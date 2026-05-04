மேஜிக் நம்பரை எட்டாத தவெக: தமிழகத்தில் தொங்கு சட்டசபை அமைய வாய்ப்பு?

தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் பெரிய மாற்றம் வந்துள்ளது. இன்று காலை முதலே வாக்கு எண்ணிக்கையில், விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தொடக்கம் முன்னிலை வகித்து வருகிறது. யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் தவெக 108 தொகுதிகளில் முன்னிலையில் உள்ளது. மறுபுறம், அதிமுக 67 இடங்களிலும், ஆளுங்கட்சியான திமுக வெறும் 60 இடங்களிலும் மட்டுமே முன்னிலையில் உள்ளன. மொத்தமுள்ள 234 தொகுதிகளில், எந்தவொரு கட்சியும் ஆட்சியமைக்க தேவையான தனிப்பெரும்பான்மையான 118 இடங்களை இதுவரை எட்டவில்லை. இதனால் தமிழகத்தில் தொங்கு சட்டசபை அமைவதற்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக தெரிகின்றன. இந்த அரசியல் நெருக்கடியைப் பயன்படுத்தி யார் அரியணையில் ஏறப்போகிறார்கள் என்ற அதிகார போட்டி இப்போதே தொடங்கிவிட்டது.
Tamil Nadu Assembly Election Result 2026 Live தவெக 108 தொகுதிகளில் முன்னிலை - லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
தவெக-வை உடைக்க பாஜகவின் திரைமறைவு திட்டம்?
தற்போதைய நிலவரப்படி தவெக 105 இடங்களில் முன்னிலையில் இருந்தாலும், மேஜிக் நம்பரான 118-ஐ எட்டுவது அக்கட்சிக்கு பெரும் சவாலாகவே உள்ளது. ஒருவேளை தவெக தனிப்பெரும்பான்மை பெறாமல் போனால், மத்தியில் ஆளும் பாஜக இந்த அரசியல் குழப்பத்தை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக்கொள்ளும் என்று அரசியல் வட்டாரங்களில் பரபரப்பாக பேசப்படுகிறது. இந்த தேர்தலில் பாஜக 5 இடங்களில் முன்னிலை வகித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. தமிழக வெற்றிக் கழகம் புதிய கட்சி என்பதால், அதன் உறுப்பினர்கள் மற்றும் வெற்றிபெறும் எம்.எல்.ஏ-க்களிடம் உள்ள அரசியல் அனுபவமின்மையை சாதகமாக்கி, கட்சிக்குள் பிளவை ஏற்படுத்துவதற்கான முயற்சிகளை டெல்லி மேலிடம் முன்னெடுக்கலாம். தவெகவை உடைத்து, அதிருப்தி எம்.எல்.ஏ-க்களை தங்கள் பக்கம் இழுப்பதன் மூலம் தமிழகத்தில் தனது அதிகாரத்தை நிலைநிறுத்த பாஜக திட்டமிடுவதாக தகவல்கள் கசிகின்றன.
ஆட்சியை கைப்பற்ற அதிமுகவின் வியூகம்
மறுபுறம், 68 தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்றுள்ள அதிமுகவும் ஆட்சியை பிடிப்பதற்கான காய்களை நகர்த்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தவெக ஒரு நிலையற்ற ஆட்சியை அமைத்தாலோ அல்லது அந்த கட்சிக்குள் உட்கட்சி பூசல் வெடித்தாலோ, சிறிது காலம் கழித்து அதிருப்தி எம்.எல்.ஏ-க்களை தன்பக்கம் இழுத்து அதிமுக ஆட்சியை பிடிப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் அரசியல் களத்தில் காணப்படுகின்றன.
தவெக-வின் மாற்றுத் திட்டம் என்ன?
அதேநேரத்தில், தவெக ஆட்சியமைக்க இன்னும் 13 இடங்களே தேவைப்படுகின்றன. இந்த இடைவெளியை நிரப்புவதற்காக, அதிமுகவில் உள்ள அதிருப்தி மற்றும் மூத்த எம்.எல்.ஏ-க்களை கே.ஏ. செங்கோட்டையன் போன்றவர்களின் உதவியுடன் கட்சி தாவச் செய்து தங்கள் பக்கம் இழுப்பதற்கான முயற்சிகளை தவெக தரப்பு மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. ஆளுங்கட்சியான திமுக வெறும் 60 இடங்களில் மட்டுமே முன்னிலை பெற்றுள்ளது, அக்கட்சித் தலைவர்களை பெரும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. ஒட்டுமொத்தமாக, முதலமைச்சரை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக விஜய் உருவெடுத்துள்ள நிலையில், இனி வரும் நாட்களில் நடக்கும் குதிரை பேரங்களும் அதிகார போட்டிகளும் தமிழக அரசியலை அதிர வைக்கப்போவது உறுதி.
Tamil Nadu Election Results அனைத்து இடங்களிலும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முன்னிலை!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ