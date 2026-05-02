2 நாட்களில் தமிழ்நாடு மக்களுக்கு காத்திருக்கும் 7 குட் நியூஸ்!

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : தமிழ்நாட்டில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிந்து மே 4 முடிவுகளுக்காக பொதுமக்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகள் பெரும் எதிர்பார்ப்புடன் காத்திருக்கின்றனர். ஏனென்றால் எந்த கட்சி ஆட்சி அமைந்தாலும் தமிழ்நாட்டு பெண்களுக்கு சிறப்பு பரிசுகள் காத்திருக்கிறது. திமுக வெற்றி பெற்றால் என்னென்ன கிடைக்கும், அதிமுக வெற்றி பெற்றால் என்ன கிடைக்கும் என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
அதிமுக ஆட்சி அமைந்தால் என்ன கிடைக்கும்?
குடும்பங்கள் மற்றும் மகளிருக்கான வாக்குறுதிகள்நிதியுதவி: அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் ஒருமுறை கருணைத் தொகையாக ரூ.10,000 வழங்கப்படும்.
குலவிளக்குத் திட்டம்: குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ.2,000 உரிமைத் தொகை வழங்கப்படும்.
இலவசங்கள்: அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு இலவச பிரிட்ஜ் மற்றும் ஆண்டுக்கு 3 கேஸ் சிலிண்டர்கள் இலவசம்.
ரேஷன் பொருட்கள்: மாதந்தோறும் 1 கிலோ பருப்பு மற்றும் 1 லிட்டர் சமையல் எண்ணெய் இலவசமாக வழங்கப்படும்.
இலவசப் பயணம்: நகரப் பேருந்துகளில் பெண்கள் மட்டுமன்றி ஆண்களுக்கும் இலவசப் பயணம்.
இருசக்கர வாகனம்: 5 லட்சம் உழைக்கும் பெண்களுக்கு தலா ரூ.25,000 மானியத்துடன் அம்மா இருசக்கர வாகனம்.
இது தவிர இன்னும் முக்கிய வாக்குறுதிகளை அதிமுக கொடுத்துள்ளது. இப்போது திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் என்ன கிடைக்கும்? என்பதை பார்க்கலாம்.
திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் என்ன கிடைக்கும்?
மகளிர் உரிமைத் தொகை: தற்போது வழங்கப்பட்டு வரும் ரூ.1000 உரிமைத் தொகை ரூ.2000 ஆக உயர்த்தப்படும்.
இல்லத்தரசி திட்டம்: வருமான வரி செலுத்தாத இல்லத்தரசிகளுக்கு வீட்டு உபயோகப் பொருட்களான பிரிட்ஜ், வாஷிங் மெஷின், டிவி போன்றவை வாங்க ரூ.8,000 மதிப்பிலான ஒருமுறை கூப்பன் வழங்கப்படும்.
காலை உணவுத் திட்டம்: அரசுப் பள்ளிகளில் காலை உணவுத் திட்டம் 8-ஆம் வகுப்பு வரை விரிவுபடுத்தப்படும்.
இலவச லேப்டாப்: கல்லூரியில் பயிலும் 35 லட்சம் மாணவர்களுக்கு இலவச மடிக்கணினிகள் வழங்கப்படும்.
கல்வி உதவித்தொகை: 'புதுமைப் பெண்' மற்றும் 'தமிழ்ப் புதல்வன்' திட்டங்களின் கீழ் வழங்கப்படும் உதவித்தொகை மாதம் ரூ.1,500 ஆக உயர்த்தப்படும்.
மின்சாரம்: 20 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு இலவச நவீன மின் மோட்டார் பம்புகள் வழங்கப்படும்.
ஓய்வூதியம்: மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஓய்வூதியம் ரூ.2,500 முதல் ரூ.4,000 வரை வழங்கப்படும்.
