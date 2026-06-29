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வாகன ஓட்டிகளுக்கு முக்கிய செய்தி! பேன்சி எண்களுக்கான கட்டணம் 2 மடங்காக உயர்வு

Tamil Nadu Fancy Number Fees : தமிழ்நாட்டில் வாகனங்களுக்கான பேன்சி எண் வாங்குவதற்கான கட்டணம் 2 மடங்காக போக்குவரத்துறை உயர்த்தியுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரம் இங்கே...

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 29, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 05:29 PM IST
வாகன ஓட்டிகளுக்கு முக்கிய செய்தி! பேன்சி எண்களுக்கான கட்டணம் 2 மடங்காக உயர்வு
Image Credit: Tamil Nadu Fancy Number FeesSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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