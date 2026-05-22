/வீடு தேடி ரேஷன் திட்டம் :உணவுத்துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன் கொடுத்த அப்டேட்

வீடு தேடி ரேஷன் திட்டம் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்படும் என உணவுத்துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன் அறிவித்துள்ளார்.
தமிழகத்தில் முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு கடந்த ஆட்சிக்காலத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட முக்கிய திட்டங்களில் ஒன்றான வீடு தேடி ரேஷன் பொருள்கள் வழங்கும் திட்டம் எவ்வித தொய்வுமின்றி தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்படும் என்று உணவுத்துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தெரிவித்துள்ளார். இத்திட்டத்தை எவ்வித தடையுமின்றி தொய்வில்லாமல் கொண்டு சேர்ப்பதற்குத் தேவையான அனைத்து நிதிசார்ந்த உள்கட்டமைப்புகளும் முழுமையாகச் செய்து கொடுக்கப்படும் என்றும் அவர் தனது பேட்டியில் உறுதிபடக் கூறியுள்ளார்.
வயது முதிர்வு காரணமாகவும், உடல்நலக் குறைபாடுகள் மற்றும் மாற்றுத்திறன் காரணமாகவும் பல பயனாளிகளால் நேரடியாக நியாயவிலைக் கடைகளுக்குச் சென்று தங்களுக்குரியப் பொருட்களை வாங்குவதில் பெரும் சிரமங்கள் நீடித்து வந்தன. இதனைக் கருத்தில் கொண்டே, தகுதியுள்ள முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளின் இல்லங்களுக்கே நேரடியாகச் சென்று ரேஷன் பொருட்களை வழங்கும் இந்தச் சிறப்புத் திட்டம் கடந்த திமுக ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்டது. தற்போதைய சூழலில், அரசியல் கடந்து மக்களின் நலனை மட்டுமே பிரதானமாகக் கொண்டு, இத்திட்டம் தொடர்ந்து தொய்வில்லாமல் நடத்தப்படும் என்று தற்போதைய உணவுத்துறை அமைச்சர் அறிவித்திருக்கிறார்.
ஒரு திட்டத்தைத் தொடங்குவதை விட, அதனை எவ்விதப் புகாருமின்றித் தொடர்ந்து செயல்படுத்துவதில்தான் அதன் வெற்றி அடங்கியுள்ளது. வீடு தேடிச் சென்று பொருட்களை விநியோகிக்கும் போது, அதற்கான போக்குவரத்துச் செலவுகள், கூடுதல் பணியாளர்களின் தேவை மற்றும் விநியோகச் சங்கிலி மேலாண்மை எனப் பல்வேறு நடைமுறைச் சவால்கள் உள்ளன.
இதனைச் சீரமைக்கும் விதமாக, இத்திட்டத்திற்குத் தேவையான நிதிக்கட்டமைப்புகள் மற்றும் கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீடுகளை அரசு முழுமையாகச் செய்து கொடுக்கும் என்று அமைச்சர் வெங்கடரமணன் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதன் மூலம், நியாயவிலைக் கடை ஊழியர்களுக்கு ஏற்படும் கூடுதல் பணிச்சுமை குறைக்கப்பட்டு, பயனாளிகளுக்கு உரிய நேரத்தில், தராசு எடையில் எவ்விதக் குறைபாடும் இல்லாமல் பொருட்கள் சென்றடைவது உறுதி செய்யப்படும்.
தமிழ்நாட்டில் முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காகச் செயல்படுத்தப்படும் முதலமைச்சரின் தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ் வீடு தேடி ரேஷன் பொருட்கள் வர விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மாற்றுத் திறனாளிகள், 65 வயதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் இத்திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள்.
குறைதீர் முகாம்கள்: ஒவ்வொரு மாதமும் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து வட்டங்களிலும் சனிக்கிழமைகளில் பொது விநியோகத் திட்ட குறைதீர் முகாம்கள் நடத்தப்படுகின்றன. இந்த முகாமிற்கு நேரடியாக சென்று விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும், உங்கள் பகுதிக்குட்பட்ட வட்ட வழங்கல் அலுவலகத்திற்கு நேரடியாகச் சென்றும் இதற்கான கோரிக்கை மனுவை அளிக்கலாம்.
தேவையான ஆவணங்கள்: தற்போதைய ரேஷன் கார்டு நகல், ஆதார் கார்டு நகல், வயது முதிர்விற்கான சான்று அல்லது மாற்றுத்திறனாளிக்கான அடையாள அட்டை நகல்.
பிரதிநிதி நியமனம்: உங்களால் ஆன்லைனிலோ அல்லது நேரடியாகவோ விண்ணப்பிக்க முடியாத பட்சத்தில், தற்காலிகமாகப் பொருட்களை வாங்க பிரதிநிதி நபரை நியமிக்கலாம். TNPDS இணையதளம் அல்லது TN-PDS மொபைல் ஆப் மூலம் உங்கள் குடும்ப அட்டைப் பக்கத்தில் உள்நுழையவும். அதில் பிரதிநிதி நபரைச் சேர்க்க என்ற விருப்பத்தைத் தேர்வு செய்து, உங்களுக்குப் பதிலாகப் பொருட்களை வாங்கப் போகும் நம்பகமான உறவினர் அல்லது அண்டை வீட்டாரின் ஆதார் மற்றும் மொபைல் எண்களைப் பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
கேள்வி 1: இந்த வீடு தேடி ரேஷன் திட்டம் யாருக்காகக் கொண்டு வரப்பட்டது?
பதில்: நியாயவிலைக் கடைகளுக்கு நேரடியாக வந்து பொருட்களை வாங்க முடியாத 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக இத்திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது.
கேள்வி 2: இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன் பெற என்ன தகுதி இருக்க வேண்டும்?
பதில்: பயனாளிகள் முதியவராகவோ அல்லது மாற்றுத்திறனாளியாகவோ இருக்க வேண்டும். முக்கியமாக, அவர்களின் குடும்ப அட்டையில் (Ration Card) உள்ள மற்ற உறுப்பினர்களால் கடைக்குச் சென்று பொருட்களை வாங்க முடியாத சூழல் இருக்க வேண்டும்.
கேள்வி 3: பொருட்கள் நம் வீட்டிற்கே வர எப்படி விண்ணப்பிப்பது?
பதில்: தகுதியான ஆவணங்களுடன் (ஸ்மார்ட் கார்டு, ஆதார், மாற்றுத்திறனாளி சான்று) உங்கள் பகுதிக்குட்பட்ட வட்ட வழங்கல் அலுவலகத்திலோ (TSO) அல்லது மாதந்தோறும் நடக்கும் ரேஷன் குறைதீர் முகாம்களிலோ கோரிக்கை மனு அளிக்க வேண்டும்.
கேள்வி 4: வீட்டிற்கு வந்து பொருட்களை விநியோகிக்கக் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுமா?
பதில்: இல்லை. இது முற்றிலும் இலவசமான அரசு நலத்திட்டமாகும். நியாயவிலைக் கடையில் பொருட்களுக்கு என்ன விலையோ, அதே அரசு நிர்ணயித்த விலையில்தான் பொருட்கள் வழங்கப்படும்.
கேள்வி 5: இந்தத் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க முடியாதவர்கள், தங்களுக்குப் பதிலாக வேறு யாரையாவது அனுப்பிப் பொருட்களை வாங்க வைக்க முடியுமா?
பதில்: ஆம், முடியும். TNPDS இணையதளம் அல்லது மொபைல் ஆப் மூலமாக உங்கள் குடும்ப அட்டையில் உங்களுக்குப் பதிலாகப் பொருட்களை வாங்க ஒரு "பிரதிநிதி நபரை" (Authorized Representative) ஆன்லைனிலேயே எளிதாகச் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.