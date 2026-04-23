வாக்குச்சாவடிக்குள் செல்போன் எடுத்துச் செல்ல தடை - தேர்தல் ஆணையம் முக்கிய அறிவிப்பு

Election Commission : வாக்குச்சாவடிக்குள் என்னென்ன பொருட்கள் எல்லாம் கொண்டு செல்லக்கூடாது என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள். செல்போன் எடுத்துச் செல்ல முக்கியமாக தடை விதிப்பு.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 23, 2026, 08:49 AM IST
Election Commission : தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026-க்கான வாக்குப்பதிவு இன்று ஏப்ரல் 23 நடைபெற்று வரும் நிலையில், தேர்தல் ஆணையம் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. 100 சதவீத நேர்மையான மற்றும் ரகசியமான வாக்குப்பதிவை உறுதி செய்ய, வாக்குச் சாவடி மையங்களுக்குள் சில பொருட்களுக்கு முற்றிலும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

கண்காணிப்பில் தமிழகம்: 75,064 வாக்குச் சாவடிகள்

தமிழகம் முழுவதும் உள்ள 234 தொகுதிகளிலும் மொத்தம் 75,064 வாக்குச் சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய 1.50 லட்சம் சிசிடிவி கேமராக்கள் மூலம் நேரடி கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. சென்னையில் இருந்து சொந்த ஊர்களுக்கு மக்கள் ஆர்வத்துடன் படையெடுத்து வருவதால், தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் காணப்பட்டாலும், ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்றும் ஆர்வம் மக்களிடையே குறையவில்லை.

அரசியல் அடையாளங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி

வாக்குச் சாவடி மையத்திற்குள் எந்தவொரு அரசியல் கட்சியின் அடையாளங்களையும் வெளிப்படுத்துவது சட்டப்படி குற்றமாகும். அதனால், கட்சி கரைவேட்டி, கட்சி சின்னம் பொறித்த சட்டைகள், கொடிகள் அல்லது தலைவர்களின் படங்கள் கொண்ட பேட்ச் போன்றவற்றை அணிந்து கொண்டு வாக்குச் சாவடிக்குள் நுழைய அனுமதி இல்லை. வாக்குச் சாவடி வளாகத்திற்குள் சக வாக்காளர்களிடம் குறிப்பிட்ட கட்சிக்கு ஆதரவாகப் பேசுவதோ அல்லது மறைமுகமாகப் பிரச்சாரம் செய்வதோ முற்றிலும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.

செல்போன்  தடை

வாக்காளர்கள் தெரியாமல் செல்போன் எடுத்துச் சென்றால், அதனை அங்கிருக்கும் அதிகாரிகளிடம் ஸ்விட்ச் ஆஃப் செய்து ஒப்படைக்க வேண்டும். அதற்கு ஈடாக ஒரு டோக்கன் வழங்கப்படும். வாக்களித்து முடித்த பின் அந்த டோக்கனைக் காண்பித்து உங்கள் செல்போனைத் திரும்பப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். செல்போன் மட்டுமின்றி கேமராக்கள், ஸ்மார்ட் வாட்ச் (Smart Watch) மற்றும் லேப்டாப் போன்ற எந்தவொரு மின்னணு சாதனங்களையும் வாக்குச் சாவடிக்குள் கொண்டு செல்ல அனுமதி கிடையாது.

3 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை

வாக்குச் சாவடிக்குள்ளே செல்போன் மூலம் புகைப்படம் எடுப்பதோ அல்லது வீடியோ எடுப்பதோ தேசத் துரோகத்திற்கு இணையான விதிமீறலாகக் கருதப்படுகிறது. வாக்களிக்கும் இயந்திரத்தையோ அல்லது நீங்கள் யாருக்கு வாக்களித்தீர்கள் என்பதையோ புகைப்படம் எடுத்தால், 3 மாதங்கள் வரை சிறைத் தண்டனை அல்லது அபராதம் அல்லது இரண்டும் விதிக்கப்படும். இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவோரின் செல்போன்கள் உடனடியாகப் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

சமூக ஊடகப் பதிவுகளுக்கு ஏன் தடை?

இளைஞர்கள் தாங்கள் வாக்களித்ததை இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ், பேஸ்புக் ஸ்டோரி அல்லது வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் எனப் பதிவிடுவதைத் தடுக்கவே தேர்தல் ஆணையம் இத்தகைய கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது. இளைஞர்களே உங்கள் மீது பாயும் சட்ட நடவடிக்கை உங்கள் எதிர்கால வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பாஸ்போர்ட் எடுப்பது போன்ற விஷயங்களில் பெரிய தடையை உருவாக்கும். விதிமீறலில் ஈடுபடும் நபர்களின் செல்போன்கள் உடனடியாகப் பறிமுதல் செய்யப்படும். எனவே, வாக்குச் சாவடிக்குச் செல்லும் போது செல்போனை நண்பர்களிடமோ அல்லது அதிகாரிகளிடமோ ஒப்படைத்துவிட்டுச் செல்லுங்கள்.

வாக்குச் சாவடி கட்டுப்பாடுகள்: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

1. வாக்குச் சாவடிக்குள் செல்போன் கொண்டு செல்ல அனுமதி உண்டா?

இல்லை, வாக்குச் சாவடி மையத்திற்குள் செல்போன் கொண்டு செல்ல முற்றிலும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. தவறுதலாக எடுத்துச் சென்றால், அங்குள்ள அதிகாரிகளிடம் அதனை 'ஸ்விட்ச் ஆஃப்' செய்து ஒப்படைத்துவிட்டு டோக்கன் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும். வாக்களித்த பின் டோக்கனைக் கொடுத்து மொபைலைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

2. செல்போன் தவிர வேறு எந்த மின்னணு சாதனங்களுக்குத் தடை உள்ளது?

செல்போன் மட்டுமின்றி ஸ்மார்ட் வாட்ச், கேமராக்கள், லேப்டாப் மற்றும் எந்தவொரு புகைப்படம் எடுக்கும் வசதி கொண்ட மின்னணு சாதனங்களையும் உள்ளே கொண்டு செல்ல அனுமதி கிடையாது.

3. அரசியல் கட்சி அடையாளங்கள் உள்ள உடைகளை அணிந்து செல்லலாமா?

கூடாது. கட்சி கரைவேட்டி, கட்சி சின்னம் பொறித்த சட்டைகள், கொடிகள் அல்லது தலைவர்களின் படங்கள் கொண்ட பேட்ச் (Badge) அணிந்து வாக்குச் சாவடிக்குள் நுழையச் சட்டப்படி அனுமதி இல்லை. இது விதிமீறலாகக் கருதப்படும்.

4. வாக்குச் சாவடிக்குள் புகைப்படம் அல்லது வீடியோ எடுத்தால் என்ன தண்டனை?

வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தையோ அல்லது நீங்கள் யாருக்கு வாக்களித்தீர்கள் என்பதையோ புகைப்படம் அல்லது வீடியோ எடுத்தால், 3 மாதங்கள் வரை சிறை தண்டனை அல்லது அபராதம் விதிக்கப்படும். மேலும், சம்பந்தப்பட்ட நபரின் செல்போன் உடனடியாகப் பறிமுதல் செய்யப்படும்.

5. இளைஞர்கள் தாங்கள் வாக்களித்ததை சமூக ஊடகங்களில் பதிவிடலாமா?

கூடாது. இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ், பேஸ்புக் ஸ்டோரி அல்லது வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் என வாக்கு ரகசியத்தை மீறும் வகையில் பதிவிடுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். இத்தகைய சட்ட நடவடிக்கைகள் உங்கள் எதிர்கால வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பாஸ்போர்ட் பெறுவதில் சிக்கல்களை உருவாக்கக்கூடும் என்பதால் இளைஞர்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்.

