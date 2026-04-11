தேர்தல் களம் 2026: வாய் கொழுப்பு பழனிசாமி.. அதிமுக தொண்டர்களின் ஆதங்கம் -என்ன நடக்கிறது?

TN Election 2026 Latest News in Tamil: 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் களம் இப்போதே சூடுபிடிக்கத் தொடங்கிவிட்டது. தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட கையோடு, தமிழகத்தின் பிரதான கட்சிகள் அனைத்தும் பிரச்சாரக் கோதாவில் குதித்துவிட்டன. அரசியல் களத்தில் ஒருவரை ஒருவர் விமர்சிப்பது சகஜம்தான் என்றாலும், தனிநபர் விமர்சனம் எல்லை மீறும்போது அது வினையாக முடிந்துவிடுகிறது. அந்த வகையில் தற்போது அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசிய பேச்சு, அவருகே எமனாக வந்து முடிந்துள்ளதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் முணுமுணுக்கின்றன.
எடப்பாடி vs உதயநிதி: எல்லை மீறிய விமர்சனம்?
தேர்தல் நடத்தை விதிகளின்படி, பிரச்சார மேடைகளில் தனிநபர் தாக்குதல்களைத் தவிர்க்க வேண்டும். ஆனால் எடப்பாடி பழனிசாமி அண்மைக்காலமாக முதல்வர் ஸ்டாலினை ஒருமையில் பேசி வருவதுடன், துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலினையும் வம்புக்கு இழுத்து வருகிறார். "தூங்கிக் கொண்டிருந்த சிங்கத்தைச் சொறிந்துவிட்டது போல", எடப்பாடியின் இந்த ஒருமைப் பேச்சு திமுகவினரை கொதிப்படையச் செய்துள்ளது.
செங்கலுக்குப் பதில் 'தவழ்ந்த' புகைப்படம்!
கடந்த நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் 'எய்ம்ஸ் செங்கல்' ஒன்றை வைத்துக்கொண்டு ஒட்டுமொத்த பாஜக மற்றும் அதிமுக கூட்டணியை உதயநிதி ஸ்டாலின் திணறடித்தது நமக்குத் தெரியும். இந்த முறை எடப்பாடியின் விமர்சனங்களுக்குப் பதிலடி கொடுக்க உதயநிதி ஒரு புதிய 'அஸ்திரத்தை' கையில் எடுத்துள்ளார்.
சசிகலாவின் காலில் எடப்பாடி பழனிசாமி விழுந்து தவழ்ந்த அந்தப் பழைய புகைப்படத்தையும், பிரதமர் மோடிக்கு அவர் பணிவாகக் கும்பிடு போட்ட புகைப்படத்தையும் A3 அளவில் லேமினேஷன் செய்து கையில் வைத்துள்ளார் உதயநிதி. செல்லும் இடமெல்லாம் அந்தப் புகைப்படத்தைக் காட்டி, "இவர் எப்படி முதல்வரானார் பாருங்கள்" என உதயநிதி கிண்டல் செய்ய, உடன்பிறப்புகளின் விசில் சத்தத்தில் மேடை அதிர்கிறது.
அதிமுக தொண்டர்களின் ஆதங்கம்
எடப்பாடியின் இந்த வியூகம் குறித்து அதிமுக தொண்டர்களே அதிருப்தியில் உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. திமுக அரசு செய்யத் தவறிய விஷயங்களையும், மக்கள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளையும் பேசினால் வெற்றி நமக்குப் பக்கத்தில் வரும். அதைவிட்டுவிட்டு தேவையற்ற தனிநபர் விமர்சனங்களைச் செய்து, உதயநிதியிடம் இப்படி 'நாராக' கிழிபடுகிறாரே எடப்பாடி.. என்பதே ரத்தத்தின் ரத்தங்களின் பெரும் கவலையாக இருக்கிறது.
சாதனைகளைச் சொல்லத் தவறிய எடப்பாடி?
அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் கொண்டுவரப்பட்ட குடிமராமத்துத் திட்டம், அம்மா உணவகம், அம்மா குடிநீர் மற்றும் அம்மா மருந்தகம் போன்ற திட்டங்களைப் பற்றிப் பேசி வாக்குச் சேகரித்தாலே எடப்பாடிக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்திருக்கும். ஆனால் அதை விடுத்து திமுகவினரை வம்புக்கு இழுத்ததால், இப்போது பழைய 'தவழ்ந்த' கதை மீண்டும் ஊர் சிரிக்கப் பேசப்பட்டு வருகிறது.
11-வது தோல்வியா?
ஏற்கனவே தொடர் தோல்விகளைச் சந்தித்து வரும் அதிமுக, இந்த முறையாவது வெற்றிப் பாதைக்குத் திரும்புமா அல்லது எடப்பாடியின் இந்த பிரச்சார யுத்தியால் 11-வது தோல்வியைப் பதிவு செய்யுமா? என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். எடப்பாடி பழனிசாமி தனது போக்கை மாற்றிக்கொள்ளவில்லை என்றால், இது அவருக்கே 'செக்' வைத்த கதையாகிவிடும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
தமிழ்நாடு அரசியல் களம் 2026: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. 2026 தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி மீது எழுந்துள்ள விமர்சனம் என்ன?
தேர்தல் நடத்தை விதிகளை மீறி, முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் மற்றும் துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோரை தனிப்பட்ட முறையில் விமர்சிப்பதாகவும், ஒருமையில் பேசுவதாகவும் எடப்பாடி பழனிசாமி மீது விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.
2. எடப்பாடியின் விமர்சனங்களுக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் அளிக்கும் பதிலடி என்ன?
கடந்த முறை 'எய்ம்ஸ் செங்கல்' அஸ்திரத்தைப் பயன்படுத்திய உதயநிதி, இந்த முறை எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் சசிகலாவின் காலில் விழுந்து தவழ்ந்த புகைப்படத்தையும், பிரதமர் மோடிக்கு வணக்கம் செலுத்தும் புகைப்படத்தையும் லேமினேஷன் செய்து மக்கள் மத்தியில் காட்டி வருகிறார்.
3. அதிமுக தொண்டர்கள் ஏன் எடப்பாடி பழனிசாமி மீது அதிருப்தியில் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது?
திமுக அரசின் குறைகளையும், கடந்த கால அதிமுக ஆட்சியின் சாதனைகளான அம்மா உணவகம், குடிமராமத்துத் திட்டம் போன்றவற்றையும் முன்னிறுத்திப் பேசாமல், தேவையற்ற தனிநபர் விமர்சனங்களில் எடப்பாடி ஈடுபடுவது கட்சிக்குத் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் எனத் தொண்டர்கள் கவலைப்படுகின்றனர்.
