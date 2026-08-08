/ஆகஸ்ட் 17 முதல் வருகையில்லா ஆவண பதிவு: பத்திரப் பதிவுத்துறையின் அதிரடி உத்தரவு!

Tamil Nadu government : தமிழ்நாடு அரசின் பத்திரப்பதிவுத் துறை, பொதுமக்களின் வசதிக்காக டிஜிட்டல் சேவைகளை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் வகையில் ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சிகர மாற்றத்தை அறிவித்துள்ளது. TNREGINET இணையதளம் வாயிலாக நேரடி வருகை தேவைப்படாத பதிவு முறையை அறிமுகப்படுத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இப்புதிய அதிநவீன டிஜிட்டல் முறையானது வரும் ஆகஸ்ட் 17, 2026 முதல் கட்டாயமாக அமல்படுத்தப்பட உள்ளது.
மக்களை மையமாகக் கொண்ட இந்த டிஜிட்டல் முயற்சியின் முதற்கட்டமாக, கட்டுமான நிறுவனங்களிடமிருந்து வாங்கப்படும் புதிய அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளின் முதல் விற்பனை, மனைப் பிரிவுகளின் முதல் விற்பனை உள்ளிட்ட குறிப்பிட்ட முக்கிய ஆவணப் பதிவுகளுக்கு நேரில் வரத் தேவையில்லாத இச்சேவை கட்டாயமாக்கப்படுகிறது. வரும் ஆகஸ்ட் 17, 2026 முதல் இந்த வகை ஆவணப் பதிவுகளை மேற்கொள்வதற்கு நேரில் வருகை தேவையில்லாத பதிவுச் சேவை முறையைப் பயன்படுத்துவது முழுமையாகக் கட்டாயமாக்கப்பட இருக்கிறது.
இச்சேவைகளைத் தடையின்றியும், சுமுகமாகவும் பெற வழிவகுக்கும் வகையில் அனைத்துச் சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களும், வங்கிகள், நிதி நிறுவனங்கள், கட்டுமான நிறுவனங்கள், மற்றும் இதர அங்கீகரிக்கப்பட்ட பங்குதாரர்களும் ஆகஸ்ட் 17க்கு முன்பாகவே தேவையான உள்கட்டமைப்பு வசதிகளைத் தயார் நிலையில் வைத்திருக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
பிரத்யேகப் பின்புலம்: நேரடிப் புகைப்படங்கள் எடுக்கும்போது நிறுவனத்தின் பெயர் அல்லது பயனரின் விவரங்கள் தெளிவாகத் தெரியும் வகையில் எளிமையான பின்பகுதியை அமைக்க வேண்டும்.
தரமான இணையவழி கேமரா: தெளிவான நேரடிப் புகைப்படங்களைப் பதிவு செய்யக்கூடிய உயர்தர வெப்கேமராக்களை நிறுவி, அமைப்புகளைச் சரிசெய்து சோதித்துப் பார்க்க வேண்டும்.
கைரேகை பயோமெட்ரிக் சாதனங்கள்: MANTRA நிறுவனத்தின் L0 மற்றும் L1 ஆகிய இரு வகையான கைரேகை பயோமெட்ரிக் சாதனங்களையும் அண்மைக்கால மென்பொருட்கள்/டிரைவர்களுடன் செயல்பாட்டு நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
கண் விழி பரிசோதனை சாதனம் : தேவைப்படும் இடங்களில் அங்கீகாரத்தை உறுதிப்படுத்த MANTRA நிறுவனத்தின் ஐரிஸ் ஸ்கேனர்களை நிறுவி, அமைப்புகளைச் சரிசெய்து தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
அதிவேக பிராட்பேண்ட் இணைய இணைப்பு: தடையற்ற பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பு, நேரடி புகைப்படம் எடுத்தல், ஆவணப் பதிவேற்றம் மற்றும் இதர பதிவுச் செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ள குறைந்தபட்சம் 100 Mbps வேகமுள்ள நிலையான இணைய இணைப்பு அவசியமாகும்.
TNREGINET உள்நுழைவு விவரங்கள்: இச்சேவையைத் தொடங்குவதற்கு முன்பாகவே அனைத்து சார்பதிவாளர்களும் மற்றும் பங்குதாரர்களும் TNREGINET தளத்தில் தங்களது உள்நுழைவு அடையாளங்களை உருவாக்கிச் செயல்படுத்தியிருக்க வேண்டும்.
நிர்ணயிக்கப்பட்ட இந்த முன்நிபந்தனைகளைப் பூர்த்தி செய்யத் தவறும் சார்பதிவாளர்களாலும், பயனர்களாலும் TNREGINET இணையதளம் மூலம் பதிவு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள முடியாமல் போகலாம். எனவே, பொதுமக்களின் நேரத்தையும் அலச்சலையும் மிச்சப்படுத்தும் இந்த டிஜிட்டல் திட்டத்தைச் சிறப்பாகவும் தடையின்றியும் செயல்படுத்த, அனைத்து சார்பதிவாளர்களும், கட்டுமான அமைப்புகளும் உடனடியாகத் தயார் நிலையை உறுதிசெய்ய வேண்டும் என்று பதிவுத்துறை தலைவர் அருண் சுந்தர் தயாளன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
TNREGINET கணக்கு உருவாக்கம்: கட்டுமான நிறுவனங்கள், முகவர்கள் மற்றும் வாங்குபவர்கள் TNREGINET இணையதளத்தில் பயனர் கணக்கை உருவாக்கி, அதை முன்கூட்டியே செயல்படுத்தி வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
பயோமெட்ரிக் சாதனம் மற்றும் வெப்கேமரா: பதிவு செய்யும் நேரத்தில் பயனரின் நேரடி புகைப்படம் மற்றும் பயோமெட்ரிக் அங்கீகாரம் (கைரேகை / ஐரிஸ்) தேவைப்படும் என்பதால், அங்கீகரிக்கப்பட்ட சாதனங்களை கணினியில் சரியாக இணைத்து வைத்திருப்பது அவசியம்.
உறுதிசெய்யப்பட்ட ஆவணப் பதிவேற்றம்: அடுக்குமாடி குடியிருப்பு அல்லது மனையின் விற்பனை தொடர்பான அனைத்து முதன்மை ஆவணங்கள், வரைபடங்கள் மற்றும் அடையாளச் சான்றுகளைத் தெளிவான டிஜிட்டல் வடிவத்தில் (PDF/JPEG) தயார் நிலையில் வைத்திருந்து பதிவேற்ற வேண்டும்.
அதிவேக இணைய வசதி: ஆன்லைன் மூலமாக நேரடியாகப் புகைப்படம் எடுத்தல் மற்றும் ஆவணப் பதிவேற்றத்தின் போது இணைப்புத் துண்டிப்பு ஏற்படாமல் இருக்கக் குறைந்தபட்சம் 100 Mbps வேகமுள்ள நிலையான பிராட்பேண்ட் இணைய வசதியை உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
MANTRA சாதனங்களின் பிரத்யேக பயன்பாடு: கைரேகை பதிவு சாதனங்களில் MANTRA நிறுவனத்தின் L0 மற்றும் L1 ஆகிய இரு மாடல்களும், ஐரிஸ் ஸ்கேனர்களில் MANTRA பிராண்ட் சாதனமும் கட்டாயமாகப் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் எனத் தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
பங்குதாரர்களின் வரையறை : இத்திட்டம் வெறும் சார்பதிவாளர்களுக்கும் கட்டுமான நிறுவனங்களுக்கும் மட்டும் உரியது அல்ல, வங்கிகள், நிதி நிறுவனங்கள், ரியல் எஸ்டேட் மேம்பாட்டாளர்கள் மற்றும் விளம்பரதாரர்கள் ஆகிய அனைத்துத் தரப்பினருக்குமே பொருந்தும் எனச் சுற்றறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.