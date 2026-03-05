English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026 : திமுகவுக்கு பெண்கள் வாக்குகளை கொண்டு வரப்போகும் 5 திட்டங்கள்

தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026 : திமுகவுக்கு பெண்கள் வாக்குகளை கொண்டு வரப்போகும் 5 திட்டங்கள்

Tamil Nadu Election 2026 : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் 2026ல் திமுகவுக்கு பெண் வாக்குகளை கொண்டு வரப்போகும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை உள்ளிட்ட 5 முக்கிய திட்டங்களைப் பற்றி இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 5, 2026, 06:16 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசின் டாப் 5 திட்டங்கள்
  • மகளிர் உரிமைத்தொகை டூ விடியல் பயணம்
  • திமுகவுக்கு பெண் வாக்குகளை பெற்றுக் கொடுக்கும் திட்டம்

Trending Photos

ஐபிஎல் போட்டிகள் இந்த 14 மைதானங்களில் நடக்கும்...? இனி ஆர்சிபிக்கு 2 கிரவுண்ட்
camera icon10
IPL 2026
ஐபிஎல் போட்டிகள் இந்த 14 மைதானங்களில் நடக்கும்...? இனி ஆர்சிபிக்கு 2 கிரவுண்ட்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்காதவர்களுக்கு குட்நியூஸ்..!
camera icon11
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்காதவர்களுக்கு குட்நியூஸ்..!
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்: 1,404 பயனாளிகளுக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டா, நலத்திட்ட உதவிகள்
camera icon8
Kanchipuram
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்: 1,404 பயனாளிகளுக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டா, நலத்திட்ட உதவிகள்
சனி - சுக்கிரன் சேர்க்கை.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம்! நகை, பணம் சேரும்
camera icon6
Zodiac Signs
சனி - சுக்கிரன் சேர்க்கை.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம்! நகை, பணம் சேரும்
தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026 : திமுகவுக்கு பெண்கள் வாக்குகளை கொண்டு வரப்போகும் 5 திட்டங்கள்

Tamil Nadu Election 2026 : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் 2026 தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்பட உள்ள நிலையில், தற்போது ஆட்சியில் இருக்கும் திமுக மீண்டும் அரியணையில் ஏறுவோம் என்ற மிகப்பெரிய நம்பிக்கையில் இருக்கிறது. இதற்கு காரணம், 2021 முதல் ஆட்சியில் இருக்கும் திமுக, மக்களுக்காக செயல்படுத்திய கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை, விடியல் பயணம் உள்ளிட்ட திட்டங்கள் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றிருக்கின்றன. இவை கட்டாயம் வாக்குகளாக மாறும் என்ற ஆணித்தரமான நம்பிக்கையில் திமுக உள்ளது. குறிப்பாக பெண் வாக்குகளை பெற்றுக் கொடுக்கும் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உறுதியான நம்பிக்கையில் உள்ளார். அந்தவகையில், திமுகவுக்கு பெண் வாக்காளர்களின் வாக்குகளைப் பெற்றுக் கொடுக்கப்போகும் டாப் 5 திட்டங்களை இங்கே பார்க்கலாம். 

Add Zee News as a Preferred Source

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம்

2021ல் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தபிறகு, பெண்களுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட மிகப்பெரிய திட்டம் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம். இந்தியாவிலேயே மிகச்சிறப்பாக தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் இத்திட்டம் செப்டம்பர் 15, 2023 அறிஞர் அண்ணா பிறந்தநாளில் முதன்முறையாக தொடங்கப்பட்டது. பிப்ரவரி 13,2026ல் இத்திட்டம் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து 1.31 கோடி பெண்கள் பயனாளிகளாக இருகின்றனர். 

பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுப்பது மட்டுமல்லாமல், அவர்களின் வங்கிக் கணக்கிலேயே நேரடியாக வரவு வைக்கப்படுவது தான் இந்த திட்டத்தின் வெற்றிக்கான மிகப்பெரிய காரணம். அதுமட்டுமல்லாமல் வரும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிந்ததும் இத்திட்டத்தில் பயனாளிகளாக இருப்பவர்களுக்கு மாதம் ரூ.2000 கொடுக்கப்படும் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். இதனால் பெண்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர். இதனால், இத்திட்ட பயனாளிகள் திமுகவுக்கு வாக்களிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளன. 

விடியல் பயண திட்டம்

தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த பெண்களுக்கு வரப்பிரசாதமாக அமைந்த மற்றொரு திட்டம் தமிழ்நாடு அரசு கொண்டு வந்த விடியல் பயண திட்டம். படித்த மற்றும் படிக்காத பெண்கள் என எல்லோருக்கும் இத்திட்டம் உதவியாக இருக்கிறது. இத்திட்டத்தின் மூலம் சராசரியாக 800 ரூபாய் முதல் ஆயிரம் ரூபாய் வரை பெண்கள் சேமிக்கின்றனர். மாநில திட்டக்குழு எடுத்த ஆய்வறிக்கையில், எல்லா வயது பெண்களும் இத்திட்டத்தில் பயனாளிகளாக இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. மேலும், பெண்கள் ஓரிடத்தில் இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு செல்ல குடும்ப உறுப்பினர்களை சார்ந்திருப்பது பெருமளவு குறைந்திருப்பதாக தமிழ்நாடு அரசின் மாநில திட்டக்குழு கூறியுள்ளது. பெண்களுக்கு பேருதவியாக இருக்கும் இத்திட்டமும் திமுகவுக்கு வாக்குகளை பெற்றுக் கொடுக்கும் என நம்பப்படுகிறது.

புதுமைப் பெண் திட்டம்

கல்லூரி பெணகளுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கும் புதுமைப் பெண் திட்டம். அனைத்து தரப்பு மக்களாலும் வரவேற்கப்பட்டுள்ள திட்டம் இது. அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை படித்து கல்லூரிகளில் சேரும் மாணவிகள் இத்திட்டத்தின் மூலம் பயனடையலாம். அவர்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கப்படும். புதுமைப் பெண் திட்டத்தின் கீழ் 6.95 லட்சம் பேர் பயனடைந்து வருவதாக தமிழ்நாடு அரசு 2026 இடைக்கால பட்ஜெட்டில் தெரிவித்தது. இத்திட்டமும் பெண் வாக்குகளை திமுகவுக்கு பெற்றுக் கொடுக்கும் வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளன. 

கருப்பை வாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசி திட்டம்

பெண் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு 14 வயது குழந்தைகளுக்கு இலவசமாக கருப்பை வாய் தடுப்பூசி திட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தியுள்ளது. இந்தியாவிலேயே இத்திட்டத்தை முதன்முதலாக செயல்படுத்தும் மாநிலமாக தமிழ்நாடு உள்ளது. பெண் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தை பாதுகாக்க சமூகநீதி கண்ணோட்டத்தில் அரசு செயல்படுத்தும் திட்டம் பெண்கள் மத்தியில் பூரிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இத்திட்டமும் திமுகவுக்கு வாக்குகளை பெற்றுக் கொடுக்கும்

5வது திட்டம் என்ன?

5வது திட்டம் என ஒன்றை மட்டும் சொல்ல முடியாது. மகப்பேறு நிதியுதவி முதல் பெண்களுக்கான திருமண நிதியுதவி வரை பல திட்டங்கள் இதில் சொல்லலாம். முதியோர் ஓய்வூதியம், அரசு ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதியம், விதவை ஓய்வூதியம், ஆதரவற்ற பெண்களுக்கான நிதியுதவி திட்டம் என பல திட்டங்களை சொல்ல முடியும். இத்திட்டங்களால் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த லட்சக்கணக்கான பெண்கள் நேரடி பயனாளிகளாக இருக்கின்றனர். அவர்கள் எல்லாம் திமுகவுக்கு வாக்களிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது.

எனவே, திமுக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற 2021 ஆம் ஆண்டு முதல் இப்போது வரை பெண்களை மையப்படுத்தி செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் திட்டங்கள் வரும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பெண்களின் வாக்குகளை பெற்றுக் கொடுக்கும் என திமுக தலைவர் மற்றும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உறுதியான நம்பிக்கையில் இருக்கிறார். அவரின் நம்பிக்கை நிறைவேறுமா? என்பதை 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடியும் வரை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும். 

மேலும் படிக்க | மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! பொதுத் தேர்வில் கூடுதல் நேரம்.. அதிரடி அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | புதுச்சேரி பெண்களுக்கு ரூ.5000! யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? மகளிர் உரிமைத்தொகை அப்டேட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Tamil Nadu election 2026Kalaignar Magalir Urimai Thogaividiyal payanam schemeDMKMK Stalin

Trending News