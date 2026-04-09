தேர்தல் நாளில் ஓட்டு போட லீவ் தரலயா? புகார் அளிக்க எண்கள் அறிவிப்பு!

TN Election Holiday: தமிழகத்தில் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதற்கான ஏற்பாடுகளை தேர்தல் ஆணையம் மும்முரமாக செயல்பட்டு வருகிறது. மேலும், தமிழக தேர்தலுக்கு இன்னும் இரண்டு வாரங்களே இருப்பதால், வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தயாராக இருக்கின்றனர். மேலும், இன்று அசாம், கேரளா, புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களுக்கு இன்று (ஏப்ரல் 9) வாக்குப்பதிவு நடந்து வருகிறது.
தேர்தல் நாளில் ஊதியத்துடன் கூடிய விடுமுறை
மேலும், மேற்கு வங்கத்தில் ஏப்ரல் 23 (முதல் கட்டம்), ஏப்ரல் 29 (இரண்டாம் கட்டம்) என தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தேர்தல் நாளில் மக்கள் எளிதாக வாக்களிக்க அனைத்து நிறுவனங்களுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, நம் தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி ஊதியத்துடன் கூடிய விடுமுறை அளிக்க வேண்டும் என தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம் 1951-ன் கீழ் உள்ள பிரிவு 135பி வாக்குப்பதிவு நாளில் விடுமுறை வழங்கப்படுகிறது. எனவே, இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பின்படி, ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி அனைத்து அரசு ஊழியர்கள், தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள், தொழிலாளர்களுக்கு விடுமுறை அளிக்க வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
தேர்தல் நாளில் அனைவரும் சிரமமின்றி வாக்களிக்க ஏதுவாக இந்த விடுமுறை ஊதியத்துடன் வழங்கப்படுகிறது. எனவே, வாக்காளர்கள் ஓட்டு அளிக்க அந்தந்த நிறுவனங்கள் ஊதியத்துடன் விடுமுறை அளிப்பது கட்டாயமாகும். ஆனால், ஒருசில தனியார் நிறுவனங்களில் தேர்தல் நாளில் விடுமுறை அளிக்கப்படுவது கிடையாது. எனவே, உங்கள் நிறுவனத்தில் வாக்களிக்க விடுமுறை அளிக்கவில்லை என்ற நீங்கள் புகார் அளிக்கலாம் தொழில்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து புகார் அளிக்க தொழிலாளர் துறை சார்பில் மாவட்ட அளவில் கட்டுப்பாடு மையங்களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
எப்படி புகார் அளிக்கலாம்?
கோவையில் வாக்களிக்கும் நாள் என்று விடுமுறை அளிக்காத நிறுவனங்கள் மீது தொழிலாளர்கள் 0422 2241136, 82206 13777, 95008 97708, 98433 71977 ஆகிய எண்களில் புகார் தெரிவிக்கலாம். சென்னையில் 1800 425 7012 என்ற கட்டணமில்லை எண்ணிலும் புகார் அளிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஆர்.கே.நகர், பெரம்பூர் தொகுதியில் 89258 15411 என்ற எண் மூலம் புகார் அளிக்கலாம். கொளத்தூர், வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் 89258 15415 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொண்டு புகார் அளிக்கலாம்.
மேலும், ராயபுரம், துறைமுகம் தொகுதிகளுக்கு 89258 15417, சேப்பாக்கம், ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் 89258 15421, சைதாப்ட்டை, தி.நகர் தொகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் 89258 15423, மயிலாப்பூர், வேளச்சேரிக்கு 89258 15425 எண்களை தொடர்பு கொண்டு புகார் அளிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்ப்டடுள்ளது.
ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி யாருக்கெல்லாம் விடுமுறை
தேர்தல் நாளில் வாக்களிக்க தகுதியான அனைவருக்கும் நிறுவனங்கள் வாக்களிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி அரசு ஊழியர்கள், தனியார் நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள், தொழிலாளர்கள் வாக்களிக்க விடுமுறை அளிக்கப்படும் என தமிழக அரசு ஏற்கனவே அறிவிப்பை வெளியிட்டது.
விடுமுறை காரமணாக, பணியாளர்களின் ஊதியத்தில் பிடித்தம் செய்யக் கூடாது எனவும் அன்றாட நாளுக்கான சம்பளத்தை அவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு வேளை வாக்குப்பதிவு நாள் அன்று விடுமுறை அளிக்க நிறுவனங்கள் மறுத்தால், சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த உத்தரவு பின்பற்றப்படுகிறதா என்பதை தமிழக அரசு மாவட்ட அளவில் தீவிரமாக கண்காணிப்பை மேற்கொள்ளும். மேலும், வாக்குப்பதிவு நாள் அன்று விடுமுறை அளிக்காத நிறுவனங்கள் குறித்தும் புகார் அளிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதிகமாக கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1) கேள்வி - தேர்தல் நாளில் விடுமுறை வழங்குவது கட்டாயமா?
பதில் - மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம் 1951 (பிரிவு 135பி) படி, வாக்களிக்கும் நாளில் அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் ஊழியர்களுக்கு விடுமுறை வழங்குவது கட்டாயம்.
2) கேள்வி - விடுமுறை அளிக்கவில்லை என்றால் என்ன செய்யலாம்?
பதில் - நிறுவனம் விடுமுறை அளிக்கவில்லை என்றால், தொழிலாளர் துறை கட்டுப்பாட்டு அறைகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
3) கேள்வி - தேர்தல் நாளில் விடுமுறை எடுத்தால் சம்பளம் பிடித்தம் செய்யப்படுமா?
பதில் - தேர்தல் நாளில் சம்பளத்துடன் கூடிய விடுமுறை தான் அளிக்கப்படுகிறது. சம்பளத்தில் எந்த ஒரு பிடித்தமும் இருக்காது.
திருப்பூரில் தேர்தல் நாளில் விடுமுறை அளிக்கவில்லை என்றால், 94430 21877 என்ற எண்யை தொடர்பு கொள்ளலாம். விருதுநகர், சிவகாசியில் 04562 294067, 04562 29068 ஆகிய எண்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. திருவண்ணாமலைக்க 9884264814 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொண்டு புகார் அளிக்கலாம்.
மேலும் படிக்க: ஏப்ரல் 23 விடுமுறை - தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள வழிகாட்டுதல்கள் - முழு விவரம்
மேலும் படிக்க: டாஸ்மாக் விடுப்பு, தேர்தல் நாள் விடுப்பு - தேர்தல் ஆணையத்தின் 3 முக்கிய அறிவிப்புகள்
மேலும் படிக்க: ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. ஊதியத்துடன் விடுமுறை அறிவிப்பு.. தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு
