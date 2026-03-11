English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
கூட்டணி உறுதியாகியும் சிக்கல்! இழுபறியில் காங்கிரஸ் - திமுக! என்ன காரணம்?

Tamil Nadu Assembly Election 2026 :  திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சி 40 முதல் 45 தொகுதி வரை ஒதுக்க வேண்டும் என்று கேட்டது. ஆனால் திமுக தரப்பு 25 தொகுதிகளுக்கு மேல் தர முடியாது என்று பிடிவாதமாக இருந்தது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 11, 2026, 12:05 PM IST
கூட்டணி உறுதியாகியும் சிக்கல்! இழுபறியில் காங்கிரஸ் - திமுக! என்ன காரணம்?

Tamil Nadu Assembly Election 2026 : தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டி வருகிறது. தமிழக வெற்றிக் கழகம் இந்த தேர்தலில் தனித்து நிற்க உள்ள நிலையில், திமுக 20க்கும் மேற்பட்ட கூட்டணிக் கட்சிகளுடன் களமிறங்குகிறது. நீண்ட நாட்களாக இழுபறியில் இருந்த திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் இடையேயான கூட்டணி ஒரு வழியாக இறுதி செய்யப்பட்டது. திமுக தலைமை காங்கிரஸிற்கு 28 சட்டமன்ற தொகுதிகளும், ஒரு ராஜ்யசபா சீட்டும் ஒதுக்குவதாக தெரிவித்துள்ளது. நீண்ட நாட்களாக இழுபறிகளில் இருந்த இந்த ஒப்பந்தம் கடந்த வாரம் அதிகாரப்பூர்வமாக கையெழுத்தானது. இருப்பினும் 28 தொகுதிகளை தேர்வு செய்வதில் திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் இடையே மனக்கசப்பு உருவாகியுள்ளதாக தற்போது தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இது குறித்த முழு விவரங்களையும் தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள். 

மேலும் படிக்க: தமிழ்நாட்டில் கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு : 8 முக்கிய அப்டேட்டுகள்

காங்கிரஸ் கேட்கும் 28 தொகுதி?

கடந்த இரண்டு, மூன்று தேர்தலாக சுமுகமாக திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ் இந்த முறை கிட்டத்தட்ட வெளியேறியது என்று சொல்லலாம். திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சி 40 முதல் 45 தொகுதி வரை ஒதுக்க வேண்டும் என்று கேட்டது. ஆனால் திமுக தரப்பு 25 தொகுதிகளுக்கு மேல் தர முடியாது என்று பிடிவாதமாக இருந்தது. இதன் காரணமாக பல தரப்பட்ட பேச்சு வார்த்தைகள் நடைபெற்றது. ஒரு கட்டத்தில் காங்கிரஸ் தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் கூட்டணி வைக்கவும் முடிவு செய்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால் திமுக கூட்டணி உடையலாம் என்ற பரபரப்புகளும் இருந்தது. கடைசி நேரத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் முதல்வர் மு க ஸ்டாலினை நேரடியாக சந்தித்து கூட்டணி பேச்சு வார்த்தை நடத்தினர். இறுதியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு திமுக கூட்டணியில் 28 சட்டமன்ற தொகுதிகளும், ஒரு ராஜ்யசபா சீட்டும் தருவதாக முதல்வர் ஒப்புக்கொண்டதால் இந்த கூட்டணி தற்போது வெற்றிகரமாக முடிந்துள்ளது. 

தொகுதிகளில் தொடங்கிய பிரச்சினை!

28 தொகுதி என்பது முடிவு செய்யப்பட்டாலும், அது எந்தெந்த தொகுதிகள் என்பது இழுபறியாகவே உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. காங்கிரஸ் கட்சி கேட்கும் தொகுதிகளை திமுக தேர்தல் குழு ஒதுக்க தயக்கம் காட்டுவதாகவும் கூறப்படுகிறது. கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக கூட்டணி 133 இடங்களில் வென்று ஆட்சியை கைப்பற்றியது. அப்போது திமுக தோல்வியடைந்த 40 தொகுதிகளில் இருந்து, வெற்றி பெறுவதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் உள்ள 20 தொகுதிகளை காங்கிரஸ் தேர்வு செய்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. 

முக்கிய தொகுதிகளை கேட்கும் காங்கிரஸ்?

காங்கிரஸ் குறி வைக்கும் தொகுதிகள் திமுகவிற்கு வெற்றி வாய்ப்பிற்கு சாதகமாகவும், கட்சியில் உள்ள சீனியர்கள் நிற்கும் தொகுதியாக இருப்பதால் இந்த பேச்சுவார்த்தையில் இழுபறி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. காங்கிரஸ் அவர்களுக்கு அதிக செல்வாக்கு உள்ள கன்னியாகுமரி, தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் சென்னையை சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் கூடுதல் சீட்டுகளை கேட்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. திமுகவில் கூட்டணி கட்சிகள் அதிகம் இருப்பதால், காங்கிரஸ் கேட்கும் குறிப்பிட்ட தொகுதிகளை அப்படியே விட்டுக் கொடுக்க முடியாது என்று திமுக தொகுதி பங்கீடு குழு திட்டவட்டமாக இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. முக்கிய தொகுதிகளை குறிப்பாக திமுகவிற்கு அதிக வெற்றி வாய்ப்புள்ள தொகுதிகளை திமுகவே தக்க வைத்துக் கொள்ள விரும்புதல் எந்தெந்த தொகுதிகளை காங்கிரசுக்கு ஒதுக்குவது என்பதில் இரு தரப்பும் கடுமையான பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும், இதில் பனிப்போர் நிலவி வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது. 

எப்போதும் திமுக கொடுக்கும் தொகுதிகளை அமைதியாக வாங்கிக் கொண்டு செல்லும் காங்கிரஸ் கட்சி, இந்த முறை தமிழக வெற்றிக் கழகம் வந்துள்ளதால் அவர்களை வைத்து பேரம் பேசி கூடுதல் சீட்டுகளை வாங்கியுள்ளது என்றும், நாங்கள் கேட்கும் தொகுதி கொடுக்காவிட்டால் தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் கூட்டணிக்கு சென்று விடுவோம் என்று கூறியே காங்கிரஸ் கட்சி மூன்று சீட்டுகளை கூடுதலாக வாங்கிவிட்டதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்பட்டு வருகிறது. இருப்பினும் கடைசி நேரத்தில் சீனியர் தலைவர்களின் பேச்சு வார்த்தையில் தற்போது இந்த கூட்டணி உறுதியாகியுள்ளது. விரைவில் தொகுதிகளும் உறுதி செய்யப்பட்டு, இந்த பிரச்சனைகள் அனைத்தும் தீர்ந்து சுமூகமான முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என்றும் திமுக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மேலும் படிக்க: பாஜகவின் திரிசூல மிரட்டல்.. பி- டீமாக செயல்படும் விஜய்!

