தமிழ்நாடு தேர்தல் : பறக்கும் படையிடம் நகை பணம் சிக்கிவிட்டதா? முக்கிய அப்டேட்

Tamil Nadu election : தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தல்-2026, தேர்தலையொட்டி பறக்கும்படை மற்றும் நிலை கண்காணிப்புக்குழுவால் பறிமுதல் செய்யப்படும் பணத்தை விடுவிக்க சிறப்புக்குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. சட்டமன்ற தேர்தலையொட்டி இராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் உள்ளஅரக்கோணம் (தனி), சோளிங்கர். இராணிப்பேட்டை மற்றும் ஆற்காடு தொகுதிகளில் பறக்கும்படை, நிலை கண்காணிப்புக்குழுக்கள் 24 மணி நேரமும் தீவிர ரோந்துப்பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல் பைக், கார். பேருந்துகளில் கொண்டு செல்லப்படும் பணம் மற்றும் பொருட்களை பறக்கும் படை மற்றும் நிலை கண்காணிப்புக் குழுவினரால் பறிமுதல் செய்து வருகின்றனர்.
சிறப்புக்குழு அமைப்பு
அவ்வாறு பறிமுதல் செய்யப்படும் பணம், பொருட்களுக்கு உரிய ஆவணங்களை சமர்ப்பித்தால் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட தொகை, பொருட்கள் மீண்டும் திருப்பித் தரப்படும். இவ்வாறு தொகை, பொருட்களை திருப்பித் தருவதற்காக இராணிப்பேட்டை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலரின் உத்தரவின்பேரில் சிறப்புக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தக் குழுவில் திரு.கு.செல்வராசு, திட்ட இயக்குநர், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை, இராணிப்பேட்டை (கைபேசி 7305089500), திரு.எம்.ஷாகீர், மாவட்ட கருவூல அலுவலர் (மு.கூ.பொ). இராணிப்பேட்டை (கைபேசி எண். 9442065700), திரு.கி.மு.ராஜேஷ். மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (கணக்குகள்). இராணிப்பேட்டை (கைபேசி எண். 9994237106) ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
பணத்தை பெறுவது எப்படி?
எனவே, அரக்கோணம் (தனி), சோளிங்கர், இராணிப்பேட்டை மற்றும் ஆற்காடு சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் நிலை கண்காணிப்புக்குழு, பறக்கும் படை அலுவலர்களால் எந்த ஆவணங்களும் இல்லாத காரணத்தால் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட தொகை, பொருட்களை விடுவிக்கவும், இதுதொடர்பான புகார்கள் ஏதும் இருப்பின் சம்மந்தப்பட்ட அலுவலர்களை பொதுமக்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் என மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் தெரிவித்துள்ளார்.
மற்ற மாவட்டத்தினர் என்ன செய்வது?
இதபோல், மற்ற மாவட்டத்தினரும் அந்தந்த மாவட்டத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சிறப்புக்குழுவை சந்தித்து தீர்வு காணலாம்.
தேர்தல் ஆணையத்தின் சிறப்பு அறிவிப்பு
இதேபோல், ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலையொட்டி நடைபெற உள்ள வாக்குப்பதிவையொட்டி வாக்காளர்களின் வசதியை உறுதி செய்யவும், மேம்பட்ட வாக்குப்பதிவு அனுபவத்தை வழங்கவும் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் பல முன்முயற்சிகளை எடுத்துள்ளது.
1. வாக்காளர் தகவல் சீட்டை (Voter Information Slip) மேலும் எளிதாக்கும் வகையில், அதில் வாக்காளரின் வரிசை எண் மற்றும் பாகம் எண் ஆகியவை தெளிவாகத் தெரியும் வண்ணம் தேர்தல் ஆணையம் மாற்றியமைத்துள்ளது. இதன் மூலம் வாக்காளர்கள் தங்களது வாக்குச்சாவடியைக் கண்டறிவதும், இதர விவரங்களைத் தெரிந்துகொள்வதும் எளிதாகும்.
2. வாக்குப்பதிவு நாளன்று வாக்காளர்களின் வசதிக்காக, வாக்குச்சாவடிகளில் கைபேசிகளை (Mobile Phones) ஒப்படைக்கும் வசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வாக்குச்சாவடியின் நுழைவாயில் அருகே மிகவும் எளிமையான 'புறா கூண்டு போன்ற * (Pigeon hole) பெட்டி அல்லது சணல் பைகள் அமைக்கப்படும்; அங்கு வாக்காளர்கள் தங்களது கைபேசிகளை பாதுகாப்பாக வைத்துச் செல்லலாம்.
3. இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வாக்காளர்களின் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற 'ECNET' என்ற ஒருங்கிணைந்த ஒற்றை இணையதளத்தைத் செயல்பாட்டிற்கு கொண்டுவந்துள்ளது. இதில் ஆணையத்தின் 40-க்கும் மேற்பட்ட செயலிகள் மற்றும் இணையதளங்கள் ஒன்றிணைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதன் மூலம் வாக்காளர்கள் பின்வரும் சேவைகளைப் பெறலாம் : வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் பதிவு செய்தல், வாக்காளர் அடையாள அட்டையில் (EPIC) திருத்தங்கள் மேற்கொள்வது, வாக்குப்பதிவு சதவீத விவரங்களைப் பார்த்தல், வாக்குச்சாவடி விவரங்களை அறிதல் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளர்களுக்கான உதவிகளைப் பெறுதல், தேர்தல் அதிகாரிகளுடன் தொடர்பு கொள்ளுதல் போன்றவைகள் ஆகும். ECINET செயலியை கூகுள் பிளே ஸ்டோர் (Google Play Store) அல்லது ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோர் (Apple App Store) மூலம் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
4. பணம், மதுபானம், போதைப்பொருள் மற்றும் இதர தடைசெய்யப்பட்ட பொருட்களைக் கண்காணித்துத் தடுக்க மாநிலம் முழுவதும் கண்காணிப்பு மற்றும் அமலாக்கக் குழுக்கள் 24 மணி நேரமும் பணியாற்றி வருகின்றன. 23 மார்ச் 2026 வரை இக்குழுக்களால் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பொருட்களின் மதிப்பீடு குறித்த விவரங்கள் :
பணம் மற்றும் மதுபானம்: சோதனைகளின் போது இதுவரை 30.53 கோடி ரூபாய் ரொக்கப் பணமும், 0.72 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான மதுபானங்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
போதைப்பொருட்கள் மற்றும் தங்கம்: போதைப்பொருள் கடத்தலுக்கு எதிராக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளில் 6.47 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, தங்கம் மற்றும் வெள்ளி உள்ளிட்ட விலைமதிப்பற்ற உலோகங்கள் அதிகபட்சமாக 92.02 கோடி ரூபாய் அளவிற்குப் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இதர பொருட்கள்: இலவசப் பொருட்கள் மற்றும் பிற வகைப்பாட்டில் வரும் 22.19 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்களும் அதிகாரிகளால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன. ஒட்டுமொத்தமாக, இதுவரை மொத்தம் 151.93 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ரொக்கம் மற்றும் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் தமிழகத் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் படிக்க: என்டிஏ கூட்டணி தொகுதி பங்கீடு: பாஜக, அமமுக, பாமகவுக்கு எத்தனை? இபிஎஸ் அறிவிப்பு
மேலும் படிக்க: தொழில் கடன் வேண்டுமா? 1 கோடி ரூபாய் மானியம்! - தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
