திமுக வேட்பாளர் பட்டியல்! எத்தனை வாரிசுகளுக்கு சீட்? முழு விவரம் இதோ!

திமுக வேட்பாளர் பட்டியல் எப்போது வெளியாகும் என்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்த நிலையில், சனிக்கிழமை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இதனை வெளியிட்டார்.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 29, 2026, 09:01 AM IST
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23ம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதற்காக அனைத்து கட்சிகளும் தீவிரமாக தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. அதிமுக சார்பில் ஏற்கனவே இரண்டு கட்டங்களாக வேட்பாளர் பட்டியல் அறிவிக்கப்பட்டது. திமுக கூட்டணியில் உள்ள கூட்டணி கட்சிகளுக்கான வேட்பாளர்களை அந்த கட்சிகள் அறிவித்திருந்தன. இதனை தொடர்ந்து, திமுக மொத்தமாக 164 தொகுதிகளில் நேரடியாக போட்டியிடுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதற்கான வேட்பாளர் பட்டியல் எப்போது வெளியாகும் என்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்த நிலையில், நேற்று சனிக்கிழமை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இதனை வெளியிட்டார். 

இந்த பட்டியலில் பல மூத்த அமைச்சர்களுக்கும், சிட்டிங் எம்.எல்.ஏ-க்களுக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது; அதே வேளையில் சில அமைச்சர்களுக்கு இந்த முறை சீட் வழங்கப்படவில்லை. இவற்றை தாண்டி அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்திருப்பது, எந்தெந்த வாரிசுகளுக்கு சீட் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பதுதான். பொதுவாக திமுகவின் மீதுள்ள குற்றச்சாட்டுகளில் முக்கியமான ஒன்று, வாரிசு அரசியலை அதிகம் ஊக்குவிக்கிறது என்பதுதான். இதனை பிரதமர் மோடி முதல் எடப்பாடி பழனிசாமி வரை பலரும் கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளனர். இருப்பினும், இந்த முறையும் பல வாரிசுகளுக்கு மீண்டும் சீட் வழங்கியுள்ளது திமுக.

ஸ்டாலின் முதல் உதயநிதி வரை

திமுகவின் வாரிசு அரசியல் என்பது தலைமையிலிருந்தே தொடங்குகிறது; இதைத்தான் பல்வேறு எதிர்க்கட்சிகளும் தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டி வருகின்றன. மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் கலைஞரின் மகனான மு.க.ஸ்டாலின், இந்த முறையும் சென்னையில் உள்ள கொளத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் மீண்டும் போட்டியிட உள்ளார். அவருக்கு அடுத்தபடியாக அவரது மகனான உதயநிதி ஸ்டாலின் சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் மீண்டும் போட்டியிடுகிறார். கடந்த முறை எம்.எல்.ஏ-வாகி அமைச்சராக்கப்பட்ட உதயநிதி ஸ்டாலின், குறுகிய காலத்திலேயே துணை முதலமைச்சராகவும் ஆக்கப்பட்டார். எனவே, இந்த தேர்தல் அவருக்கு மிக முக்கியமான ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. அடுத்ததாக உதயநிதி ஸ்டாலின் முதலமைச்சர் பொறுப்பை ஏற்பார் என்ற பேச்சுக்களும் அரசியல் வட்டாரத்தில் எழுந்து வருகின்றன. 

அமைச்சர்களின் மகன்களுக்கு சீட்

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தவிர, திமுகவில் உள்ள பல மூத்த அமைச்சர்களின் வாரிசுகளுக்கும் இந்த முறை சீட் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மூத்த அமைச்சர் பொன்முடியின் மகனான பொன். கவுதம சிகாமணிக்கு திருக்கோவிலூர் தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த இவருக்கு, தற்போது சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல, திமுகவின் பொருளாளரான டி.ஆர்.பாலுவின் மகன் டி.ஆர்.பி. ராஜாவுக்கு மீண்டும் மன்னார்குடி தொகுதியில் சீட் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மற்றொரு மூத்த அமைச்சரான ஐ.பெரியசாமியின் மகனான ஐ.பி. செந்தில்குமாருக்கும் திண்டுக்கல் தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவர்கள் அனைவரும் கடந்த முறையும் திமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பாரம்பரிய அரசியல் குடும்பங்கள்

மேலும், திமுகவின் முன்னாள் சபாநாயகரான பி.டி.ஆர். பழனிவேல்ராஜனின் மகனான அமைச்சர் பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜனுக்கு மதுரை தொகுதியில் போட்டியிட மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல, முன்னாள் அமைச்சர் தங்கப்பாண்டியனின் மகனான தங்கம் தென்னரசுக்கு திருச்சுழி தொகுதியிலும், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ பொய்யாமொழியின் மகனான அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழிக்கு திருவெறும்பூர் தொகுதியிலும் போட்டியிட சீட் வழங்கப்பட்டுள்ளது. தூத்துக்குடி முன்னாள் எம்.எல்.ஏ பெரியசாமியின் மகளான அமைச்சர் கீதா ஜீவனுக்கு தூத்துக்குடி தொகுதியில் மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

புதிய வாரிசுகளின் அரசியல் வருகை

இந்த தேர்தலில் சில புதிய வாரிசுகளும் காலடி எடுத்து வைத்துள்ளனர். தற்போதைய அமைச்சர் ஆர். காந்தியின் மகனான வினோத் காந்தி ராணிப்பேட்டை தொகுதியிலும், மறைந்த முன்னாள் அமைச்சர் வீரபாண்டி ஆறுமுகத்தின் மருமகனான தருண் வீரபாண்டி தொகுதியிலும், மறைந்த ஜெ. அன்பழகனின் மகன் ராஜா அன்பழகனுக்கு சென்னை தியாகராய நகர் தொகுதியிலும், திமுக எம்.எல்.ஏ மோகனின் மகனான கார்த்திக் வில்லிவாக்கம் தொகுதியிலும் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர். 

எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனம்

ஒரு கட்சிக்குள் நீண்ட காலமாக எந்த பலனையும் எதிர்பாராமல் உழைத்து வரும் அடிமட்ட தொண்டர்களுக்கும், பல ஆண்டுகளாகக் கட்சிக்காகக் குரல் கொடுத்து வரும் மூத்த நிர்வாகிகளுக்கும் சீட் வழங்காமல், தலைவர்களின் வாரிசுகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுவது கட்சிக்குள் இருக்கும் சில தரப்பினர் மத்தியில் மனக்குறையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வாரிசுகளுக்கு வாய்ப்பளிப்பதன் மூலம் அந்தந்த பகுதிகளில் உள்ள தங்களது செல்வாக்கை எளிதில் தக்கவைத்துக்கொள்ளலாம் என்று திமுக தலைமை கணக்குப்போடுகிறது. மேலும், வாரிசுகளுக்கு ஏற்கனவே மக்களிடம் இருக்கும் அறிமுகமும், பொருளாதார பின்புலமும் தேர்தல் வெற்றியை எளிதாக்கும் என ஆளுங்கட்சி நம்புகிறது. ஆனால், இது ஜனநாயக நெறிமுறைகளுக்கு எதிரானது என்றும், திறமையானவர்களுக்கு வழிவிடாமல் குடும்ப அரசியலையே திமுக முழு மூச்சாக செய்து வருகிறது என்றும் தமிழக வெற்றிக் கழகம், அதிமுக, பாஜக போன்ற கட்சிகள் தங்களது தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் தீவிரமாக பேசி வருகின்றன. வரவிருக்கும் சட்டமன்ற தேர்தலில், வாரிசு அரசியல் குறித்த இந்த தொடர் விமர்சனங்களை திமுக எவ்வாறு எதிர்கொள்ள போகிறது என்பதும், இது தேர்தல் முடிவுகளில் எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதும் அரசியல் களத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை உருவாக்கியுள்ளது.

