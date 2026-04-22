தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் 2026: நாளை எங்கெல்லாம் மழை? வானிலை மையம் முக்கிய அப்டேட்

தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை ஒரே கட்டமாக 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இம்முறை நடிகர் விஜய் தனது முதல் தேர்தலை சந்திக்க உள்ளதால், தமிழக தேர்தல் அனைவராலும் கூர்ந்து கவனிக்கப்பட்டு வருகிறது. அவர் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார். அதேசமயம் திமுக, அதிமுக, நாதக, தவெக என நான்கு முனை போட்டியாக இத்தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. விஜய்யின் தவெக கட்சியின் தாக்கத்தால், வழக்கத்தை விட இந்த முறை வாக்கு சதவீதம் அதிகரிக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பலரும் வெளிநாட்டில் இருந்து சொந்த ஊர்களுக்கு வாக்களிக்க வருகை தந்துள்ளனர்.
ஏப்ரல் 23 வானிலை நிலவரம்
இந்த நிலையில், தேர்தல் நாளான நாளை (ஏப்ரல் 23) வியாழக்கிழமை தமிழகத்தின் சில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் தென்தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், சென்னையை பொறுத்தவரையில், நாளை மழை ஏதும் இல்லை என கூறப்பட்டுள்ளது.
சென்னை வானிலை மையம் அப்டேட்
இது தொடர்பாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டிருக்கும் செய்திக்குறிப்பில், வடக்கு தமிழகம் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. சுமார் 0.9 கிமீ உயரத்தில், மரத்வாடா முதல் குமரிக்கடல் வரை உள் கர்நாடகா, ராயலசீமா மற்றும் தமிழகம் வழியாக ஒரு வளிமண்டல காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை (Trough) நிலவுகிறது.
நாளை எங்கெல்லாம் மழை?
22-04-2026 மற்றும் 23-04-2026: மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் தென்தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.
இடி மின்னலுடன் மழைக்கு வாய்ப்பு
24-04-2026: மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.
25-04-2026 முதல் 28-04-2026 வரை: மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.
அதிகபட்ச வெப்பநிலை பற்றிய முன்னறிவிப்பு
24 மணி நேர அதிகபட்ச வெப்பநிலை மாறுதல்: 22-04-2026 முதல் 26-04-2026 வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்திற்கான வாய்ப்பு குறைவு, எனினும் சற்று உயரக்கூடும்.
அதிக வெயிலால் அசௌகரியம் ஏற்படலாம்
22-04-2026 முதல் 26-04-2026 வரை: உள் தமிழக மாவட்டங்களில், அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஒருசில இடங்களில் 2-3° செல்சியஸ் இயல்பை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடும். கடலோர தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை இயல்பை ஒட்டியே இருக்கக்கூடும்.
22-04-2026 முதல் 26-04-2026 வரை: அதிக வெப்பநிலையும், அதிக ஈரப்பதமும் இருக்கும் நிலையில், கடலோர தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் அசௌகரியம் ஏற்படலாம்.
சென்னையில் வானிலை எப்படி?
இன்று (22-04-2026) மற்றும் நாளை (23-04-2026): வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 37-38° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 27-28° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். அதிக வெப்பநிலையும், அதிக ஈரப்பதமும் இருக்கும் நிலையில், அசௌகரியம் ஏற்படலாம். இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த 24 மணி நேரத்திற்கான வானிலை தொகுப்பு
தென்தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் ஒருசில இடங்களிலும், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும் மழை பெய்துள்ளது. ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவியது. அதிகபட்சமாக கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குழித்துறை பகுதியில் 47.2 மில்லிமீட்டர் மழை பதிவாகி உள்ளது. குறைந்தபட்சமாக தென்காசி ஆயிக்குடி, சிவகங்கை திருப்புவனம், கன்னியாகுமரி பேச்சுப்பாறை, திருப்பதிசாரம், சிவலோகம், களியல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தலா 1 செ.மீ., பதிவாகி உள்ளது.
