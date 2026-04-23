மூத்த குடிமக்களை பிக்அப் செய்ய வீட்டுக்கு வாகனம் வர வேண்டுமா? விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

tamil nadu election : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் இன்று. அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்குப் தங்களை யார் ஆள வேண்டும் என பொதுமக்களே தீர்மானிக்கும் மிகப்பெரிய ஜனநாயக திருவிழாவுக்கு, தேர்தல் ஆணையம் விரிவான ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளது. குறிப்பாக, பெண்கள், மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத் திறனாளிகள் உள்ளிட்டோருக்கு வாக்குச்சாவடிக்கு அழைத்துச் சென்று மீண்டும் வீட்டுக்கே கொண்டு வந்துவிடும் வகையில் வாகன வசதிகளை ஏற்பாடு செய்துள்ளது தேர்தல் ஆணையம்.
மாவட்டம் வாரியாக சிறப்பு வாகன வசதிகள்
கன்னியாகுமரி:
60 வயதிற்கு மேற்பட்ட ஆண் வாக்காளர்கள், பார்வைத்திறன் குறைபாடு உடையவர்கள் மற்றும் அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகளும் தேர்தல் நாளன்று அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகத்தின் அனைத்து சாதாரண கட்டண நகரப் பேருந்துகளில் இலவசமாகப் பயணிக்கலாம். இவர்களைப் பாதுகாப்பாக ஏற்றி இறக்க ஓட்டுநர்கள் மற்றும் நடத்துநர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
சேலம்:
சேலம் மாவட்டத்தில் 85 வயதிற்கு மேற்பட்ட முதியவர்கள் மற்றும் அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகளும் சாதாரண நகரப் பேருந்துகளில் கட்டணமின்றி பயணம் செய்ய அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு அடையாளச் சான்றாக ஆதார் அட்டை, வாக்காளர் பூத் ஸ்லிப் அல்லது வாக்காளர் அடையாள அட்டை ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றைக் காண்பிக்க வேண்டும்.
திருப்பத்தூர் (Pick up & Drop சேவை):
திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் 85 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளை அவர்களின் இல்லத்திலிருந்தே அழைத்து வந்து, வாக்களித்த பின் மீண்டும் இல்லத்திலேயே விடுவதற்கு இலவச 'Pick up & Drop' சேவை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்காகத் தொகுதி வாரியாக அரசு வாகனங்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளன.
தென்காசி: இம்மாவட்டத்தில் வாகன வசதி தேவைப்படும் முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் Saksham App அல்லது 1950 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
உதவி எண்கள் மற்றும் முன்பதிவு முறைகள்
திருப்பத்தூர் மாவட்ட வாக்காளர்கள் சேவையைப் பெறவும் புகார்களைத் தெரிவிக்கவும் கீழ்க்கண்ட எண்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்:
வாணியம்பாடி: 04174-234488
ஆம்பூர்: 04174-244255
ஜோலார்பேட்டை: 04179-242499
திருப்பத்தூர்: 04179-220088
மாவட்டக் கட்டுப்பாட்டு அறை: 18004257008, 04178-221002
தொழிலாளர்களுக்கு ஊதியத்துடன் கூடிய விடுமுறை
மக்கள் பிரதிநிதித்துவம் சட்டம் 1951, பிரிவு 135B-ன் படி, தேர்தல் நாளன்று அனைத்துத் தொழிலாளர்களுக்கும் ஊதியத்துடன் கூடிய பொது விடுமுறை அளிப்பது கட்டாயமாகும். தனியார் தொழிற்சாலைகள், IT நிறுவனங்கள், கடைகள், வர்த்தக நிறுவனங்கள், உணவகங்கள், சினிமா தியேட்டர்கள் மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் தினக்கூலி, தற்காலிக மற்றும் ஒப்பந்தப் பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் இது பொருந்தும்.
புகார் தெரிவிக்க: தருமபுரி மாவட்டத்தில் விடுமுறை அளிக்காத நிறுவனங்கள் குறித்து புகார் அளிக்கக் கீழ்க்கண்ட அதிகாரிகளைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்:
தொழிற்சாலைகள்: பூவிதா (9788877199)
கடைகள்/உணவகங்கள்: ஜி.கே.தாசரதி (9841208118), அ.சு.சாந்தி (9443916640), வீ.தீபாபாரதி (9994955824).
தேர்தல் ஆணையத்தின் வேண்டுகோள்
செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் மூத்த குடிமக்களுக்குத் தடையற்ற போக்குவரத்து வசதியை உறுதி செய்ய மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளனர். இந்தச் சலுகைகளைப் பயன்படுத்தி அனைத்து வாக்காளர்களும் தங்களது ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்றுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
Saksham செயலியில் முன்பதிவு செய்யும் முறை:
மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் வாக்களிக்கச் செல்ல தேர்தல் ஆணையத்தின் Saksham ECI செயலியில் முன்பதிவு செய்யலாம். அது எப்படி? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
1. கூகுள் பிளே ஸ்டோர் (Android) அல்லது ஆப் ஸ்டோரில் (iOS) இருந்து "Saksham ECI" என்ற செயலியைத் தரவிறக்கம் செய்து இன்ஸ்டால் செய்யவும்.
2. செயலியைத் திறந்ததும், உங்கள் மொபைல் எண்ணைப் பதிவிடவும். உங்கள் எண்ணிற்கு வரும் OTP-ஐ உள்ளிட்டு உள்நுழையவும்.
3. செயலியின் முகப்புப் பக்கத்தில் "Facility" அல்லது "Service Request" என்ற பகுதி இருக்கும். அதில் "Transport Facility" (போக்குவரத்து வசதி) அல்லது "Wheelchair" (சக்கர நாற்காலி) என்ற விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
விவரங்களைப் பதிவு செய்தல்:
உங்கள் பெயர், மாநிலம், மாவட்டம் மற்றும் சட்டமன்றத் தொகுதியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
உங்கள் வாக்காளர் அடையாள அட்டை (EPIC Number) எண்ணைப் பதிவிடவும்.
உங்களுக்குத் தேவையான வசதியை (உதாரணமாக: Pick up and Drop) குறிப்பிட்டு விண்ணப்பிக்கவும் (Submit).
நீங்கள் விண்ணப்பித்த பிறகு, உங்கள் பகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர் (BLO) உங்களைத் தொடர்பு கொண்டு, தேர்தல் நாளன்று வாகன வசதியை உறுதி செய்வார்.
