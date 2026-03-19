மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் செக்கிங்! தேர்தல் ஆணையம் முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu elections : சட்டமன்றத் தொகுதி / பகுதி வாரியாக மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களையும், வாக்காளர் தான் செலுத்திய வாக்கினை சரிபார்க்கும் கருவிகளையும் ஒதுக்கீடு செய்வதற்கு, முதல் நிலை பரிசோதனை நிறைவடைந்த மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களும் வாக்காளர் தான் செலுத்திய வாக்கினை சரிபார்க்கும் கருவிகளும் மாவட்டத் தேர்தல் அலுவலரால் முதலாவது சமவாய்ப்பிற்குட்படுத்தபடுகின்றன. மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களையும் வாக்காளர் தான் செலுத்திய வாக்கினை சரிபார்க்கும் கருவிகளையும் முதலாவது சமவாய்ப்பிற்குட்படுத்துதல் குறித்த விரிவான அறிவுறுத்தல்கள் குறித்து மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் பற்றிய நடைமுறை நூலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
இது, இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் https://www.eci.gov.in/evm-vvpat rன்ற வலைதளத்தில்: இடம்பெற்றுள்ளது. தமிழ்நாட்டிற்கான வரவிருக்கும் பொதுத் தேர்தலில் பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மற்றும் வாக்காளர் தான் செலுத்திய வாக்கினை சரிபார்க்கும் கருவிகளின் முதலாவது சமவாய்ப்பிற்குட்படுத்துதல் பின்வருமாறு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது:
20.03.2026 - தர்மபுரி, அரியலூர்
23.03.2026 - திருவள்ளூர், சென்னை, காஞ்சிபுரம், வேலூர், கிருஷ்ணகிரி, திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், நாமக்கல், ஈரோடு, நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திண்டுக்கல், கரூர், திருச்சிராப்பள்ளி, பெரம்பலூர், கடலூர், நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், சிவகங்கை, மதுரை, இராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, திருப்பூர், கள்ளக்குறிச்சி, தென்காசி, செங்கல்பட்டு, திருப்பத்தூர், இராணிப்பேட்டை, மயிலாடுதுறை,
24.03.2026 - சேலம், புதுக்கோட்டை, விருதுநகர்,
25.03.2026 - தேனி
அங்கீகரிக்கப்பட்ட தேசிய மற்றும் மாநில அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளின் முன்னிலையில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திர மேலாண்மை முறை (EMS) வாயிலாக சம்பந்தப்பட்ட மாவட்டத் தேர்தல் அலுவலரால் மேற்கொள்ளப்படும். முதலாவது சமவாய்ப்பிற்குட்படுத்துதல் நிறைவடைந்த பின்னர், தொகுதி வாரியாக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மற்றும் வாக்காளர் தான் செலுத்திய வாக்கினை சரிபார்க்கும் கருவிகளின் பட்டியல்கள் மாவட்ட தலைமையிடங்களிலுள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனைத்து தேசிய மற்றும் மாநில அரசியல் கட்சிகளுடன் பகிரப்படும்.
இந்த மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மற்றும் வாக்காளர் தாம் அளித்த வாக்கினை சரிபார்க்கும் கருவிகள். தேர்தலில் பயன்படுத்துவதற்காக சம்பந்தப்பட்ட தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்களுக்கு/உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்களுக்கு வழங்கப்படும். இந்த மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களும் வாக்காளர் தான் செலுத்திய வாக்கினை சரிபார்க்கும் கருவிகளும், அங்கீகாரம் பெற்ற தேசிய மற்றும் மாநில அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளின் முன்னிலையில் அந்தந்த சட்டமன்ற காப்பறையில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்படும்.
தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் பட்டியலை இறுதி செய்த பின்னர். முதலாவது சமவாய்ப்பிற்குட்படுத்தப்பட்ட மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மற்றும் வாக்காளர் தான் செலுத்திய வாக்கினை சரிபார்க்கும் கருவிகளின் பட்டியல் தேர்தலில் போட்டியிடும் அனைத்து வேட்பாளர்களுடனும் பகிரப்படும்.
2. தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தல் 2026 தொடர்பாக பாதுகாப்பு படைகளின் பணியமர்த்தல் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் ஏற்கனவே மத்திய ஆயுத பாதுகாப்புப் படையின் 50 கம்பெனிகளை 10.03.2026 அன்று அனுப்பியுள்ளது. தற்போது. மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் கூடுதலாக மத்திய ஆயுத பாதுகாப்புப் படையின் 250 கம்பெணிகளை பாதுகாப்பான, சுதந்திரமான மற்றும் நியாயமான தேர்தலை நடத்துவதற்காக நியமித்துள்ளது. அந்த கம்பெனிகள் 06.04.2026 மற்றும் 13.04.2026 அன்று தமிழ்நாட்டிற்கு வழங்கப்படவுள்ளது.
3. அனைத்து மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் / தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்களுக்கு வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலர் கைபேசி செயலி பயன்படுத்துதல் பற்றிய பயிற்சி இந்திய தேர்தல் ஆணையம் மூலம் 19.03.2026 அன்று காணொலி வழியாக வழங்கப்பட்டது. இந்த கைபேசி செயலியின் மூலம். வாக்குப்பதிவு நாளில் ஒவ்வொரு 2 மணி நேரத்துக்கும் வாக்குப்பதிவு நிலவரங்களை வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலர் பதிவு செய்வதற்கான வசதிகள் உள்ளது,
4. தேர்தல் நாளன்றும் மற்றும் தேர்தல் நாளுக்கு ஒரு நாள் முன்னதாகவும், எந்தவொரு அரசியல் கட்சியோ, வேட்பாளரோ அல்லது வேறு எந்த அமைப்போ அல்லது நபரோ, மாநில/மாவட்ட அளவிலான ஊடகச் சான்றளிப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழுவிடம் (MCMC) உள்ளடக்கத்தை முன் சான்றொப்பம் (Pre-certified) பெறாமல், அச்சு ஊடகங்களில் (Print Media) எந்தவொரு அரசியல் விளம்பரத்தையும் வெளியிடக்கூடாது என்று ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க: சட்டமன்ற தேர்தல்: தொகுதி மாறுகிறாரா ஸ்டாலின்? கொளத்தூர் தொகுதி கள நிலவரம்!
மேலும் படிக்க: தமிழ்நாடு தேர்தல் : வாட்ஸ்அப் குழு அட்மின்களுக்கு தேர்தல் ஆணையம் எச்சரிக்கை
மேலும் படிக்க: இணையத்தை கலக்கும் ‘தவெக’ புடவை! விலை என்ன தெரியுமா? இதோ முழு விவரம்...
