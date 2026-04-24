  • மு.க.ஸ்டாலின் டூ எடப்பாடி : நட்சத்திர வேட்பாளர்களின் தொகுதிகளில் பதிவான வாக்கு விழுக்காடு

மு.க.ஸ்டாலின் டூ எடப்பாடி : நட்சத்திர வேட்பாளர்களின் தொகுதிகளில் பதிவான வாக்கு விழுக்காடு

Tamil Nadu Election 2026: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் போட்டியிட்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்கள் போட்டியிட்ட தொகுதிகளின் பதிவான வாக்கு விழுக்காடு விவரம்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 24, 2026, 09:41 AM IST
மு.க.ஸ்டாலின் டூ எடப்பாடி : நட்சத்திர வேட்பாளர்களின் தொகுதிகளில் பதிவான வாக்கு விழுக்காடு

Tamil Nadu Election 2026: தமிழகத்தின் முக்கியத் தலைவர்கள் போட்டியிடும் நட்சத்திரத் தொகுதிகளில், கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு தேர்தலை விட 2026 தேர்தலில் வாக்குப்பதிவு சதவீதம் பெருமளவு அதிகரித்துள்ளது. தமிழகத்தில் 2026-ம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. இதில் குறிப்பாக, மாநிலத்தின் முக்கிய அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் நட்சத்திர வேட்பாளர்கள் போட்டியிடும் தொகுதிகளில் பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் வந்து வாக்களித்துள்ளனர். கடந்த 2021 தேர்தலுடன் ஒப்பிடுகையில், இந்த முறை அனைத்து நட்சத்திரத் தொகுதிகளிலும் வாக்கு சதவீதம் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

முக்கியத் தலைவர்களின் தொகுதி நிலவரம்

தலைவர்கள் போட்டியிட்ட தொகுதிகளில் பதிவான வாக்கு விவரங்கள் வருமாறு:

கொளத்தூர் - மு.க.ஸ்டாலின்: முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் போட்டியிடும் கொளத்தூர் தொகுதியில் 2021-ல் 61.79% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்த நிலையில், இந்த முறை அது 86.11% ஆக அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது.

எடப்பாடி - எடப்பாடி பழனிசாமி: அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி போட்டியிடும் எடப்பாடி தொகுதியில் கடந்த முறை 87.14% பதிவான நிலையில், தற்போது 92.08% வாக்குகள் பதிவாகி சாதனை படைத்துள்ளது.

சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் உதயநிதி ஸ்டாலின் போட்டியிட்ட நிலையில், அங்கு 2021-ல் வெறும் 58.74 சதவீதமாக இருந்த வாக்குப்பதிவு, தற்போது 84.34 சதவீதமாகப் பிரம்மாண்ட உயர்வைச் சந்தித்துள்ளது.

பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு - விஜய்: தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் போட்டியிட்ட பெரம்பூர் தொகுதியில் 89.79% வாக்குகளும் (2021-ல் 63.55%), திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் 81.77% வாக்குகளும் (2021-ல் 67.87%) பதிவாகியுள்ளன.

காரைக்குடி - சீமான்: நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் போட்டியிடும் காரைக்குடியில் வாக்குப்பதிவு 74.22% ஆக உயர்ந்துள்ளது (2021-ல் 67.31%).

பிற நட்சத்திர வேட்பாளர்களின் வாக்கு விவரங்கள்

1. அவினாசி தொகுதியில் போட்டியிட்ட எல். முருகன், கடந்த முறை பதிவான 75.91 சதவீதத்தை முறியடித்து, இந்த முறை 90.57 சதவீத வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளார்.

2. தர்மபுரி தொகுதியில் போட்டியிட்ட சௌமியா அன்புமணி, 2021-ல் பதிவான 81.07 சதவீதத்திலிருந்து உயர்ந்து இந்த முறை 89.44 சதவீத வாக்குகளைப் பதிவு செய்துள்ளார்.

3. திருநெல்வேலி தொகுதியில் போட்டியிட்ட நயினார் நாகேந்திரன் தொகுதியில் வாக்குப்பதிவு 85.74 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது.

4. மயிலாப்பூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தொகுதியில் வாக்குப்பதிவு 74.81 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது.

5. விருத்தாசலம் தொகுதியில் பிரேமலதா விஜயகாந்த் போட்டியிட்ட நிலையில், அங்கு 86.20 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

6. போடி தொகுதியில் போட்டியிட்ட ஓ. பன்னீர் செல்வம் தொகுதியில் வாக்குப்பதிவு 82.84 சதவீதமாகப் பதிவாகியுள்ளது.

மாவட்ட வாரியான ஒட்டுமொத்த நிலவரம்

தமிழகத்தின் மொத்த வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை 5,73,43,291 ஆக உள்ள நிலையில், மாநிலத்தின் ஒட்டுமொத்த வாக்குப்பதிவு சராசரியாக 85.10% எனப் பதிவாகியுள்ளது.

மாவட்ட ரீதியாகப் பார்க்கையில்:

சென்னை: 83.18%

திருவள்ளூர்: 82.96%

காஞ்சிபுரம்: 86.86%

நாமக்கல்: 89.47% 

நட்சத்திரத் தொகுதிகளில் பதிவாகியுள்ள இந்த அதீத வாக்குப்பதிவு, தமிழக அரசியலில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துமா அல்லது ஆளுங்கட்சிக்குச் சாதகமாக அமையுமா என்பதைத் தேர்தல் முடிவுகள் தீர்மானிக்கும். குறிப்பாக மயிலாப்பூர், கொளத்தூர் போன்ற நகர்ப்புற தொகுதிகளில் வாக்கு சதவீதம் 20% க்கும் மேல் உயர்ந்துள்ளது அரசியல் விமர்சகர்களிடையே ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

