மே 4 தேர்தல் முடிவுகள்: என்னவெல்லாம் நடக்க வாய்ப்பு? ஓர் அலசல்!

234 தொகுதிகளுக்கு ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வேட்பாளர்கள் களம் கண்டுள்ளனர். இதனால் இந்த முறை வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு கிடைக்கும் என்பது புரியாமல் அனைவரும் திகைத்து போய் உள்ளனர்.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 27, 2026, 10:14 AM IST
தமிழகத்தில் அனைவரும் எதிர்பார்த்த சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23ம் தேதி நடந்து முடிந்துள்ளது. இதுவரை இல்லாத அளவில் 85 சதவீத வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றுள்ளது. இதற்கு விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஒரு காரணம் என்றாலும், தேர்தல் ஆணையத்தின் SIR ஒரு காரணம் என்று சொல்லப்பட்டு வருகிறது. இந்த முறை தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் நான்கு முனை போட்டியாக உருவெடுத்துள்ளது. திமுக கூட்டணி, அதிமுக கூட்டணி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் மற்றும் சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சி என வாக்குகள் நான்காக பிரிந்துள்ளன. இவர்களை தவிர, சசிகலா மற்றும் ராமதாஸ் கூட்டணியும் களத்தில் இறங்கியுள்ளது. மேலும், சுயேச்சை வேட்பாளர்களும் ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் களமிறங்கியுள்ளனர். 234 தொகுதிகளுக்கு ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வேட்பாளர்கள் களம் கண்டுள்ளனர். இதனால் இந்த முறை வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு கிடைக்கும் என்பது புரியாமல் அனைவரும் திகைத்து போய் உள்ளனர். வரும் மே 4ம் தேதி தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாக உள்ள நிலையில், என்ன மாதிரியான முடிவுகள் வரலாம் என்பது குறித்து தெரிந்துகொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

திமுக மீண்டும் ஆட்சி அமைக்குமா?

கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக ஆட்சி அமைத்தது. கடந்த ஐந்தாண்டுகளாக திமுக ஆட்சியின் மீது பல்வேறு விமர்சனங்கள் இருந்தாலும், மீண்டும் மக்கள் நம்பிக்கையை அவர்கள் பெற்றிருக்கலாம். எனவே, திமுக தனிப்பெரும்பான்மையுடன் வெற்றி பெற்று மீண்டும் ஆட்சி அமைக்க வாய்ப்புள்ளது.

திமுக கூட்டணி ஆட்சி

ஒருவேளை திமுகவிற்கு தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை என்றால், திமுக கூட்டணி ஆட்சி அமைய வாய்ப்புள்ளது. திமுக இந்த முறை 15-க்கும் மேற்பட்ட கட்சிகளை தங்களது கூட்டணியில் இணைத்துள்ளது. காங்கிரஸ், தேமுதிக, விடுதலைச் சிறுத்தைகள், கம்யூனிஸ்ட் என பல்வேறு கட்சிகள் திமுக கூட்டணியில் உள்ளன. அவர்களுக்கு அதிகமான சீட்டுகளையும் திமுக ஒதுக்கியுள்ளது. எனவே, திமுகவிற்கு தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை என்றால், கூட்டணி கட்சிகளின் வெற்றிகளையும் சேர்த்து கூட்டணி ஆட்சியை அமைக்கலாம்.

அதிமுக ஆட்சி

10 வருடங்களாக தொடர்ந்து ஆட்சியில் இருந்த அதிமுக, கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தோல்வியை சந்தித்தது. ஜெயலலிதாவிற்கு பிறகு எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அதிமுக தேர்தலை சந்தித்து தோல்வியை தழுவியது. இருப்பினும், தற்போதைய ஆளுங்கட்சியான திமுக மீதான அதிருப்தியின் காரணமாக, மக்கள் அதிமுகவிற்கு வாக்களித்திருக்கலாம். இதன் மூலம் மீண்டும் அதிமுக ஆட்சிக்கு வரலாம்.

தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி

இந்த முறை முதல் முறையாக தேர்தலை சந்தித்துள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம், 233 தொகுதிகளிலும் விசில் சின்னத்தில் தேர்தலை சந்தித்துள்ளது. இளைஞர்கள் மற்றும் பெண்களின் ஆதரவுடன் களமிறங்கிய விஜய்யின் த.வெ.க, கணிசமான தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கவும் வாய்ப்புள்ளது.

நாம் தமிழர் கட்சி

நீண்ட காலமாக தேர்தலில் தனித்து சந்தித்து வரும் நாம் தமிழர் கட்சி, இளைஞர்களின் வாக்குகளை கணிசமாக வைத்துள்ளது. இந்த முறை மீண்டும் 117 தொகுதிகளில் ஆண்களையும், 117 தொகுதிகளில் பெண்களையும் சீமான் நிறுத்தியுள்ளார். தொடர்ந்து மக்களுக்காக குரல் கொடுத்து வரும் சீமான் மீது நம்பிக்கை வைத்து மக்கள் வாக்களித்திருந்தால், நாம் தமிழர் கட்சி பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி ஆட்சி அமைக்கும் வாய்ப்பும் உள்ளது.

தொங்கு சட்டசபை அமையுமா?

இந்த முறை நான்கு முனை போட்டி அமைந்துள்ளதால், எந்த ஒரு கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை தொகுதிகள் கிடைக்காமல் போகலாம். ஆட்சி அமைப்பதற்கு 118 எம்.எல்.ஏ-க்கள் தேவை. ஒருவேளை எந்த ஒரு கட்சிக்கும் தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை என்றால், தொங்கு சட்டசபை அமையலாம்.

அதிமுக - த.வெ.க கூட்டணி

எந்த ஒரு கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காத பட்சத்தில், தமிழக வெற்றிக் கழகமும் அதிமுகவும் கூட்டணி வைத்து ஆட்சி அமைக்க வாய்ப்புள்ளது. அதிமுகவிற்கு ஏற்கனவே ஒரு நிலையான வாக்கு வங்கி உள்ள நிலையில், விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் கணிசமான தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றால், இரண்டு கட்சிகளும் இணைந்து கூட்டணி ஆட்சியை அமைக்கலாம். அதிமுகவும் திமுகவும் கூட்டணி அமைக்க வாய்ப்பில்லை என்பதாலும், தமிழக வெற்றிக் கழகமும் திமுகவும் கூட்டணி அமைக்க வாய்ப்பில்லை என்பதாலும், த.வெ.க - அதிமுக கூட்டணி அமையவே அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.

