தமிழ்நாட்டில் பணம், தங்க நகையோடு வெளியே போறீங்களா? எச்சரிக்கை - தேர்தல் அப்டேட்

Tamil Nadu : தமிழ்நாட்டில் சட்டப்பபேரவை தேர்தல் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடக்க இருப்பதையொட்டி தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் இருக்கின்றன. மே 6 ஆம் தேதி வரை இந்த விதிமுறைகள் அமலில் இருப்பதால் பொதுமக்கள் பணம் மற்றும் தங்க நகைகள் வெளியில் எடுத்துச் செல்லும்போது அதற்குரிய ஆவணங்களை கட்டாயம் வைத்திருக்க வேண்டும. இல்லையென்றால் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் ஆவணங்கள் இல்லாத தங்க நகைகள் மற்றும் பணத்தை பறிமுதல் செய்வார்கள். அந்தவகையில், தமிழ்நாட்டில் இன்று தேர்தல் பறக்கும் படையினரால் தங்க நகைகள் மற்றும் பணம் பறிமுதல் செய்யபட்ட விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
ரூ.37 லட்சம் மதிப்பிலான தங்க நகைகள் பறிமுதல்
கோவை மாவட்டம் சூலூர் அருகே உரிய ஆவணங்களின்றி ஆம்னி பேருந்தில் எடுத்து வரப்பட்ட சுமார் 37 லட்சத்து 30 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க நகைகளைத் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் அதிரடியாகப் பறிமுதல் செய்தனர். தமிழகச் சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் உள்ளதால், ஆவணங்கள் இன்றி பணம் மற்றும் நகைகள் கொண்டு செல்வதைத் தடுக்க மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் பறக்கும் படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில், புதனன்று சூலூர் அருகே உள்ள சிந்தாமணிபுதூர் டோல்கேட் பகுதியில் சூலூர் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் (FST-1) தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அப்போது அவ்வழியாக வந்த ஒரு தனியார் ஆம்னி பேருந்தை நிறுத்தி அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர். அந்தப் பேருந்தில் பயணம் செய்த கோவை சித்தி விநாயகர் கோவில் வீதியைச் சேர்ந்த அனுப் ராணா (37) என்பவரைச் சோதித்தபோது, அவரிடம் உரிய ஆவணங்கள் ஏதுமின்றி 255 கிராம் தங்க நகைகள் இருந்தது கண்டறியப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து, சுமார் 37 லட்சத்து 30 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள அந்தத் தங்க நகைகளை அதிகாரிகள் முறைப்படி பறிமுதல் செய்தனர். பறிமுதல் செய்யப்பட்ட நகைகள் சூலூர் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டு, கருவூலத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. உரிய ஆவணங்களைச் சமர்ப்பித்து நகைகளைப் பெற்றுக்கொள்ளுமாறு சம்பந்தப்பட்ட நபருக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் நேரத்தில் இவ்வளவு பெரிய தொகையிலான நகைகள் சிக்கியது அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
60 ஆயிரம் ரூபாய் பணம் பறிமுதல்
திருச்செங்கோடு புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே ஆவணங்கள் இன்றி எடுத்துவரப்பட்ட ரூபாய் 60 ஆயிரம் பணத்தை பறக்கும் படை குழுவினர் பறிமுதல் செய்து வருவாய் கோட்டாட்சியர் லெனின் இடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு புதிய பேருந்து நிலையம் ரவுண்டானா அருகே பறக்கும் படை குழு எஃப் எஸ் டி சி 1 தோட்டக்கலை துறை அலுவலர் வெற்றிவேல் தலைமையிலான சிறப்பு காவல் உதவி ஆய்வாளர் சீனிவாசன் மற்றும் காவலர்கள் என பறக்கும் படை குழுவினர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு ஈடுபட்டு வந்தனர்.
அப்போது சிசிடிவி கேமரா பொருத்தும் சூர்யா டெலிமேட்ரிக்ஸ் கம்பெனியில் பணிபுரிந்து வரும் சதீஸ்வரன் (வயது 32) கம்பெனியிலிருந்து சிட்டி யூனியன் வங்கியில் ரூபாய் 60 ஆயிரம் பணத்தை கட்டுவதற்காக தனது இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்துள்ளார். அப்போது, தணிக்கை குழுவின் சோதனையில் ஈடுபட்ட போது உரிய ஆவணம் இன்றி கொண்டு வந்ததால் பணத்தை கைப்பற்றி திருச்சங்கோடு வருவாய் கோட்டாட்சியர் லெனின் இடம் ஒப்படைத்தனர். உரிய ஆவணங்களை காட்டி பெற்றுக் கொள்ளலாம் என வருவாய் கோட்டாட்சியர் தெரிவித்தார்
சென்னை 27 லட்சம் ரூபாய் பறிமுதல்
சென்னை புறநகர் பகுதியான செம்பரம்பாக்கத்தில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுப்பட்டு வந்தனர். அப்போது இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த மாரிமுத்து என்பவரை சோதனை செய்து பார்த்ததில் அவரிடம் ரூபாய் 27 லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரொக்க பணம் இருந்துள்ளது. அவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் இடம் வாங்குவதற்காக பணம் கொண்டு செல்வதாக கூறியுள்ளார். எனினும் அவரிடம் பணத்திற்காக உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் அவரிடம் இருந்த பணம் பறிமுதல் செய்யப்ட்டது. பறிமுதல் செய்த பணத்தை அரசு கருவூலத்தில் அதிகாரிகள் ஒப்படைத்தனர்.
சிலைகள் பறிமுதல்
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கீழ்பென்னாத்தூர் அடுத்த வேளானந்தல் கிராமத்தில் 53 ஐம்பொன் மற்றும் பித்தளை சிலைகள் தேர்தல் பறக்கும் படையினரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதிகாரிகளின் முதற்கட்ட விசாரணையில் மகாபலிபுரத்திலிருந்து உமன் பரூக் என்பவர் திருவண்ணாமலைக்கு காரில் 53 ஐம்பொன் மற்றும் பித்தளை சிலைகள் உரிய ஆவணம் இன்றி கொண்டு வந்ததாகவும் வாகனத் தணிக்கையின் போது வாகனத்தை சோதனை செய்ததில் காரில் 53 ஐம்பொன் மற்றும் பித்தளை சிலைகள் உரிய ஆவணம் இன்றி கொண்டு வந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு கீழ்பென்னாத்தூர் பறக்கும் படையினரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அத்துடன் ரூ.4.13 லட்சம் ரொக்கப் பணம் மற்றும் அரிசி முட்டைகளும் தேர்தல் பறக்கும் படையினரால் வாகனத் தணிக்கையின் போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது, உரிய ஆவணம் இன்றி காரில் கடத்தி வரப்பட்ட நிலையில் 53 ஐம்பொன் சிலைகள், பித்தளை சிலைகள், ரொக்க பணம் மற்றும் அரிசி மூட்டைகள் குறித்து அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
திருவள்ளூரில் ரூ.4 லட்சம் பறிமுதல்
திருவள்ளூர் மாவட்டம், அருங்குளம் பகுதியில் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் ரவிச்சந்திரன் தலைமையில் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரி எஸ். கிருஷ்ணமூர்த்தி மற்றும் அதிகாரிகள் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது ஆந்திர மாநிலம் கடப்பாவிலிருந்து சென்னை நோக்கி வந்த ஏபி39 ஜேஎஸ் 0884 என்ற காரை மடக்கி சோதனை செய்தனர். அப்போது ஆந்திர மாநிலம் கடப்பாவை சேர்ந்த நாகூரி சிவ பிரசாத்(32) என்பவர் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி 4 லட்சம் ரூபாய் பணத்தைக் கொண்டு வந்ததை பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்தனர். 200 ரூபாய் மற்றும் 100 ரூபாய் கட்டுகள் அடங்கிய பணத்தை பறிமுதல் செய்து கருவலத்தில் ஒப்படைத்தனர். வீடியோ கேமரா வாங்குவதற்காக பணத்தைக் கொண்டு சென்றது தெரியவந்தது.
இருப்பினும் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு வந்ததால் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
திருச்செங்கோட்டில் மதுபானம் பறிமுதல்
திருச்செங்கோடு கருவேப்பம்பட்டியில் உள்ள தாபாவில் கள்ளத்தனமாக விற்ற நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மதுபான பாட்டில்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. ஒருவரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு புறநகர் பகுதிகளில் கள்ளத்தனமாக தாபாக்களில் மதுபான பாட்டில்கள் வைத்து விற்பனை செய்யப்படுவதாக காவல்துறைக்கு புகார் வந்ததைத் தொடர்ந்து திருச்செங்கோடு காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் கிருஷ்ணன் உத்தரவின் பேரில் சிறப்பு குழுவினர் திருச்செங்கோடு புறநகர காவல் ஆய்வாளர் நாகலட்சுமி தலைமையில் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
இதில் கருவேப்பம்பட்டி பகுதியில் உள்ள அருவி தாபாவில் கள்ளத்தனமாக நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மதுபான பாட்டில்கள் வைத்து விற்பனை செய்து கொண்டிருந்தது தெரிய வந்தது இதனை அடுத்து மதுபான பாட்டில்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு,மதுபானங்களை விற்றுக் கொண்டிருந்த எலச்சிபாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த 24 வயது உடைய ஹரி கிருஷ்ணன் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
