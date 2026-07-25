/Explainer: தமிழகத்தை அச்சுறுத்தும் ‘எல் நினோ’: 12 மாவட்டங்களுக்கு எச்சரிக்கை.... வெயிலும் மழையும் சேர்ந்து வாட்டும்!!

Tamil Nadu El Nino Effects: தமிழக மக்களே உஷார்!! வானிலை அதிகமாக பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கப்போகும் ஆண்டாக இந்த ஆண்டு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இயற்கையின் அந்த ஆர்வக்கோளாறால் ஏற்படும் விளைவுதான் ‘எல் நினோ’.
‘எல் நினோ’ என்றால் என்ன? இது இந்தியாவில் எந்தெந்த மாநிலங்களை, தமிழகத்தில் எந்தெந்த மாவட்டங்களை அதிகமாக பாதிக்கும்? இந்த அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
வெயில், மழை, பனி, புயல் என இயற்கை பல்வேறு வகைகளில் உலக மக்களை பாடாய் படுத்துவது வழக்கமே! எனினும், இந்த ஆண்டு இயற்கையும் சற்று அதிகமாக தன்னை வெளிப்படுத்த முடிவெடுத்துள்ளது.
உலகளாவிய பசிபிக் பெருங்கடலின் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை இயல்பை விட அதிகரித்து வருகிறது. இந்த காரணத்தால், 2026-ஆம் ஆண்டு 'சூப்பர் எல் நினோ' ஆண்டாக உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வாளர்களின் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இதன் தாக்கம் உலக அளவில் மட்டுமல்லாது, இந்தியாவிலும், குறிப்பாக தமிழகத்திலும் கணிசமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
இந்தியாவில் எல் நினோ பாதிப்புகள் குறித்து சில நாட்களுக்கு முன் பேசிய மத்திய வேளான் அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சௌஹான், எல் நினோ பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ள அனைத்து மாநிலங்களும், மாவட்ட ஆட்சியர்களும், வேளான் அறிவியல் மையங்களும், வானிலை ஆராய்ச்சியாளர்களும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்றும், சரியான திட்டமிடலுடன் இந்த நிலைமையை கையாள வேண்டும் எனவும் தெரிவித்தார்.
இந்த 12 மாநிலங்களில் உள்ள 326 மாவட்டங்களில் சூப்பர் எல் நினோவால் கடும் பாதிப்புகள் இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வானிலை ஆய்வாளர்களின் கணிப்பு படி, தற்போதைய சூழலில், தமிழ்நாட்டின் பின்வரும் மாவட்டங்கள் எல் நினோவின் வறட்சி மற்றும் வெப்பநிலை உயர்வின் அறிகுறிகளை எதிர்கொள்ளக்கூடும்:
எல் நினோ விளைவுகளை பின்வரும் நிகழ்வுகள் மூலம் நாம் கண்டறியலாம்:
|எல் நினோ விளைவு
|நிகழ்வு
|நீர் இருப்பு குறையும்
|அணைகள் மற்றும் பாசன ஏரிகளில் நீர் இருப்பு குறையக்கூடும்.
|விவசாயத்திற்கு நீர் பற்றாக்குறை
|நிலத்தடி நீர்மட்டம் சரிந்து, குடிநீர் மற்றும் விவசாயத்திற்கு பற்றாக்குறை ஏற்படலாம்.
|தீவனப் பற்றாக்குறை
|மேய்ச்சல் நிலங்கள் வறண்டு போவதால் கால்நடைகளுக்கான தீவனப் பற்றாக்குறை உருவாகலாம்.
|கீழ் நோக்கிப் போகும் நீர்
|வீட்டு கிணறுகளில் நீரின் அளவு திடீரென கீழ்நோக்கி சரியத் தொடங்கும்
எல் நினோ விளைவால் தமிழ்நாட்டில் இரண்டு வகையான பாதிப்புகள் ஏற்படக்கூடும். இவை தீவிர நிலைகளாக உருவெடுக்கலாம் என அஞ்சப்படுகின்றது:
அதிக கனமழை மற்றும் வெள்ள அபாயம்: வடகிழக்கு பருவமழையின் போது, எல் நினோ விளைவாய் கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த மண்டலங்கள் வலுப்பெற்ரு, சென்னை போன்ற கடலோர நகரங்களில் ஒரே நேரத்தில் அதிக கனமழை கொட்டித் தீர்க்க வாய்ப்புள்ளது.
கடுமையான வறட்சி, வெப்ப அலை: அதே நேரத்தில் எல் நினோவின் மற்றொரி விளைவாக, தமிழகத்தின் உள் மாவட்டங்களில் இயல்பை விட வெப்பம் அதிகமாகி, நீர்நிலைகள் வறண்டு போகும் அபாயமும், வயலில் பயிர்கள் வாடும் நிலையும், பூமிக்கு அடியில் உள்ள நீர் காலியாகும் நிலையும் ஏற்படலாம்.
பேரிடர் மேலாண்மை தயார்நிலை: சென்னை போன்ற நகரங்களின் மழைநீர் வடிகால்கள் குறிப்பிட்ட அளவு மழையையே கையாள முடியும் என்பதால், அதிக மழைப்பொழிவை எதிர்கொள்ள வடிகால் அமைப்புகளையும் நீர் வெளியேற்றப் பாதைகளையும் சீரமைக்க வேண்டும்.
வெப்ப அலை மையங்கள்: பாகிஸ்தானின் கராச்சியில் வெப்ப அலையைக் கையாள பிரத்யேக சிகிச்சை வார்டுகள் அமைக்கப்பட்டதைப் போல, தமிழ்நாட்டிலும் தீவிர வெப்பத்தால் பாதிக்கப்படுபவர்களுக்குச் சிகிச்சை அளிக்கத் தனியாக வசதிகள் செய்யப்பட வேண்டும்.
துல்லியமான வானிலை எச்சரிக்கை: கடலோரப் பகுதி மக்கள், மீனவர்கள் மற்றும் விவசாய மக்களுக்கு உடனுக்குடன் சரியான தகவல்களைத் தெரிவித்து, பாதிப்புகளைக் குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இது குறித்த ஆராய்ச்சிகள் நடந்து வருகின்றன. எனினும், தற்காலிகமான சில தீர்வுகளை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்:
தற்போதைய சூழலில், முறையான திட்டமிடலும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளுமே சாத்தியமான பாதிப்புகளில் இருந்து நம்மைக் காக்கும்.