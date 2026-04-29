TN Election Exit Poll 2026: தமிழகத்தை ஆளப்போகும் விஜய்? வெளியான அதிர்ச்சி கருத்துக்கணிப்பு!

TN Election Exit Poll 2026: தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் மே 4 ஆம் தேதி வெளியாக இருக்கும் நிலையில், தற்போது தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்புகள் வெளியாகி உள்ளன. இதில் அக்ஸிஸ் மை இந்தியா அதிர்ச்சிகரமான கணிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 29, 2026, 08:57 PM IST
  • தமிழகத்தில் கடந்த ஏப்ரல் 23ல் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு முடிவடைந்தது
  • இந்த நிலையில், தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பு வெளியாகி உள்ளது
  • இதில் Axis My India.. விஜய் ஆட்சி அமைப்பார் என்ற அதிர்ச்சிகரமான கணிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறது

TN Election Exit Poll 2026: தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய திருப்புமுனையாக பார்க்கப்படுகிறது 2026 சட்டமன்ற தேர்தல். இந்த சூழலில், கடந்த ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி அமைதியான முறையில் வாக்குப்பதிவு நடந்து முடிந்துள்ளது. திமுக தலைமையிலான மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி, அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி, முதல் முறையாக தேர்தல் சந்தித்திருக்கும் நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என மும்முனை போட்டி நலவி வருகிறது. இந்த நிலையில், மக்களின் தீர்ப்பு யாருக்கு சாதகமாக இருக்கிறது என்ற தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக் கணிப்புகள் தற்போது வெளியாகி உள்ளன. 

தமிழகத்தில் மீண்டும் திமுக ஆட்சியை அமைக்குமா? அல்லது எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக மீண்டெழுமா? விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் யாருடைய வெற்றியை பாதிக்கும்? போன்ற பல கேள்விகளுக்கு விடை அளிக்கும் வகையில், பல்வேறு முன்னணி ஊடங்கள் மற்றும் ஆய்வு நிறுவனங்கள் நடத்திய எக்ஸிட் போல் (Exit Poll) முடிவுகளின் முழு விவரங்களை இங்கு தொகுத்து வழங்கி உள்ளோம். 

People Pulse கருத்துக்கணிப்பு 

People Pulse நிறுவனத்தின் தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பின்படி, திமுக 125 முதல் 145 தொகுதிகள் வரை வென்று ஆட்சியமைக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிமுக 65 முதல் 80 தொகுதிகள் வரை வென்று எதிர்கட்சியாக நீட்டிக்கும் என கணித்துள்ளனர். அனைவராலும் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 18 முதல் 24 தொகுதிகள் வரை வெல்லும் என்றும் பிற கட்சிகள் 2 முதல் 6 தொகுதிகள் வரை கைப்பற்றும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Chanakya Strategies கருத்துக்கணிப்பு

Chanakya Strategies நிறுவனம் கருத்துக்கணிப்பிலும் மீண்டும் தமிழகத்தை ஆளப்போவது திமுகதான் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. அக்கட்சி 145 முதல் 160 தொகுதிகள் வரை வெல்லும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிமுக 50 முதல் 60 தொகுதிகள் வெல்லும் என்றும் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் எங்கேயும் வெல்லாது என்ற அதிர்ச்சிகரமான கருத்துக்கணிப்பை வெளியிட்டுள்ளனர். 

Matrize கருத்துக்கணிப்பு 

Matrize நிறுவனத்தின் கருத்துக்கணிப்பின்படி, திமுக 122  முதல் 132 தொகுதிகள் வரை வென்று ஆட்சி அமைக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிமுக 87 முதல் 110, தவெக 10 முதல் 12 மற்றும் பிற கட்சிகள் 6 தொகுதிகள் வரை வெல்ல வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது. 

P-MARQ கருத்துக்கணிப்பு 

P-MARQ நிறுவனத்தின் கருத்துக்கணிப்பின்படி, திமுக 125 முதல் 145 தொகுதிகள் வரை கைப்பற்றும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிமுக 65-85, விஜய்யின் தவெக 16-26, பிற கட்சிகள் 1-6 தொகுதிகள் வரை வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ளதாக கருத்துக்கணிப்பு வெளியாகி உள்ளது. 

Poll of Exit Polls கருத்துக்கணிப்பு 

Poll of Exit Polls கருத்துக்கணிப்பின்படி, ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக 130 தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும் என வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. எடப்பாடி பழனிசாமியின் அதிமுக 65, தவெக 31, பிற கட்சிகள் 8 தொகுதிகள் வரை வெல்லும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Axis My India கருத்துக்கணிப்பு - விஜய்க்கு சாதகம்

Axis My India நிறுவனத்தின் கருத்துக்கணிப்பு மற்ற கருத்துக்கணிப்பில் இருந்து சற்று மாறாகவும் வித்தியாசமாகவும் இருக்கிறது. இவர்கள் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைக்கும் என தெரிவித்துள்ளனர். அதாவது அக்கட்சி 98 முதல் 120 தொகுதிகள் வரை வெற்றி பெற்றும் என்றும் திமுக 92 முதல் 110 தொகுதிகள் வரை வென்று எதிர்கட்சியாக இருக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிமுக 22 முதல் 32 தொகுதிகள் வரை கைப்பற்றும் என கணித்துள்ளனர். 

Tamil Nadu exit poll 2026TN Election Poll ResultWho Will Win Tamil nadu 2026Vijay Seat PredictionTamil Nadu Assembly Election 2026

