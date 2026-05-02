English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • 2 நாட்களில் தமிழ்நாடு மக்களுக்கு காத்திருக்கும் 7 குட் நியூஸ்!

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : தமிழ்நாட்டு பெண்களுக்கு இன்னும் இரண்டு நாட்களில் மூன்று முக்கிய குட்நியூஸ் வெளியாக உள்ளது. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 2, 2026, 02:52 PM IST
Trending Photos

Labour Day 2026: வங்கிகள் முதல் கடைகள் வரை – எது இயங்கும், எது இயங்காது?
camera icon7
Labour Day 2026
Labour Day 2026: வங்கிகள் முதல் கடைகள் வரை – எது இயங்கும், எது இயங்காது?
புதிய ரேஷன் கார்டு : இப்போது விண்ணப்பித்தால் உடனே ஓகே ஆகும் - ஏன் தெரியுமா?
camera icon10
New Ration Card
புதிய ரேஷன் கார்டு : இப்போது விண்ணப்பித்தால் உடனே ஓகே ஆகும் - ஏன் தெரியுமா?
அஜித்குமார் நடிக்க மறுத்த சூப்பர் ஹிட் திரைப்படங்கள்! லிஸ்டில் விஜய் படமும் இருக்கு..
camera icon7
Ajith Kumar
அஜித்குமார் நடிக்க மறுத்த சூப்பர் ஹிட் திரைப்படங்கள்! லிஸ்டில் விஜய் படமும் இருக்கு..
மே 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள்: LPG விலை, SBI கார்டு முதல் EPFO வரை..... முழு லிஸ்ட் இதோ
camera icon9
May 2026
மே 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள்: LPG விலை, SBI கார்டு முதல் EPFO வரை..... முழு லிஸ்ட் இதோ
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : தமிழ்நாட்டில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிந்து மே 4 முடிவுகளுக்காக பொதுமக்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகள் பெரும் எதிர்பார்ப்புடன் காத்திருக்கின்றனர். ஏனென்றால் எந்த கட்சி ஆட்சி அமைந்தாலும் தமிழ்நாட்டு பெண்களுக்கு சிறப்பு பரிசுகள் காத்திருக்கிறது. திமுக வெற்றி பெற்றால் என்னென்ன கிடைக்கும், அதிமுக வெற்றி பெற்றால் என்ன கிடைக்கும் என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

Add Zee News as a Preferred Source

அதிமுக ஆட்சி அமைந்தால் என்ன கிடைக்கும்?

குடும்பங்கள் மற்றும் மகளிருக்கான வாக்குறுதிகள்நிதியுதவி: அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் ஒருமுறை கருணைத் தொகையாக ரூ.10,000 வழங்கப்படும்.

குலவிளக்குத் திட்டம்: குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ.2,000 உரிமைத் தொகை வழங்கப்படும்.

இலவசங்கள்: அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு இலவச பிரிட்ஜ் மற்றும் ஆண்டுக்கு 3 கேஸ் சிலிண்டர்கள் இலவசம்.

ரேஷன் பொருட்கள்: மாதந்தோறும் 1 கிலோ பருப்பு மற்றும் 1 லிட்டர் சமையல் எண்ணெய் இலவசமாக வழங்கப்படும்.

இலவசப் பயணம்: நகரப் பேருந்துகளில் பெண்கள் மட்டுமன்றி ஆண்களுக்கும் இலவசப் பயணம்.

இருசக்கர வாகனம்: 5 லட்சம் உழைக்கும் பெண்களுக்கு தலா ரூ.25,000 மானியத்துடன் அம்மா இருசக்கர வாகனம்.

இது தவிர இன்னும் முக்கிய வாக்குறுதிகளை அதிமுக கொடுத்துள்ளது. இப்போது திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் என்ன கிடைக்கும்? என்பதை பார்க்கலாம்.

திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் என்ன கிடைக்கும்?

மகளிர் உரிமைத் தொகை: தற்போது வழங்கப்பட்டு வரும் ரூ.1000 உரிமைத் தொகை ரூ.2000 ஆக உயர்த்தப்படும்.

இல்லத்தரசி திட்டம்: வருமான வரி செலுத்தாத இல்லத்தரசிகளுக்கு வீட்டு உபயோகப் பொருட்களான பிரிட்ஜ், வாஷிங் மெஷின், டிவி போன்றவை வாங்க ரூ.8,000 மதிப்பிலான ஒருமுறை கூப்பன் வழங்கப்படும்.

காலை உணவுத் திட்டம்: அரசுப் பள்ளிகளில் காலை உணவுத் திட்டம் 8-ஆம் வகுப்பு வரை விரிவுபடுத்தப்படும்.

இலவச லேப்டாப்: கல்லூரியில் பயிலும் 35 லட்சம் மாணவர்களுக்கு இலவச மடிக்கணினிகள் வழங்கப்படும்.

கல்வி உதவித்தொகை: 'புதுமைப் பெண்' மற்றும் 'தமிழ்ப் புதல்வன்' திட்டங்களின் கீழ் வழங்கப்படும் உதவித்தொகை மாதம் ரூ.1,500 ஆக உயர்த்தப்படும்.

மின்சாரம்: 20 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு இலவச நவீன மின் மோட்டார் பம்புகள் வழங்கப்படும்.

ஓய்வூதியம்: மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஓய்வூதியம் ரூ.2,500 முதல் ரூ.4,000 வரை வழங்கப்படும்.

மேலும் படிக்க | மே 4 விடுங்க... மே 5ம் தேதி என்னவெல்லாம் நடக்க வாய்ப்பு உள்ளது?

மேலும் படிக்க | தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆச்சரியம் நிகழ்த்தும்! - வைகோ பரபரப்பு பேட்டி!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Kalaignar Magalir Urimai ThogaipensionTamil Nadu governmentTN government schemes latest newsTamil Nadu Election Results

Trending News