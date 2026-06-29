/வாகன ஓட்டிகளுக்கு முக்கிய செய்தி! பேன்சி எண்களுக்கான கட்டணம் 2 மடங்காக உயர்வு

Tamil Nadu Fancy Number Fees : தமிழ்நாடு அரசு, மோட்டார் வாகன விதிகளில் முக்கிய திருத்தங்களை மேற்கொண்டு, வாகனங்களுக்கான பேன்சி எண்களைப் பெறுவதற்கான கட்டணங்களை கணிசமாக உயர்த்தியுள்ளது. ஜூன் 2026ல் வெளியிடப்பட்டுள்ள இந்த புதிய வரைவு திருத்த அறிவிப்பின்படி, பெரும்பாலான சிறப்பு எண்களுக்கான கட்டணங்கள் இரு மடங்காக உயர்த்தப்பட்டுள்ளன. தமிழ்நாட்டில் நாளுக்கு நாள் சொகுசு வாகனங்கள் மற்றும் இருசக்கர வாகனங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வரும் நிலையில், தங்களுக்கென தனித்துவமான எண்களைப் பெற விரும்பும் வாகன உரிமையாளர்களின் எண்ணிக்கையும் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது. இதனை முறைப்படுத்தவும், அரசின் வருவாயைப் பெருக்கவும், வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிக்கவும் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்பு நடைமுறையில் இருந்த நிலையான மற்றும் மிகக் குறைந்த கட்டண முறைகளுக்கு மாற்றாக, தற்போதைய சந்தை மதிப்பு மற்றும் எண்களின் தேவையை அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்த புதிய திருத்தங்கள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன. இந்த அறிவிப்பு வாகனப் பிரியர்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தாலும், இடைத்தரகர்களின் ஆதிக்கத்தை ஒழிப்பதற்கும், எண்கள் ஒதுக்கீட்டில் முறைகேடுகளைத் தடுப்பதற்கும் இது ஒரு முக்கியமான படியாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இம்மாற்றங்கள் குறித்த விரிவான விவரங்கள் மற்றும் புதிய கட்டணப் பட்டியல்கள் கீழே விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அரசால் ஒதுக்கப்படும் முன்னுரிமை மற்றும் சிறப்பு எண்களின் வரிசைகளுக்கு ஏற்ப கட்டணங்கள் பல மடங்காக உயர்த்தப்பட்டுள்ளன. இப்போதை சீரிஸ்மற்றும் அடுத்தடுத்த சீரீஸ் நம்பர்களுக்கான கட்டணம் முன்பு இருந்த ரூ.40,000-லிருந்து தற்போது இரு மடங்காக உயர்த்தப்பட்டு ரூ.80,000 ஆக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதேபோல, 5 முதல் 8 வரையிலான வருங்கால சீரீஸ் கட்டணம் முன்பு இருந்த ரூ.60,000-லிருந்து தற்போது ரூ.1,20,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும், அதிக தேவையுள்ள 9 மற்றும் 10வது சீரிஸ் கட்டணம் ரூ.1 லட்சத்திலிருந்து ரூ.2 லட்சம் ஆகவும், 11 மற்றும் 12வது எதிர்கால வரிசைகளுக்கான கட்டணம் ரூ.2 லட்சத்திலிருந்து ரூ.4 லட்சம் ஆகவும் அதிரடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இவை அனைத்திற்கும் மேலாக, மிக மிக விஐபி எண்களாகக் கருதப்படும் 13 மற்றும் 14-வது புதிய சீரிஸ்கள் தற்பொழுது புதிதாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த அதிபிரீமியம் எண்களைப் பெற வேண்டுமானால், வாகன உரிமையாளர்கள் ரூ.8 லட்சம் கட்டணமாகச் செலுத்த வேண்டும் என புதிய விதிகளில் கூறப்பட்டுள்ளது.
முன்பு இருசக்கர மற்றும் மூன்று சக்கர வாகனங்களுக்கு, பேட்டரி மூலம் இயங்கும் வாகனங்கள் உட்பட நிலையான கட்டண முறை அமலில் இருந்தது. ஆனால் புதிய திருத்தத்தின்படி, வாகனத்தின் மதிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு இனி சிறப்பு எண்களுக்கான கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என்ற புதிய நடைமுறை கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, குறைந்தபட்சம் ரூ.2,00,000 வாகன மதிப்பு வரை மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட பல்வேறு அடுக்குகளுக்கு ஏற்ப ரூ.2,000 முதல் அதிகபட்சமாக ரூ.1 லட்சம் வரை கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரூ.50,000-க்கு மிகாத மதிப்புடைய சாதாரண இருசக்கர வாகனங்களுக்கு சிறப்பு எண் பெற ரூ.2,000 கட்டணமும், ரூ.50,000 முதல் ரூ.1 லட்சம் வரை மதிப்புள்ள வாகனங்களுக்கு ரூ.6,000 கட்டணமும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. வாகனம் ரூ.1 லட்சம் முதல் ரூ.2 லட்சம் வரை மதிப்புடையதாக இருந்தால் ரூ.10,000-மும், ரூ.2 லட்சம் முதல் ரூ.5 லட்சம் வரை மதிப்புடையதாக இருந்தால் ரூ.20,000-மும் வசூலிக்கப்படும்.
மேலும், நடுத்தர மற்றும் பிரீமியம் ரக இருசக்கர வாகனங்களான ரூ.5 லட்சம் முதல் ரூ.10 லட்சம் வரை மதிப்புள்ளவைக்கு ரூ.30,000 கட்டணமும், ரூ.10 லட்சம் முதல் ரூ.20 லட்சம் வரை மதிப்புள்ள உயர் ரக பைக்குகளுக்கு ரூ.40,000 கட்டணமும் செலுத்த வேண்டும். ரூ.20 லட்சம் முதல் ரூ.30 லட்சம் வரை மதிப்புள்ள பைக்குகளுக்கு ரூ.50,000 கட்டணமும், ரூ.30 லட்சத்திற்கும் மேல் மதிப்புள்ள அதிநவீன சூப்பர்பைக்குகளுக்கு சிறப்பு எண் பெற ரூ.1,00,000 (ரூ.1 லட்சம்) கட்டணமும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு புதிய அதிரடி மாற்றங்கள் புகுத்தப்பட்டுள்ளன.
வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் ஆடம்பர கார்கள் மற்றும் இதர வாகனங்களுக்கான சிறப்பு எண் கட்டணங்களும் மிகக் கடுமையாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளன. முன்பு இந்த இறக்குமதி வாகனங்களுக்கான கட்டணம் வெறும் ரூ.1,000 முதல் ரூ.16,000 வரை மட்டுமே மிகக் குறைந்த அளவில் இருந்தது. ஆனால் தற்போதைய புதிய வரைவு திருத்தத்தின்படி, அவற்றின் மதிப்பைச் சார்ந்து ரூ.20,000 முதல் ரூ.1.50 லட்சம் வரை கட்டணங்கள் உயர்த்தப்பட்டுள்ளன.
இதன் விவரங்களின்படி, ரூ.4 லட்சம் வரை மதிப்புள்ள இறக்குமதி வாகனங்களுக்கு ரூ.20,000 கட்டணமும், ரூ.4 லட்சம் முதல் ரூ.10 லட்சம் வரை மதிப்புள்ள வாகனங்களுக்கு ரூ.32,000 கட்டணமும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல, ரூ.10 லட்சம் முதல் ரூ.20 லட்சம் வரை மதிப்புடைய வாகனங்களுக்கு ரூ.40,000-மும், ரூ.20 லட்சம் முதல் ரூ.50 லட்சம் வரை மதிப்புடைய வாகனங்களுக்கு ரூ.75,000-மும் கட்டணமாக வசூலிக்கப்படும். ரூ.50 லட்சத்திற்கும் அதிக மதிப்புள்ள மிக ஆடம்பரமான இறக்குமதி கார்கள் மற்றும் வாகனங்களுக்கு தங்களுக்குப் பிடித்தமான சிறப்பு எண்களைப் பெற இனி ரூ.1.50 லட்சம் கட்டணமாகச் செலுத்த வேண்டும் என அரசிதழ் தெளிவாகக் குறிப்பிடுகிறது.
இந்த சிறப்பு மற்றும் விருப்பமான எண்களைப் பெற விரும்பும் வாகன உரிமையாளர்கள் எக்காரணத்தைக் கொண்டும் இடைத்தரகர்களையோ அல்லது போலி முகவர்களையோ அணுக வேண்டாம் என்று தமிழக அரசு கடுமையாக எச்சரித்துள்ளது. தற்பொழுது அனைத்தும் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டுள்ளதால், விருப்பமுள்ளவர்கள் மத்திய அரசின் அதிகாரப்பூர்வ Parivahan Fancy Number Portal இணையதளத்திற்குச் சென்று, தங்களுக்குத் தேவையான எண்களின் இருப்பை நேரடியாகச் சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம். அதன் பின்னர் ஆன்லைன் மூலம் மட்டுமே விண்ணப்பித்து, பாதுகாப்பான முறையில் கட்டணங்களைச் செலுத்தி எண்களைப் பெற்றுக் கொள்ள அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.