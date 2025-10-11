தீபாவளி பண்டிகை : பள்ளிகளுக்கு பறந்த முக்கிய உத்தரவு

Tamil Nadu Education Department, Diwali Circular : தீபாவளி பண்டிகை நாளில் பாதுகாப்பாக பட்டாசு வெடிப்பது குறித்து பள்ளிகளில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவது தொடர்பாக தமிழ்நாடு தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரகம் சுற்றறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது. தீபாவளி பண்டிகை அக்டோபர் 20 ஆம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், அந்த நாளில் பட்டாசு எப்படி வெடிக்க வேண்டும்?, பாதுகாப்பாக பட்டாசு வெடிப்பது எப்படி? என்பது குறித்த விழிப்புணர்வை பள்ளிகளில் ஏற்படுத்த வேண்டும் என தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகை - முக்கிய தகவல்
இந்தப் புனித நாளில் மக்கள் கவனமாகவும், அவசரமின்றிப் பட்டாசுகளை வெடிக்க வேண்டும் எனவும், பட்டாசு வெடிக்கும்போது உயிர் மற்றும் உடமைகளுக்குச் சேதம் ஏற்படாமல் காக்க வேண்டும் எனவும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
பட்டாசுகளைப் பாதுகாப்பாக வெடிக்க, பள்ளி மாணவர்/மாணவிகள் பின்பற்ற வேண்டிய பாதுகாப்பு விதிகளைப் பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர் மூலம் தொடக்கக் கல்வி மாணவர்கள் அறியச் செய்ய வேண்டும் என்று தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரகம் அனைத்து மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்களுக்கும் (தொடக்கக் கல்வி) கேட்டுக் கொள்கிறது.
தீபாவளிப் பண்டிகைக்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்:
* பட்டாசுகளை வெடிக்கும்போது எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய ஆடைகளைத் தவிர்க்கவும். பருத்தி/டெரிகாட்டன்/டெரிசில்க் போன்ற எளிதில் பற்றாத ஆடைகளை அணிய வேண்டும்.
* பட்டாசுகளைப் பெரியவர்கள், குறிப்பாக பெற்றோர்/ஆசிரியர் கண்காணிப்பில் வெடிக்க வேண்டும்.
* பட்டாசுகளைத் தனியாகவோ அல்லது உறுதியான தாங்கியில் வைத்தோ அல்லது அருகில் தண்ணீர் நிரப்பப்பட்ட வாளியை வைத்து வெடிக்க வேண்டும். பாதுகாப்பற்ற இடத்தில் வெடிக்கவோ அல்லது பெரிய தீப்பிழம்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய வெடிகளைப் பயன்படுத்துவதையோ தவிர்க்க வேண்டும்.
* முடிவுற்ற வெடிகள் / பாட்டில்களில் உள்ள வெடிகளைத் தொட்டுப் பார்ப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
* ராக்கெட் வெடிகளை மக்கள் குடியிருப்புகளுக்கு அருகில் அல்லது காற்றோட்டமில்லாத பகுதிகளில் வெடிக்கக் கூடாது.
* பட்டாசுகளைப் பாழடைந்த கட்டிடங்கள், நெசவுத் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் மரங்கள் உள்ள இடங்களில் வெடிப்பதையும் தவிர்க்க வேண்டும்.
* உணவுப்பொருட்கள் மற்றும் தீப்பற்றக்கூடியப் பொருட்களை அருகில் வைத்துக்கொண்டு பட்டாசுகளை வெடிக்கக் கூடாது.
* குழந்தைகள் பட்டாசுகளை வெடிக்கும்போது பெற்றோரின் கண்காணிப்பில் இருக்க வேண்டும்.
* நோயாளிகள், வயதானவர்கள், மருத்துவமனைகள் மற்றும் விலங்குகள் போன்றவற்றுக்கு அருகில் பட்டாசுகளை வெடிக்கக் கூடாது.
* விலங்குகள் வாழும் காடுகள் மற்றும் சரணாலயங்களுக்கு அருகில் பட்டாசுகளை வெடிப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
* பெரிய சப்தம் எழுப்பக்கூடியப் பட்டாசுகளைச் சப்தம் குறைந்த இடத்தில் வைத்து, அருகில் மணலைக் கொண்டு வெடிக்க வேண்டும்.
* அதிக சப்தமுள்ள பட்டாசுகளை வெடிக்கக் கூடாது. ஏனெனில் அது உடமைகளையும் பாதிக்கும். அதிக சப்தமுள்ள வெடிகளால் கேட்கும் திறன் பாதிப்படையும். ஒருநாள் கொண்டாட்டத்திற்காக வருஷங்கள் முழுவதும் துன்பப்படுவது வேண்டாம்.
* வெடிக்காதப் பட்டாசுகளைக் குழந்தைகளைத் தொட அனுமதியளிப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
* வனம் மற்றும் இயற்கை சார்ந்த பகுதிகளில் பட்டாசுகளை வெடிக்க அனுமதி இல்லாமல் இருக்க வேண்டும்.
* காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 6.00 மணி வரை மட்டுமே பட்டாசுகளை வெடிக்க வேண்டும்.
* உடல் ஊனமுற்றவர்கள் மற்றும் காயம் அடைந்தவர்களுடன் பணிபுரிவோர் அவர்களைப் பாதுகாப்பாக அழைத்துச் சென்று பட்டாசு வெடிக்க உதவ வேண்டும்.
* பட்டாசுகளை மின்சாரப் பொருட்கள் மற்றும் சமையல் எரிவாயு உருளைகளுக்கு அருகில் வைத்துப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
