டாஸ்மாக் விடுப்பு, தேர்தல் நாள் விடுப்பு - தேர்தல் ஆணையத்தின் 3 முக்கிய அறிவிப்புகள்

Tamil Nadu Election 2026: தமிழகத்தில் தற்போது நடைபெறவுள்ள சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலை ஒட்டி, தேர்தல் நடைமுறைகள் விறுவிறுப்படைந்துள்ளன. அமைதியான மற்றும் நேர்மையான முறையில் வாக்குப் பதிவை உறுதி செய்யும் நோக்கில், இந்திய தேர்தல் ஆணையம் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளையும் சலுகைகளையும் அறிவித்து வருகிறது. அந்த வகையில், தேர்தல் சமயத்தில் மதுக்கடைகளை மூடுவது, தனியார் நிறுவன ஊழியர்களுக்கு ஊதியத்துடன் கூடிய விடுமுறை அளிப்பது மற்றும் வாக்களிக்கத் தேவையான ஆவணங்கள் குறித்த 3 முக்கிய அறிவிப்புகள் மாவட்ட நிர்வாகங்கள் மூலம் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
மதுக்கடைகளுக்கு 4 நாட்கள் விடுமுறை: திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு
தேர்தல் நேரத்தில் சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிக்கவும், வாக்காளர்களுக்கு மது விநியோகம் செய்யப்படுவதைத் தடுக்கவும் மதுக்கடைகளை மூட தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இது குறித்து திருவள்ளூர் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் பிரதாப் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், தமிழ்நாடு மதுபான விதிகள் 2003-ன் படி குறிப்பிட்ட நாட்களில் மது விற்பனைக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து டாஸ்மாக் (TASMAC) கடைகள், அதனுடன் இணைந்த பார்கள் (Bars), மற்றும் நட்சத்திர ஓட்டல்களில் உள்ள மதுபானக் கூடங்கள் (FL2 முதல் FL11 வரை) 21.04.2026 (செவ்வாய்), 22.04.2026 (புதன்), 23.04.2026 (வியாழன் - தேர்தல் நாள்), 04.05.2026 (திங்கள் - வாக்கு எண்ணும் நாள்) ஆகிய நாட்களில் முழுவதுமாக மூடப்பட்டிருக்கும் என தெரிவித்துள்ளார். இந்த விதிமுறையை மீறி மது விற்பனையில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
வாக்குப்பதிவு நாளன்று ஊதியத்துடன் கூடிய விடுமுறை: திருப்பத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர்
ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்ற அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் வாய்ப்பளிக்கும் வகையில், தேர்தல் நாளன்று அனைத்துப் பணியாளர்களுக்கும் ஊதியத்துடன் கூடிய விடுமுறை வழங்கப்பட வேண்டும் என இந்திய தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக திருப்பத்தூர் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் சிவசௌந்திரவல்லி வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், இந்த அறிவிப்பு அனைத்து நிறுவனங்களுக்கும் பொருந்தும் என கூறியுள்ளார்.
23.04.2026 (வியாழக்கிழமை) அன்று மாவட்டத்தில் உள்ள தொழிற்சாலைகள், வணிக நிறுவனங்கள், ஐடி நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு/தனியார் நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் அனைவருக்கும் விடுமுறை அளிக்கப்பட வேண்டும். விடுமுறை வழங்குவதால் பணியாளர்களின் ஊதியத்தில் எந்தவிதப் பிடித்தமும் செய்யக்கூடாது. தினக்கூலி மற்றும் தற்காலிக தொழிலாளர்களுக்கும் இந்த சலுகை பொருந்தும் என மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் கூறியுள்ளார்.
தேர்தல் நடைபெறும் தொகுதிக்கு வெளியே பணிபுரிந்தாலும், அவர்கள் வாக்காளர்களாக பதிவு செய்திருந்தால் அவர்களுக்கும் ஊதியத்துடன் கூடிய விடுமுறை அளிக்கப்பட வேண்டும். இந்த விதிகளை மீறும் நிறுவனங்கள் மீது தேர்தல் ஆணையத்தின் சட்டப்படி அபராதம் மற்றும் சட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் எனவும் திருப்பத்தூர் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் கூறியுள்ளார்.
வாக்களிக்கத் தேவையான 12 மாற்று அடையாள ஆவணங்கள்
இதேபோல் திருபத்தூர் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் வெளியிட்டுள்ள மற்றொரு அறிவிப்பில், வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இருந்தும், வாக்காளர் புகைப்பட அடையாள அட்டை (EPIC) இல்லாதவர்கள் தங்களது வாக்குகளைச் செலுத்த 12 வகையான மாற்று ஆவணங்களை பயன்படுத்தலாம் என கூறியுள்ளார்.
அதன்படி, ஆதார் அட்டை (Aadhaar Card), மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்ட அடையாள அட்டை (MGNREGA Job Card), புகைப்படத்துடன் கூடிய வங்கி அல்லது தபால் அலுவலக சேமிப்பு புத்தகங்கள், தொழிலாளர் அமைச்சகத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட சுகாதார காப்பீட்டு ஸ்மார்ட் கார்டு, ஓட்டுநர் உரிமம் (Driving License), பான் கார்டு (PAN Card), தேசிய மக்கள் பதிவேட்டின் (NPR) கீழ் வழங்கப்பட்ட ஸ்மார்ட் கார்டு, இந்திய கடவுச்சீட்டு (Passport), புகைப்படத்துடன் கூடிய ஓய்வூதிய ஆவணம், மத்திய/மாநில அரசு நிறுவனங்கள் வழங்கிய பணியாளர் அடையாள அட்டை, எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ அடையாள அட்டை, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தனித்துவ அடையாள அட்டை (UDID) ஆகியவற்றை கொண்டு பொதுமக்கள் வாக்கு செலுத்தலாம்.
"தேர்தல் திருவிழா - தமிழ்நாட்டின் பெருவிழா" என்ற முழக்கத்துடன், 100% வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி தேர்தல் ஆணையம் இந்த ஏற்பாடுகளைச் செய்துள்ளது. வாக்காளர்கள் தங்களின் பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் இருப்பதை உறுதி செய்துகொண்டு, உரிய அடையாள அட்டையுடன் சென்று தங்களது ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்றுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
