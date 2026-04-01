2026 தமிழகத் தேர்தல்: கோட்டையை பிடிக்க போவது யாரு? எடப்பாடி கணக்கும்.. ஸ்டாலின் பலமும்! 5 முனை போட்டி!

Tamil Nadu Assembly Election 2026 Analysis: தமிழகத் தேர்தல் களம் தற்போது நிஜமாவே ஒரு 'பஞ்ச பாண்டவர்' சண்டை மாதிரி ஐந்து முனையாக நிற்கிறது. தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு இந்த 2026 தமிழ்நாடு சட்டசபைத் தேர்தல் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்திற்கான அஸ்திவாரமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. ஜாதி, மதம், கூட்டணி கணக்குகளைத் தாண்டி, இந்த முறை 'களக் கட்டமைப்பு' (Field Infrastructure) தான் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கப் போகிறது. எனவே தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் 2026 வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு?, திமுக vs அதிமுக பூத் லெவல் தேர்தல் வியூகம் என்ன?, விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தேர்தல் தாக்கம் மற்றும் ஐந்து முனைப் போட்டியால் யாருக்கு லாபம்? போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம்.
தற்போது தமிழகத்தில் பிரதான கட்சிகள் (திமுக, அதிமுக), தமிழக வெற்றிக் கழகம் (தவெக), நாம் தமிழர் கட்சி என அனைவரும் வேட்பாளர்களை அறிவித்துவிட்ட நிலையில், காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜக மட்டுமே இன்னும் அறிவிக்காமல் இழுத்தடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். குறிப்பாக காங்கிரஸ் வேட்புமனுத் தாக்கலின் கடைசி நாள் வரை தாமதிப்பது அவர்களின் வழக்கமான பாணியாகவே மாறிவிட்டது. ஏனென்றால் புதுச்சேரி மற்றும் பீகார் இதற்கு நல்ல உதாரணமாக இருக்கிறது.
தமிழக சட்டசபைத் தேர்தல் 2026: ஐந்து முனைப் போட்டி நிலவரம்
தற்போது தேர்தல் களம் நடைமுறையில் ஐந்து முனைப் போட்டியாக உருவெடுத்துள்ளது.
- திமுக கூட்டணி
- அதிமுக கூட்டணி (என்.டி.ஏ)
- நாம் தமிழர் கட்சி
- தமிழக வெற்றிக் கழகம்
- சசிகலா+பாமக (ராமதாஸ்) கூட்டணி
தமிழக சட்டசபைத் தேர்தல் 2026: திமுக-வின் பலம் என்ன?
தேர்தல் களத்தில் இன்று 'டேட்டா' தான் பலம். அந்த வகையில் திமுக மற்ற கட்சிகளை விட ஒரு படி மேலே இருக்கிறது. பூத் லெவல் ஏஜென்ட்கள் மூலம் ஒவ்வொரு வாக்காளரையும் பலமுறை சந்தித்து, அவர்களின் ஆதரவு நிலையைத் துல்லியமாகக் கணித்து வைத்திருப்பது திமுகவிற்குப் பெரும் பலம். மேலும் கூட்டணியில் உள்ள தேமுதிக கட்சியை பொறுத்த வரை தேர்தல் ஆணையப் புள்ளிவிவரப்படி சுமார் 30000 பூத் லெவல் ஏஜெண்டுகளைப் பதிவு செய்துள்ளது. இது திமுக கூட்டணிக்கு ஒரு பெரிய பலமாக அமையும்.
தமிழக சட்டசபைத் தேர்தல் 2026: அதிமுக-வின் பலம் என்ன?
அதேநேரம் அதிமுக தனது பாரம்பரிய கோட்டையான கொங்கு மண்டலத்தில் இன்னும் வலுவாகவே இருக்கிறது. ஆனால் எடப்பாடி பழனிசாமி கூட்டணி கட்சிகளுக்குத் தொகுதிகளைப் பங்கீடு செய்த விதம் சொந்தக் கட்சித் தொண்டர்களிடையே ஒருவித அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது களப்பணியில் தொய்வை ஏற்படுத்துமா என்பது போகப்போகத் தான் தெரியும்.
தமிழக சட்டசபைத் தேர்தல் 2026: அண்ணாமலை போட்டி
தேசியத் தலைமை பல திட்டங்களைப் போட்டாலும், களத்தில் அதிமுக மற்றும் பிஜேபி கூட்டணி இன்னும் முழுமையாக 'ஜெல்' ஆகவில்லை என்பதுதான் எதார்த்தமாக இருக்கிறது. மேலும் சட்டசபை தேர்தலில் அண்ணாமலை போட்டியிடுவது குறித்த விவகாரம் பாஜகவுக்கு மேலும் சிக்கலை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பலம் மற்றும் பலவீனம் என்ன?
நடிகர் விஜய்யின் வருகை இளைஞர்களிடையே ஒரு எழுச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தாலும், பூத் லெவல் கட்டமைப்பு (BLA) இல்லாமல் வெறும் ரசிகர் கூட்டத்தை மட்டும் வைத்துத் தேர்தலைச் சந்திப்பது சவாலானது.
நாம் தமிழர் கட்சியின் பலம் மற்றும் பலவீனம் என்ன?
தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை சீமானுக்கு என்று ஒரு நிலையான 'வாக்கு வங்கி' உருவாகியுள்ளது. இவர்களும் விஜய்யின் கட்சியும் பிரிக்கும் வாக்குகள் யாருடைய வெற்றியைப் பாதிக்கும் என்பதுதான் இந்தத் தேர்தலின் மிகப்பெரிய ட்விஸ்ட் அக இருக்கப்போகிறது.
தமிழக சட்டசபைத் தேர்தல் 2026: வெற்றியைத் தீர்மானிக்கும் மூன்று காரணிகள்
ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள தமிழ்நாடு சட்டசபை தேர்தலில் ஒரு வேட்பாளரின் வெற்றியைத் தீர்மானிக்கப்போகும் முக்கிய காரணிகள் எதுவென்று பார்த்தால்,
- முதலமைச்சர் வேட்பாளரின் நற்பெயர் மற்றும் கட்சியின் தலைமை மீதான மக்களின் நம்பிக்கை.
- தொகுதி வேட்பாளரின் தகுதி மற்றும் உள்ளூர் மட்டத்தில் வேட்பாளருக்கு இருக்கும் செல்வாக்கு.
- வாக்குச் சாவடி மட்டத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய ஆட்கள் மற்றும் தரவுகள் (Data). மேலும் அந்த கட்சியின் கட்டமைப்பு (Booth Level Infrastructure).
- அதாவது ஒரு பூத்திற்கு சராசரியாக 1000 வாக்குகள் என்றால், ஐந்து முனைப் போட்டியில் 350 முதல் 400 வாக்குகளை பெறுபவரே வெற்றி வாய்ப்பை உறுதி செய்ய முடியும்.
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் 2026 வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு?
தற்போதைய சூழலில் திமுக கூட்டணி 140 முதல் 150 தொகுதிகள் வரை கைப்பற்ற வாய்ப்புள்ளதாகத் தெரிகிறது. கூட்டணி கட்சிகளின் 'ஸ்ட்ரைக் ரேட்' சரியாக இருந்தால் திமுக நிம்மதியாக இருக்கலாம். மறுபுறம் அதிமுக தனது நேரடிப் போட்டித் தொகுதிகளில் கடுமையாகப் போராட வேண்டியிருக்கும்.
தமிழகத் தேர்தல் 2026: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. இந்தத் தேர்தலை ஏன் "ஐந்து முனைப் போட்டி" என்று அழைக்கிறோம்?
தமிழகத்தின் பிரதான சக்திகளான திமுக கூட்டணி மற்றும் அதிமுக கூட்டணி ஆகியவற்றுடன், சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சி, விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் மற்றும் சசிகலா, ராமதாஸ் கூட்டணி என ஐந்து வலுவான தரப்புகள் களத்தில் இருப்பதால் இது ஐந்து முனைப் போட்டியாகக் கருதப்படுகிறது.
2. தேர்தலைத் தீர்மானிப்பதில் 'பூத் லெவல் ஏஜென்ட்கள்' (BLA) பங்கு என்ன?
ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடியிலும் (Booth) உள்ள 1000 வாக்காளர்களைத் தனிப்பட்ட முறையில் அணுகி, கட்சியின் கொள்கைகளைச் சேர்ப்பது இவர்களின் வேலை. 400 வாக்குகளை ஒரு பூத்தில் உறுதி செய்யும் கட்சியே வெற்றி பெறும். தற்போது திமுக இந்தப் பின்னமைப்பில் வலுவாக உள்ளது.
3. புதிய வரவான 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' (TVK) எந்த அளவுக்குத் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்?
நடிகர் விஜய் பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிடுவது இளைஞர்களிடையே பெரிய எதிர்பார்ப்பை உருவாக்கியுள்ளது. ஆனாலும் ஒரு கட்சிக்குத் தேவையான அடிமட்டக் கட்டமைப்பு (Infrastructure) விஜய்யின் கட்சிக்கு எந்தளவு கைகொடுக்கும் என்பதுதான் அரசியல் விமர்சகர்களின் கேள்வியாக உள்ளது.
4. அதிமுக மற்றும் பிஜேபி கூட்டணி நிலவரம் எப்படி இருக்கிறது?
தற்போதைய சூழலில் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான கூட்டணியில் பிஜேபி அங்கம் வகித்தாலும், தொகுதிப் பங்கீட்டில் சில அதிருப்திகள் நிலவுகின்றன. குறிப்பாக அண்ணாமலை மற்றும் பிஜேபி நிர்வாகிகள் சில தொகுதிகள் குறித்து அதிருப்தியில் இருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
5. இந்தத் தேர்தலில் வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு அதிகமாக உள்ளது?
தற்போதைய கள நிலவரப்படி, வலுவான பூத் லெவல் கட்டமைப்பு மற்றும் ஆளும் கட்சி என்ற பலத்துடன் திமுக கூட்டணி 140-150 இடங்களைத் தொட வாய்ப்புள்ளதாகக் கணிக்கப்படுகிறது. அதேநேரம் அதிமுக தனது கோட்டையான கொங்கு மண்டலத்தை எப்படி தற்காத்துக் கொள்கிறது என்பதைப் பொறுத்தே முடிவுகள் அமையும்.
