Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /ஆகஸ்ட் 17 முதல் வருகையில்லா ஆவண பதிவு: பத்திரப் பதிவுத்துறையின் அதிரடி உத்தரவு!

ஆகஸ்ட் 17 முதல் வருகையில்லா ஆவண பதிவு: பத்திரப் பதிவுத்துறையின் அதிரடி உத்தரவு!

Tamil Nadu government : ஆகஸ்ட் 17 முதல் சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் வருகையில்லா ஆவண பதிவு தொடங்க உள்ள நிலையில், பத்திரப்பதிவுத் துறை அதிரடி உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளது.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 08, 2026, 07:03 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:03 AM IST
ஆகஸ்ட் 17 முதல் வருகையில்லா ஆவண பதிவு: பத்திரப் பதிவுத்துறையின் அதிரடி உத்தரவு!
Image Credit: Tamil Nadu Online Property Registration new Rules

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
கனமழை எச்சரிக்கை! இந்த மாவட்டங்களில் வெளுத்து வாங்கப்போகுது.. சென்னையில் எப்படி?
2
3
4
5