்புகளைப் (UG) பயின்று வரும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு ஆண்டுக்கு 12,000/- நிதியுதவி அளிக்கப்படுகிறது.
முதுகலை மற்றும் தொழில்முறை படிப்புகள் (Postgraduate, BE, MBBS): உயர்கல்வியின் அடுத்த கட்டமாக முதுகலை பட்டப்படிப்புகள் (PG) பயில்பவர்கள், பொறியியல் (BE) மற்றும் மருத்துவப் படிப்பு (MBBS) போன்ற உயர் தொழில்முறைப் படிப்புகளைப் பயிலும் மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களின் கல்விப் பயணத்திற்கு உதவும் வகையில் மிக உயர்வாக ஆண்டுக்கு 14,000/- கல்வி உதவித்தொகையாக வழங்க அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இந்தக் கல்வி உதவித்தொகை திட்டத்திற்குத் தகுதியான மாற்றுத்திறனாளி மாணவ, மாணவியர்கள் எளிய முறையில் விண்ணப்பிக்கும் வகையில் ஆன்லைன் வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களுக்கு அருகாமையில் உள்ள அரசு இ-சேவை மையங்களை நேரில் அணுகி தங்களது விபரங்களைப் பதிவு செய்து விண்ணப்பிக்கலாம். அல்லது விண்ணப்பதாரர்கள் நேரடியாகவே தமிழ்நாடு அரசின் அதிகாரப்பூர்வ இ-சேவை இணையதளமான https://www.tnesevai.tn.gov.in/citizen/Registration.aspx என்ற முகவரியைப் பயன்படுத்தி தங்களது சுயவிவரங்கள் மற்றும் கல்வி ஆவணங்களைப் பதிவேற்றம் செய்து விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.
இந்தக் கல்வி நிதியுதவியைப் பெற விரும்புவோர் ஆன்லைன் மூலமாக விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள் 31.10.2026 ஆகும். எனவே, தகுதியுடைய அனைத்து மாணவர்களும் காலக்கெடு முடிவதற்குள் விரைந்து விண்ணப்பிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். இந்தத் திட்டம் தொடர்பான தகுதி வரம்புகள், விண்ணப்பத்துடன் இணைக்கப்பட வேண்டிய சான்றிதழ்கள் மாற்றுத்திறனாளி அடையாள அட்டை, வருமானச் சான்று, மதிப்பெண் சான்றிதழ், வங்கி கணக்கு விவரங்கள் உள்ளிட்ட கூடுதல் விவரங்கள் மற்றும் ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருப்பின், தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் இயங்கி வரும் "மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகத்தை" நேரடியாகத் தொடர்பு கொண்டு பயன்பெறலாம் என தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் தனது அதிகாரப்பூர்வ செய்திக்குறிப்பில் விரிவாகத் தெரிவித்துள்ளார்.