English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

தீபாவளி பண்டிகை : பள்ளிகளுக்கு பறந்த முக்கிய உத்தரவு

Tamil Nadu Education Department, Diwali Circular : தீபாவளி பண்டிகை தொடர்பாக பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 11, 2025, 07:34 AM IST
  • தீபாவளி பண்டிகை முக்கிய அறிவிப்பு
  • பள்ளிகளுக்கு பறந்த முக்கிய உத்தரவு
  • பட்டாசு வெடிப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துக

Trending Photos

தோனி விளையாடுவது உறுதி... CSK கழட்டிவிடும் இந்த 5 வீரர்கள் - மினி ஏலத்தின் முரட்டு பிளான்!
camera icon8
IPL 2026
தோனி விளையாடுவது உறுதி... CSK கழட்டிவிடும் இந்த 5 வீரர்கள் - மினி ஏலத்தின் முரட்டு பிளான்!
ஆயுள் சான்றிதழ்: இதை செய்யவில்லை என்றால் ஓய்வூதியம் கிடைக்காது!! முக்கிய தகவல்
camera icon12
Life Certificate
ஆயுள் சான்றிதழ்: இதை செய்யவில்லை என்றால் ஓய்வூதியம் கிடைக்காது!! முக்கிய தகவல்
நாளை வெள்ளிக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை வெள்ளிக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
ஆளே மாறிப்போன எமி ஜாக்சன்! கன்னங்கள் ஒட்டி, உடல் மெலிந்து..வைரல் போட்டோ
camera icon7
Amy Jackson
ஆளே மாறிப்போன எமி ஜாக்சன்! கன்னங்கள் ஒட்டி, உடல் மெலிந்து..வைரல் போட்டோ
தீபாவளி பண்டிகை : பள்ளிகளுக்கு பறந்த முக்கிய உத்தரவு

Tamil Nadu Education Department, Diwali Circular : தீபாவளி பண்டிகை நாளில் பாதுகாப்பாக பட்டாசு வெடிப்பது குறித்து பள்ளிகளில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவது தொடர்பாக தமிழ்நாடு தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரகம் சுற்றறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது. தீபாவளி பண்டிகை அக்டோபர் 20 ஆம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், அந்த நாளில் பட்டாசு எப்படி வெடிக்க வேண்டும்?, பாதுகாப்பாக பட்டாசு வெடிப்பது எப்படி? என்பது குறித்த விழிப்புணர்வை பள்ளிகளில் ஏற்படுத்த வேண்டும் என தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

தீபாவளி பண்டிகை - முக்கிய தகவல்

இந்தப் புனித நாளில் மக்கள் கவனமாகவும், அவசரமின்றிப் பட்டாசுகளை வெடிக்க வேண்டும் எனவும், பட்டாசு வெடிக்கும்போது உயிர் மற்றும் உடமைகளுக்குச் சேதம் ஏற்படாமல் காக்க வேண்டும் எனவும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

பட்டாசுகளைப் பாதுகாப்பாக வெடிக்க, பள்ளி மாணவர்/மாணவிகள் பின்பற்ற வேண்டிய பாதுகாப்பு விதிகளைப் பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர் மூலம் தொடக்கக் கல்வி மாணவர்கள் அறியச் செய்ய வேண்டும் என்று தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரகம் அனைத்து மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்களுக்கும் (தொடக்கக் கல்வி) கேட்டுக் கொள்கிறது.

தீபாவளிப் பண்டிகைக்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்:

* பட்டாசுகளை வெடிக்கும்போது எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய ஆடைகளைத் தவிர்க்கவும். பருத்தி/டெரிகாட்டன்/டெரிசில்க் போன்ற எளிதில் பற்றாத ஆடைகளை அணிய வேண்டும்.

* பட்டாசுகளைப் பெரியவர்கள், குறிப்பாக பெற்றோர்/ஆசிரியர் கண்காணிப்பில் வெடிக்க வேண்டும்.

* பட்டாசுகளைத் தனியாகவோ அல்லது உறுதியான தாங்கியில் வைத்தோ அல்லது அருகில் தண்ணீர் நிரப்பப்பட்ட வாளியை வைத்து வெடிக்க வேண்டும். பாதுகாப்பற்ற இடத்தில் வெடிக்கவோ அல்லது பெரிய தீப்பிழம்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய வெடிகளைப் பயன்படுத்துவதையோ தவிர்க்க வேண்டும்.

* முடிவுற்ற வெடிகள் / பாட்டில்களில் உள்ள வெடிகளைத் தொட்டுப் பார்ப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

* ராக்கெட் வெடிகளை மக்கள் குடியிருப்புகளுக்கு அருகில் அல்லது காற்றோட்டமில்லாத பகுதிகளில் வெடிக்கக் கூடாது.

* பட்டாசுகளைப் பாழடைந்த கட்டிடங்கள், நெசவுத் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் மரங்கள் உள்ள இடங்களில் வெடிப்பதையும் தவிர்க்க வேண்டும்.

* உணவுப்பொருட்கள் மற்றும் தீப்பற்றக்கூடியப் பொருட்களை அருகில் வைத்துக்கொண்டு பட்டாசுகளை வெடிக்கக் கூடாது.

* குழந்தைகள் பட்டாசுகளை வெடிக்கும்போது பெற்றோரின் கண்காணிப்பில் இருக்க வேண்டும்.

* நோயாளிகள், வயதானவர்கள், மருத்துவமனைகள் மற்றும் விலங்குகள் போன்றவற்றுக்கு அருகில் பட்டாசுகளை வெடிக்கக் கூடாது.

* விலங்குகள் வாழும் காடுகள் மற்றும் சரணாலயங்களுக்கு அருகில் பட்டாசுகளை வெடிப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

* பெரிய சப்தம் எழுப்பக்கூடியப் பட்டாசுகளைச் சப்தம் குறைந்த இடத்தில் வைத்து, அருகில் மணலைக் கொண்டு வெடிக்க வேண்டும்.

* அதிக சப்தமுள்ள பட்டாசுகளை வெடிக்கக் கூடாது. ஏனெனில் அது உடமைகளையும் பாதிக்கும். அதிக சப்தமுள்ள வெடிகளால் கேட்கும் திறன் பாதிப்படையும். ஒருநாள் கொண்டாட்டத்திற்காக வருஷங்கள் முழுவதும் துன்பப்படுவது வேண்டாம்.

* வெடிக்காதப் பட்டாசுகளைக் குழந்தைகளைத் தொட அனுமதியளிப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

* வனம் மற்றும் இயற்கை சார்ந்த பகுதிகளில் பட்டாசுகளை வெடிக்க அனுமதி இல்லாமல் இருக்க வேண்டும்.

* காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 6.00 மணி வரை மட்டுமே பட்டாசுகளை வெடிக்க வேண்டும்.

* உடல் ஊனமுற்றவர்கள் மற்றும் காயம் அடைந்தவர்களுடன் பணிபுரிவோர் அவர்களைப் பாதுகாப்பாக அழைத்துச் சென்று பட்டாசு வெடிக்க உதவ வேண்டும்.

* பட்டாசுகளை மின்சாரப் பொருட்கள் மற்றும் சமையல் எரிவாயு உருளைகளுக்கு அருகில் வைத்துப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

மேலும் படிக்க | தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் திட்டம்! ரூ.15 லட்சம் எளிய கடன், 15% மானியம் - முழு விவரம்

மேலும் படிக்க | ரேஷன் கார்டு : மாதந்தோறும் பொருள் வாங்காதவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
DiwaliTamil Nadu Education DepartmentDiwali CircularDiwali Safety RulesTN Govt

Trending News