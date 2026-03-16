தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி! தமிழகத்தின் 4 மாவட்ட எஸ்பிக்கள் மாற்றத்திற்கான காரணம் என்ன?

SP Transfer Reasons: 2026 தமிழக சட்டசபை தேர்தலை முன்னிட்டு, கரூர், ஈரோடு, நாகப்பட்டினம் மற்றும் விருதுநகர் மாவட்டங்களின் காவல் கண்காணிப்பாளர்களை (SP) இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இடமாற்றம் செய்துள்ளது. புதிய அதிகாரிகள் மார்ச் 17-ம் தேதி காலை 11 மணிக்குள் பொறுப்பேற்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Mar 16, 2026, 06:50 PM IST

தேர்தல் ஆணையம் செய்திகள்:  தமிழகத்தில் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி நடவடிக்கைகளைத் தொடங்கியுள்ளது. தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் இருக்கும் சூழலில், பாதுகாப்பு மற்றும் நிர்வாகக் காரணங்களுக்காக கரூர், ஈரோடு, நாகை, விருதுநகர் ஆகிய நான்கு மாவட்டங்களின் காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் (SP) இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்திய தேர்தல் ஆணையம் பிறப்பித்துள்ள உத்தரவின் முக்கிய அம்சங்கள் என்ன? முழு விவரத்தை பார்ப்போம்.

தமிழகத்தில் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமல்

தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் (Model Code of Conduct) உடனடியாக அமலுக்கு வந்துள்ளன. நிர்வாகக் காரணங்களுக்காக ஒரே நாளில் கரூர், ஈரோடு, நாகை, விருதுநகர் ஆகிய 4 மாவட்ட எஸ்பிக்களை தேர்தல் ஆணையம் இடமாற்றம் செய்து உத்தரவிட்டு உள்ளது.

புதிய எஸ்பிக்கள் நியமனம்: யார் யாருக்கு எந்த மாவட்டம்?

தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலாளருக்கு தேர்தல் ஆணையம் அனுப்பியுள்ள அவசர உத்தரவின்படி, பின்வரும் அதிகாரிகளுக்கு புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்பட்டது.

  • கரூர் மாவட்டம்: ஹரிகிரண் பிரசாத்
  • ஈரோடு மாவட்டம்: கிரண் ஸ்ருதி
  • நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்: சுஜித்குமார்
  • விருதுநகர் மாவட்டம்: ஸ்ரீநாதா
  • தேர்தல் ஆணையத்தின் கடுமையான உத்தரவுகள்

தேர்தல் ஆணையம் வெறும் இடமாற்றத்தோடு நிறுத்திக்கொள்ளாமல், சில முக்கிய கட்டுப்பாடுகளையும் விதித்துள்ளது. நியமிக்கப்பட்ட நான்கு அதிகாரிகளும் உடனடியாக அந்தந்த மாவட்டங்களில் பொறுப்பேற்க வேண்டும். இதற்கான அறிக்கையை நாளை (மார்ச் 17) காலை 11 மணிக்குள் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

தற்போது மாற்றப்பட்டுள்ள முந்தைய நான்கு எஸ்பிக்களையும் தேர்தல் தொடர்பான எந்தவொரு பணியிலும் ஈடுபடுத்தக் கூடாது எனத் திட்டவட்டமாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏன் இந்த திடீர் இடமாற்றம்?

தமிழகத்தில் வரும் ஏப்ரல் 23 ம் தேதி தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், தேர்தல் நியாயமாகவும் சுதந்திரமாகவும் நடப்பதை உறுதி செய்ய தேர்தல் ஆணையம் இத்தகைய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது வழக்கம். குறிப்பாக புகார்களுக்கு உள்ளாகும் அதிகாரிகள் அல்லது நீண்ட காலம் ஒரே இடத்தில் பணியாற்றுபவர்கள் தேர்தல் நேரத்தில் மாற்றப்படுவது வழக்கமான நடைமுறை ஆகும். இந்த அதிரடி மாற்றம் காவல்துறை வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழ்நாடு தேர்தல் அட்டவணை விவரம்

இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவிப்பின்படி, தமிழகத்தில் ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. அதன் அட்டவணை நிலவரம்.

  • தேர்தல் தேதி: ஏப்ரல் 23, 2026
  • வேட்புமனு தாக்கல் தொடக்கம்: மார்ச் 30, 2026
  • வேட்புமனு தாக்கல் கடைசி நாள்: ஏப்ரல் 6, 2026
  • வேட்புமனு பரிசீலனை: ஏப்ரல் 7, 2026
  • வேட்புமனு திரும்பப் பெற கடைசி நாள்: ஏப்ரல் 9, 2026
  • வாக்கு எண்ணிக்கை மற்றும் முடிவுகள்: மே 4, 2026

தமிழக அரசியல் கட்சிகளின் கூட்டணி நிலவரம்

திமுக கூட்டணி நிலவரம்

முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக (DMK), காங்கிரஸ் (Congress), விடுதலை சிறுத்தை கட்சி (VCK) மற்றும் இடதுசாரி கட்சிகள் அடங்கிய கூட்டணி வலுவாக உள்ளது. சமீபத்தில் தேமுதிக (DMDK) திமுக கூட்டணியில் இணைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

அதிமுக கூட்டணி நிலவரம்

எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அதிமுக (AIADMK) களம் காண்கிறது. இதில் பாஜக (BJP), பாமக (PMK) மற்றும் டி.டி.வி. தினகரனின் அமமுக (AMMK) ஆகியவை அதிமுக கூட்டணியில் இணைந்துள்ளன. இடப்பகிர்வு குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் தற்போது தீவிரமாக நடந்து வருகின்றன.

தமிழக வெற்றிக் கழகம் (TVK) கூட்டணி நிலவரம்

நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இந்தத் தேர்தலில் முதல்முறையாக களம் காண்கிறது. தற்போதைய தகவலின்படி, தவெக (TVK) எந்தக் கூட்டணியிலும் இணையாமல் தனித்துப் போட்டியிட வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. பாஜக (NDA Alliance) உடன் கூட்டணி என்ற வதந்திகளை அக்கட்சித் தலைமை திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளது.

தமிழ்நாடு வாக்காளர்கள் புள்ளி விவரங்கள்

  • மொத்த வாக்காளர்கள்: சுமார் 5.67 கோடி பேர்.
  • இளம் வாக்காளர்கள்: சுமார் 1.05 கோடி பேர் முதல்முறையாக வாக்களிக்க உள்ளனர்.
  • இந்தத் தேர்தலின் முடிவை தீர்மானிக்கும் முக்கிய சக்தியாக இளம் வாக்காளர்கள்:பார்க்கப்படுகிறது.
  • வாக்குச்சாவடிகள்: தமிழகம் முழுவதும் 75,032 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளன.

