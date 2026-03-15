இன்று முதல் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள்? இவற்றை எல்லாம் செய்ய தடை!

தமிழகத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தல் எப்போது நடைபெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அனைவரது மத்தியில் இருந்து வருகிறது. திமுக, அதிமுக, தமிழக வெற்றிக் கழகம், பாஜக என அனைத்து கட்சிகளும் தேர்தல் வேலைகளில் மும்முரமாக இறங்கி உள்ளனர். குறிப்பாக ஆளும் திமுக அரசு தங்கள் ஆட்சியை மீண்டும் தக்க வைத்துக்கொள்ள பல்வேறு திட்டங்களை அறிவித்து வருகிறது. இந்நிலையில் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இன்று தேர்தல் தேதியை அறிவிக்கவுள்ளது. தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட உடனேயே தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வரும். இந்த தேர்தல் நன்னடத்தை விதிகள் என்றால் என்ன? இது பொதுமக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையை எப்படி பாதிக்கும்? என்பது குறித்து தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
மேலும் படிக்க: குடிநீருக்காக 20 லிட்டர் கேன்கள் வாங்குபவரா நீங்கள்? இந்த விஷயத்தில் கவனம்!
தேர்தல் நன்னடத்தை விதிகள் என்றால் என்ன?
பொதுவாக ஒரு மாநிலத்தில் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர், தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வரும். தேர்தலை சுதந்திரமாக, வெளிப்படை தன்மையுடன் நடத்த இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தால் வகுக்கப்பட்ட சில கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் விதிமுறைகளின் தொகுப்பே தேர்தல் நடத்தை விதிகள் ஆகும். தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட அடுத்த நிமிடமே இந்த நன்னடத்தை விதிகள் அந்த மாநிலம் முழுவதும் அமலுக்கு வரும். தேர்தல் முடிவுகள் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும் வரை இந்த கட்டுப்பாடுகள் தொடரும்.
ஆளும் கட்சி மற்றும் அமைச்சர்களுக்கான கட்டுப்பாடுகள்!
தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட உடனேயே இந்த நன்னடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வரும். அத்துடன் மாநில அரசு முழுமையாக தேர்தல் ஆணையத்தின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் சென்று விடும். இதனைத் தொடர்ந்து அமைச்சர்கள் மற்றும் ஆளுங்கட்சிக்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படும். அதன்படி நன்னடத்தை விதிகள் அமலில் இருக்கும் போது, அரசின் சார்பில் எந்த விதமான புதிய மக்கள் நலத் திட்டங்களையும், சலுகைகளையும், புதிய மானியங்களையும் அறிவிக்க முடியாது. அமைச்சர்கள் தங்களின் பிரச்சாரங்களுக்காக அரசின் வாகனங்கள், அரசு விமானம் அல்லது அரசு அதிகாரிகளை பயன்படுத்த முடியாது. அதேபோல எந்த ஒரு அரசுத் துறையிலும் புதிய பணி நியமனங்கலையோ அல்லது அதிகாரிகளின் இடமாற்றங்களையும் செய்ய முடியாது. ஏதேனும் அவசர தேவைகள் இருக்கும் பட்சத்தில் தேர்தல் ஆணையத்தின் முன் அனுமதி உடன் செய்து கொள்ளலாம்.
சாமானிய மக்களை எப்படி பாதிக்கும்?
இந்த தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அமைச்சர்களை தாண்டி சாமானிய மக்களுக்கும் சில பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும். அதில் முக்கியமாக தேர்தல் சமயத்தில் வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுக்கப்படுவதை தவிர்க்க தீவிர வாகனை வாகன தணிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும். அந்த சமயங்களில் ரொக்கமாக ரூபாய் 50 ஆயிரத்துக்கு மேல் எடுத்துச் செல்ல அனுமதி இருக்காது. அப்படி எடுத்துச் சென்றால் அதற்கான முறையான ஆவணங்களை கட்டாயம் வைத்திருக்க வேண்டும். முறையான ஆவணங்கள் இல்லாத பட்சத்தில் அந்த பணத்தை தேர்தல் ஆணையம் கைப்பற்றிக் கொள்ளும். மேலும் வியாபாரம் செய்பவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அதிகளவில் பட்டுப்புடவை, நகை, பாத்திரங்கள் மற்றும் இதர பரிசு பொருட்களை கொண்டு செல்ல அனுமதி இல்லை. அப்படி வேறு ஏதும் காரணங்களுக்காக கொண்டு செல்ல முயன்றால் அதற்கான சரியான ஆவணங்களை வைத்திருப்பது அவசியம். அதேபோல பொதுமக்கள் பெரிய அளவில் ஆன கூட்டங்களை கூட்டுவதற்கும் ,போராட்டங்களை நடத்துவதற்கும் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளும் விதிக்கப்படும்.
அரசியல் கட்சிகளுக்கான பொதுவான விதிமுறைகள்
தேர்தல் விதிகள் அமலுக்கு வந்தவுடன் எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியும் சாதி அல்லது மத உணர்வுகளை தூண்டும் வகையில் ஓட்டு கேட்டு பிரச்சாரம் செய்யக் கூடாது. மதத் தலங்களான கோவில்கள், மசூதிகள், தேவாலயங்கள் உள்ளிட்ட தளங்களை தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக பயன்படுத்தக் கூடாது. வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் நாளைக்கு 48 மணி நேரத்துக்கு முன்பாக அனைத்து பிரச்சாரங்களையும் முடித்துக் கொள்ள வேண்டும். அதன் பிறகு பிரச்சாரம் செய்தால் அந்த வேட்பாளரை தகுதி நீக்கம் செய்ய கூட தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உரிமை உள்ளது. தேர்தல் ஆணையத்தின் விதிகள் அனைத்தும் தேர்தல் முறையாக நடத்துவதற்காகவே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே பொதுமக்களும் இதற்கு முழு ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் என்றும் தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க: தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட 5 மாநில தேர்தல் எப்போது? இன்று மாலை அறிவிக்கும் தேர்தல் ஆணையம்
