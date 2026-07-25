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Explainer: தமிழகத்தை அச்சுறுத்தும் ‘எல் நினோ’: 12 மாவட்டங்களுக்கு எச்சரிக்கை.... வெயிலும் மழையும் சேர்ந்து வாட்டும்!!

Tamil Nadu El Nino Effects: ‘எல் நினோ’ என்றால் என்ன? இது இந்தியாவில் எந்தெந்த மாநிலங்களை, தமிழகத்தில் எந்தெந்த மாவட்டங்களை அதிகமாக பாதிக்கும்? இந்த அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 25, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 01:21 PM IST
Explainer: தமிழகத்தை அச்சுறுத்தும் ‘எல் நினோ’: 12 மாவட்டங்களுக்கு எச்சரிக்கை.... வெயிலும் மழையும் சேர்ந்து வாட்டும்!!
Image Credit: El Nino Effect in Tamil Nadu (Representative Photo: AI Image)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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