English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • SIR-க்கு பின்... தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் எத்தனை பேர் நீக்கம்? - தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு

SIR-க்கு பின்... தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் எத்தனை பேர் நீக்கம்? - தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு

TN Draft Electoral List: சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கைக்கு பின்னர் தமிழ்நாட்டின் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து மொத்தம் எத்தனை பேர் நீக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பதை தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் தெரிவித்துள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 19, 2025, 06:29 PM IST
  • SIR-க்கு முன் 6.41 கோடி வாக்காளர்கள்
  • SIR-க்கு பின் 5.43 கோடி வாக்காளர்கள்
  • சென்னையில் மட்டும் ரூ.14.25 லட்சம் பேர் நீக்கம்

Trending Photos

இனி இந்த 5 முக்கிய வீரர்கள் ஐபிஎல் பக்கமே வரமாட்டார்கள்... மினி ஏலத்திலும் Unsold!
camera icon8
IPL 2026
இனி இந்த 5 முக்கிய வீரர்கள் ஐபிஎல் பக்கமே வரமாட்டார்கள்... மினி ஏலத்திலும் Unsold!
இன்றைய ராசிபலன் (டிசம்பர் 19, 2025): செலவு நிறைந்த நாள்!
camera icon13
Today Rasi palan
இன்றைய ராசிபலன் (டிசம்பர் 19, 2025): செலவு நிறைந்த நாள்!
இன்றைய ராசிபலன்: (டிசம்பர் 18, 2025): வெற்றி கிடைக்கும் நாள்!
camera icon13
Today Rasi palan
இன்றைய ராசிபலன்: (டிசம்பர் 18, 2025): வெற்றி கிடைக்கும் நாள்!
ஐபிஎல் 2026: RCB அணியின் பெஸ்ட் பிளேயிங் 11.. வெங்கடேஷ் ஐயர் இருக்காரா?
camera icon8
RCB
ஐபிஎல் 2026: RCB அணியின் பெஸ்ட் பிளேயிங் 11.. வெங்கடேஷ் ஐயர் இருக்காரா?
SIR-க்கு பின்... தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் எத்தனை பேர் நீக்கம்? - தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு

Tamil Nadu Draft Electoral List: தமிழ்நாடு வாக்காளர் பட்டியலில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. கடந்த நவம்பர் 4ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்ட சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகள் டிசம்பர் 14ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது.

Add Zee News as a Preferred Source

TN Draft Electoral List: நீக்கப்பட்டவர்கள் எத்தனை பேர்?

சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தின் மூலம் வாக்காளர்கள் அதற்கான படிவங்களை நிரப்பியதன் அடிப்படையில், அந்த படிவங்களின் அடிப்படையில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.  தமிழ்நாட்டின் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்டநாயக் வெளியிட்டார். அதன்படி, சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு பிறகு தமிழ்நாடு முழுவதும் 97 லட்சத்து 37 ஆயிரத்து 832 பேர் நீக்கப்பட்டுள்ளனர். அதாவது, 15.18% வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.

TN Draft Electoral List: குறைந்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை

சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கைக்கு முன்னர் 6.41 கோடியாக இருந்த தமிழ்நாடு வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை, தற்போது 5.43 கோடியாக குறைந்திருக்கிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கை காரணமாக போலி வாக்காளர்கள், இறந்தவர்கள், இடம்பெயர்ந்தவர்கள் உள்ளிட்டோரின் பெயர் நீக்கப்பட்டிருக்கின்றனர்.

TN Draft Electoral List: தமிழ்நாடு முழுவதும் நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்கள்

இறந்த வாக்காளர்கள்: 26,94,672

முகவரியில் இல்லாதவர்கள், இடம்பெயர்ந்தோர்: 66,44,881

இரட்டை பதிவுகள்: 3,39,278

மொத்தமாக நீக்கப்பட்டவர்கள்: 97,37,832

TN Draft Electoral List: வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை

SIR நடவடிக்கைக்கு முன்: 6,41,14,587

SIR நடவடிக்கைக்கு பின்: 5,43,76,755

TN Draft Electoral List: கொளத்தூர் தொகுதியில் 1.03 லட்சம் பேர் நீக்கம்

சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு பிறகு முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் கொளத்தூர் தொகுதியில் 1 லட்சத்து 3 ஆயிரத்து 812 பேரும், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் 89 ஆயிரத்து 241 பேரும், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் சேலம் எடப்பாடி தொகுதியில் 26 ஆயிரத்து 375 பேரும் நீக்கப்பட்டுள்ளனர். 

TN Draft Electoral List: நீக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை - மாவட்ட வாரியாக...

சென்னை -   14,25,018    
செங்கல்பட்டு - 7,01,871   
காஞ்சிபுரம் - 2,74,274
செங்கல்பட்டு - 7,01,871
தருமபுரி - 81,515   
திருப்பத்தூர் - 1,16,739   
சிவகங்கை - 1,50,828   
ராமநாதபுரம் - 1,17,364    
மயிலாடு துறை - 75,378   
திருவண்ணாமலை - 2,52,162   
ஈரோடு - 3,25,429   
கரூர் - 79,690   
புதுக்கோட்டை - 1,39,587   
கள்ளக்குறிச்சி - 84,329    
விருதுநகர் - 1,89,964
சேலம் - 3,62,429
மதுரை - 3,80,474   
ராணிப்பேட்டை - 1,45,157    
நாகப்பட்டினம் - 47,338   
திருப்பூர் - 5,63,785   
காஞ்சிபுரம் - 2,74,274   
தஞ்சாவூர் - 2,06,503   
விழுப்புரம் - 1,82,865   
நெல்லை - 2,16,966   
பெரம்பலூர் - 49,548   
நீலகரி - 56,091   
நாகை - 57,338   
திருச்சி - 3,31,787   
கிருஷ்ணகரி - 1,74,549   
நாமக்கல் - 1,93,706   
கன்னியாகுமரி - 1,53,373   
திருவள்ளுர் - 6,19,777   
அரியலூர் - 24,368
தூத்துக்குடி - 1,62,527

TN Draft Electoral List: படிவம் 6-ஐ பூர்த்தி செய்யலாம்

வாக்காளர் பட்டியல் பெயர் இருக்கிறதா என்பதை voters.eci.gov.in இணையதளத்தில், வாக்காளர் அடையாள அட்டை எண்ணை உள்ளீடு செய்து தெரிந்து கொள்ளலாம். பெயர் இல்லை என்றால் படிவம் 6-ஐ பூர்த்தி செய்து விண்ணப்பிக்கலாம்.  ஜன. 18ஆம் தேதி இதற்கு காலக்கெடு உள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | ரேஷன் கார்டு: வீட்டில் இருந்தபடியே பெயர் நீக்கம் செய்ய ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

மேலும் படிக்க | சென்னை புதிய மின்சார பேருந்துகளின் 10 சிறப்பம்சங்கள்

மேலும் படிக்க | டிஎன்பிஎஸ்சி 2026 : குருப் 2, குரூப் 4 மற்றும் ரயில்வே தேர்வுகளில் வெற்றி பெற வேண்டுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

SIRElectoral ListElection CommissionArchana PatnaikTamil News

Trending News