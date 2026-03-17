  • தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026 : புதிய வாக்காளர் அடையாள அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்கலாமா?

தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026 : புதிய வாக்காளர் அடையாள அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்கலாமா?

New Voter ID : தமிழ்நாட்டில் புதிய வாக்காளர் அடையாள அட்டைக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி? விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி குறித்த விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 17, 2026, 06:48 PM IST
  • புதிய வாக்காளர் அடையாள அட்டை
  • தமிழ்நாட்டில் இப்போதும் விண்ணப்பிக்கலாம்
  • கடைசி தேதி, விண்ணப்பிப்பது எப்படி? தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026 : புதிய வாக்காளர் அடையாள அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்கலாமா?

New Voter ID : தமிழ்நாட்டில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026 அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரே கட்டமாக நடக்கும் இந்த தேர்தல் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடக்கிறது. மே 4 ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை செய்யப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படுகிறது. இந்த சூழலில் இதுவரை வாக்காளர் அடையாள அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்காதவர்கள் இப்போது ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி? விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி எது? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

புதிய வாக்காளர் அடையாள  அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்கும் முறை

நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே புதிய வாக்காளர் அடையாள அட்டைக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க முடியும். இந்தியாவில் வாக்களிக்க 18 வயது நிரம்பியவராக இருந்தல் வேண்டும். இந்த வயதை எட்டியவராக இருந்தால் நீங்கள் வரும் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் ஓட்டுப்போடுவதற்கு தகுதியானவர்கள், வாக்காளர் அடையாள அட்டைக்கும் விண்ணப்பிக்கலாம். 

1. வாக்காளர் அடையாள அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்க இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ voters.eci.gov.in என்ற தளத்திற்குச் செல்லவும்.

2. கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் உள்ள 'Voter Helpline App' மூலமாகவும் விண்ணப்பிக்கலாம்.

3. புதிதாக விண்ணப்பிப்பவர்கள் படிவம் 6 (Form 6)-ஐ நிரப்ப வேண்டும். 

4. அதற்கு உங்களிடன் தயாராக சமீபத்திய பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம், வயது சான்றுக்காக பிறப்பு சான்றிதழ், ஆதார் கார்டு, PAN கார்டு அல்லது 10-ஆம் வகுப்பு சான்றிதழ் ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒன்று இருக்க வேண்டும்.

5. முகவரிச் சான்றுக்காக ஆதார் கார்டு, வங்கி கணக்கு புத்தகம், மின்சார கட்டண ரசீது அல்லது எல்பிஜி சிலிண்டர் கனெக்ஷன் இருந்தால் அவற்றைக் கொடுக்கலாம். 

6. இந்த ஆவணங்கள் சரியாக இருந்தால் மொபைல் எண் கொடுத்து தேர்தல் ஆணையத்தின் வெப்சைட்டில் லாகின் செய்யவும்.'New Registration for General Electors' (Form 6) என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

7. உங்கள் விவரங்களை உள்ளீடு செய்து ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும். விண்ணப்பித்தவுடன் உங்களுக்கு ஒரு Reference Number கிடைக்கும், அதை வைத்து உங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலையைத் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

8. தமிழ்நாடு தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அளித்துள்ள தகவலின்படி, 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வாக்களிக்க விரும்புவோர் மார்ச் 26, 2026 வரை புதிய வாக்காளராக இணைய விண்ணப்பிக்கலாம்.

யாரெல்லாம் வாக்காளர் அடையாள அடைக்கு விண்ணப்பிக்க முடியாது?

இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் விதிகளின்படி, குறிப்பிட்ட சில காரணங்களுக்காக ஒருவரால் வாக்காளர் அடையாள அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்க முடியாது அல்லது அவருடைய விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படலாம். 

1. வயது வரம்பு - விண்ணப்பிக்கும் ஆண்டின் தகுதி தேதியில் 18 வயது பூர்த்தியாகாதவர்கள் விண்ணப்பிக்க முடியாது. தற்போது 17 வயது நிரம்பியவர்கள் முன்கூட்டியே விண்ணப்பிக்கலாம், ஆனால் 18 பூர்த்தியான பிறகே அட்டை வழங்கப்படும்.

2. இந்தியக் குடியுரிமை இல்லாத வெளிநாட்டவர்கள் விண்ணப்பிக்க முடியாது. வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் இதற்கு விதிவிலக்கு, அவர்கள் தனி படிவம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்.

3. நீங்கள் வசிக்கும் தொகுதியில் நிரந்தர முகவரி இல்லாதவர் என்றால் அங்கு விண்ணப்பிக்க முடியாது. உதாரணமாக, ஒரு குறுகிய கால சுற்றுப்பயணம் அல்லது தற்காலிக வேலைக்காக ஓரிடத்தில் தங்கியிருப்பவர்கள் அந்த முகவரியைப் பயன்படுத்த முடியாது.

4. நீதிமன்றத்தால் மனநலம் குன்றியவர் என்று அறிவிக்கப்பட்டவர்கள் வாக்களிக்கவோ, அடையாள அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்கவோ முடியாது.

5. தேர்தல் தொடர்பான குற்றங்கள் அல்லது ஊழல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு, நீதிமன்றத்தால் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டவர்கள் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு விண்ணப்பிக்க முடியாது.

6. ஏற்கனவே ஒரு தொகுதியில் உங்கள் பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்தால், மீண்டும் ஒரு புதிய அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்க முடியாது. அவ்வாறு செய்வது சட்டப்படி குற்றமாகும். 

7. முறையான வயது சான்று அல்லது முகவரி சான்று சமர்ப்பிக்காத பட்சத்தில் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும்.

8. உள்நோக்கத்துடன் தவறான தகவல்களை படிவத்தில் நிரப்பினால், மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தின் கீழ் தண்டனை மற்றும் அபராதம் விதிக்கப்படலாம்.

கூடுதல் தகவல்களுக்கு  18004257036, 1950 எண்களை பொதுமக்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

