தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: முதலமைச்சர், அமைச்சர்களுக்கு கட்டுப்பாடுகள் என்ன?

Tamil Nadu election 2026 rules : தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களுக்கான சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதிகளை மார்ச் 15 ஆம் தேதி இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது. அதன்படி ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி ஒரு கட்டமாக தமிழ்நாட்டில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடத்தப்படுகிறது. மே 4 ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு முழுவதும் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்துள்ளன. பொதுமக்களுக்கு சில கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளதைப் போலவே, முதலமைச்சர், அமைச்சர்களுக்கும் கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன. அவை குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
பொதுச் சொத்துக்களைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் விளம்பரக் கட்டுப்பாடுகள்
தேர்தல் நேரத்தில் அரசு இயந்திரம் எவ்விதத்திலும் ஆளுங்கட்சியின் பிரச்சாரத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படக் கூடாது என்பதில் ஆணையம் மிகத் தீவிரமாக உள்ளது.
24 மணி நேரக் கெடு: அனைத்து அரசு அலுவலக வளாகங்கள், கட்டிடங்கள் மற்றும் சுவர்களில் உள்ள அரசியல் கட்சி சார்ந்த விளம்பரங்கள், பெயர்கள், சின்னங்கள் மற்றும் வாசகங்கள் 24 மணி நேரத்திற்குள் முழுமையாக அகற்றப்பட வேண்டும்.
48 மற்றும் 72 மணி நேரக் கெடு: பேருந்து நிலையங்கள், மின் கம்பங்கள் போன்ற பொது இடங்களில் உள்ள விளம்பரங்களை அகற்ற 48 மணி நேரமும், தனியார் இடங்களில் அனுமதியின்றி வைக்கப்பட்ட விளம்பரங்களை அகற்ற 72 மணி நேரமும் கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இணையதளக் கட்டுப்பாடுகள்: அரசுத் துறைகளின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களில் உள்ள அமைச்சர்கள் அல்லது அரசியல் தலைவர்களின் புகைப்படங்கள் மற்றும் அவர்களின் சாதனைகளை விளக்கும் செய்திகள் உடனடியாக நீக்கப்பட வேண்டும்.
அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் சிலைகளுக்கான நெறிமுறைகள்
அரசு அலுவலகங்கள் நடுநிலையாகத் தெரிய வேண்டும் என்பதற்காகப் பல கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.
அலுவலகங்களில் பிரதமர், முதலமைச்சர் அல்லது அமைச்சர்களின் புகைப்படங்கள் இருக்கக்கூடாது.
பொது இடங்களில் உள்ள அரசியல் தலைவர்களின் சிலைகள் மற்றும் கல்வெட்டுகள் அனைத்தும் துணிகொண்டு மறைக்கப்பட வேண்டும். குறிப்பாக, அச்சிலைகளின் அடியில் உள்ள கட்சிச் சின்னங்கள் கண்ணில் படாதவாறு மூடி வைக்கப்பட வேண்டும்.
எந்தவொரு அரசு அதிகாரியும் அமைச்சர்களின் தனிப்பட்ட அல்லது தேர்தல் சார்ந்த கூட்டங்களில் பங்கேற்கக் கூடாது. அமைச்சர்கள் தங்களது அரசுப் பயணங்களுடன் தேர்தல் பிரச்சாரங்களை எக்காரணம் கொண்டும் இணைக்கக் கூடாது.
நலத்திட்டங்கள் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு மீதான தடைகள்
வாக்காளர்களைக் கவரும் நோக்கில் புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிடுவதற்குத் தேர்தல் ஆணையம் முழுமையாகத் தடை விதித்துள்ளது.
புதிய அறிவிப்புகள்: புதிய சாலைகள் அமைத்தல், குடிநீர் திட்டங்கள் அல்லது இலவசப் பொருட்கள் வழங்கும் திட்டங்களைச் சட்டமன்றத்தில் அறிவிக்கவோ அல்லது அதற்கான அரசாணையை வெளியிடவோ முடியாது.
ஏற்கனவே உள்ள பணிகள்: தேர்தல் அறிவிப்புக்கு முன்னரே தொடங்கப்பட்ட பணிகளைத் தொடரலாம். ஆனால், பணிகள் தொடங்கப்படாமல் வெறும் 'ஆணை' (Work Order) மட்டும் வழங்கப்பட்டிருந்தால், அந்தப் பணிகளைத் தேர்தல் முடியும் வரை தொடங்கக் கூடாது.
நிவாரணப் பணிகள்: வறட்சி அல்லது வெள்ளம் போன்ற இயற்கைச் சீற்றங்கள் ஏற்படும் போது மட்டுமே, ஆணையத்தின் முன் அனுமதியுடன் அவசரக்கால நிவாரண உதவிகளை வழங்க முடியும். ஆனால், இத்தகைய சூழலிலும் அரசியல் தலைவர்கள் அந்த உதவிகளை நேரில் வழங்கிப் விளம்பரம் தேடிக்கொள்ள அனுமதி இல்லை.
வாகனப் பயன்பாடு மற்றும் இதரக் கட்டுப்பாடுகள்
தேர்தல் காலத்தில் அரசு வாகனங்கள் துஷ்பிரயோகம் செய்யப்படுவதைத் தடுக்கக் கடுமையான விதிகள் உள்ளன.
அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் வாரியத் தலைவர்கள் தங்களது அரசு வாகனங்களை எவ்விதத் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கும் பயன்படுத்தக் கூடாது.
அரசு முறைப் பயணங்களின் போது அமைச்சர்களுடன் அரசியல் சார்ந்த நபர்கள் எவரும் அரசு வாகனத்தில் செல்லக்கூடாது.
தேர்தல் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ள வாகனங்கள் தவிர, மற்ற அனைத்து அரசு வாகனங்களும் முறையான கண்காணிப்பின் கீழ் இருக்கும்.
கண்காணிப்பு மற்றும் நடவடிக்கைகள்
தேர்தல் ஆணையம் அமைத்துள்ள பறக்கும் படைகள் மற்றும் கண்காணிப்புக் குழுக்கள் இந்த விதிமுறைகள் மீறப்படுகிறதா என்பதை 24 மணி நேரமும் கண்காணிக்கும்.
தேர்தல் விதிகளுக்கு முரணாகச் செயல்படும் அரசு அதிகாரிகள் மீது 1951-ஆம் ஆண்டு மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டத்தின் கீழ் கடுமையான ஒழுங்கு நடவடிக்கை மற்றும் குற்றவியல் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்.
அரசியல் கட்சிகள் பொதுக்கூட்டங்கள் அல்லது ஊர்வலங்கள் நடத்தத் தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரியிடம் (RO) முன்கூட்டியே அனுமதி பெற வேண்டும்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ