SIR-க்கு பின்... தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் எத்தனை பேர் நீக்கம்? - தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு

Tamil Nadu Draft Electoral List: தமிழ்நாடு வாக்காளர் பட்டியலில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. கடந்த நவம்பர் 4ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்ட சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகள் டிசம்பர் 14ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது.
TN Draft Electoral List: நீக்கப்பட்டவர்கள் எத்தனை பேர்?
சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தின் மூலம் வாக்காளர்கள் அதற்கான படிவங்களை நிரப்பியதன் அடிப்படையில், அந்த படிவங்களின் அடிப்படையில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டின் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்டநாயக் வெளியிட்டார். அதன்படி, சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு பிறகு தமிழ்நாடு முழுவதும் 97 லட்சத்து 37 ஆயிரத்து 832 பேர் நீக்கப்பட்டுள்ளனர். அதாவது, 15.18% வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.
TN Draft Electoral List: குறைந்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை
சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கைக்கு முன்னர் 6.41 கோடியாக இருந்த தமிழ்நாடு வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை, தற்போது 5.43 கோடியாக குறைந்திருக்கிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கை காரணமாக போலி வாக்காளர்கள், இறந்தவர்கள், இடம்பெயர்ந்தவர்கள் உள்ளிட்டோரின் பெயர் நீக்கப்பட்டிருக்கின்றனர்.
TN Draft Electoral List: தமிழ்நாடு முழுவதும் நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்கள்
இறந்த வாக்காளர்கள்: 26,94,672
முகவரியில் இல்லாதவர்கள், இடம்பெயர்ந்தோர்: 66,44,881
இரட்டை பதிவுகள்: 3,39,278
மொத்தமாக நீக்கப்பட்டவர்கள்: 97,37,832
TN Draft Electoral List: வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை
SIR நடவடிக்கைக்கு முன்: 6,41,14,587
SIR நடவடிக்கைக்கு பின்: 5,43,76,755
TN Draft Electoral List: கொளத்தூர் தொகுதியில் 1.03 லட்சம் பேர் நீக்கம்
சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு பிறகு முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் கொளத்தூர் தொகுதியில் 1 லட்சத்து 3 ஆயிரத்து 812 பேரும், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் 89 ஆயிரத்து 241 பேரும், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் சேலம் எடப்பாடி தொகுதியில் 26 ஆயிரத்து 375 பேரும் நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.
TN Draft Electoral List: நீக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை - மாவட்ட வாரியாக...
சென்னை - 14,25,018
செங்கல்பட்டு - 7,01,871
காஞ்சிபுரம் - 2,74,274
செங்கல்பட்டு - 7,01,871
தருமபுரி - 81,515
திருப்பத்தூர் - 1,16,739
சிவகங்கை - 1,50,828
ராமநாதபுரம் - 1,17,364
மயிலாடு துறை - 75,378
திருவண்ணாமலை - 2,52,162
ஈரோடு - 3,25,429
கரூர் - 79,690
புதுக்கோட்டை - 1,39,587
கள்ளக்குறிச்சி - 84,329
விருதுநகர் - 1,89,964
சேலம் - 3,62,429
மதுரை - 3,80,474
ராணிப்பேட்டை - 1,45,157
நாகப்பட்டினம் - 47,338
திருப்பூர் - 5,63,785
காஞ்சிபுரம் - 2,74,274
தஞ்சாவூர் - 2,06,503
விழுப்புரம் - 1,82,865
நெல்லை - 2,16,966
பெரம்பலூர் - 49,548
நீலகரி - 56,091
நாகை - 57,338
திருச்சி - 3,31,787
கிருஷ்ணகரி - 1,74,549
நாமக்கல் - 1,93,706
கன்னியாகுமரி - 1,53,373
திருவள்ளுர் - 6,19,777
அரியலூர் - 24,368
தூத்துக்குடி - 1,62,527
TN Draft Electoral List: படிவம் 6-ஐ பூர்த்தி செய்யலாம்
வாக்காளர் பட்டியல் பெயர் இருக்கிறதா என்பதை voters.eci.gov.in இணையதளத்தில், வாக்காளர் அடையாள அட்டை எண்ணை உள்ளீடு செய்து தெரிந்து கொள்ளலாம். பெயர் இல்லை என்றால் படிவம் 6-ஐ பூர்த்தி செய்து விண்ணப்பிக்கலாம். ஜன. 18ஆம் தேதி இதற்கு காலக்கெடு உள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
