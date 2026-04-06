தமிழக தேர்தல்.. அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 'ஜாக்பாட்'.. 7 முக்கிய அறிவிப்புகள் என்ன?

Jackpot for TN Govt Staff: 2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் பல்வேறு நலவாரியத் தொழிலாளர்களைக் கவரும் வகையில் தமிழக அரசு அதிரடி சலுகைகளை அறிவித்துள்ளது. இதில் ஓய்வூதிய உயர்வு, மருத்துவக் காப்பீடு விரிவாக்கம் மற்றும் திருமண முன்பண உயர்வு ஆகியவை மிக முக்கியமான அம்சங்களாகும்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Apr 6, 2026, 10:49 AM IST
  • நலவாரியத் தொழிலாளர்களுக்கு மாதாந்திர ஓய்வூதியம் ரூ.2,000 ஆக உயர்வு.
  • மருத்துவக் காப்பீட்டுத் தொகை ரூ.5 லட்சத்திலிருந்து ரூ.10 லட்சம் ஆக அதிகரிப்பு
  • திருமண முன்பணம் ரூ.5 லட்சம்; வீட்டுக் கடன் முன்பணம் ரூ.50 லட்சமாக உயர்வு.

camera icon7
Latest Updates Govt Employees And Pensioners News: வாக்காளர்களைக் கவர அரசியல் கட்சிகள் போட்டி போட்டுக்கொண்டு வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசி வரும் நிலையில், 2026-ம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு அரசுப் பணியாளர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் பல்வேறு நலவாரியத் தொழிலாளர்களைக் கவரும் வகையில் திமுக தரப்பில் அதிரடி அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக பணவீக்கத்திற்கு ஏற்ப ஓய்வூதிய தொகை உயர்வு மற்றும் மருத்துவப் பாதுகாப்பிற்கு மருத்துவக் காப்பீட்டுப் பலன்களை விரிவுபடுத்துதல் என ஆகியவற்றுக்கு இதில் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விவரங்களை பார்ப்போம்.

1. நலவாரிய தொழிலாளர்கள் ஓய்வூதிய உயர்வு எவ்வளவு?

கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள், ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள், மெக்கானிக்குகள் என உடலுழைப்புத் தொழிலாளர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை ஏற்று, அவர்களின் மாதாந்திர ஓய்வூதியம் ரூ.1,200-லிருந்து ரூ.2,000 ஆக உயர்த்தப்பட உள்ளது என தமிழ்நாடு கட்டுமான தொழிலாளர் நலவாரியம் அறிவித்து உள்ளது. இது அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்திற்குப் பெரும் ஊக்கமளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

2. அரசு ஊழியர்களுக்கான திருமண முன்பணம் மற்றும் வீட்டுக் கடன் உயர்வு

அரசுப் பணியாளர்களின் கனவுகளை நனவாக்கும் வகையில் நிதி உதவிகள் பலமடங்கு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன. அரசுப் பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த திருமண முன்பணம் ரூ.10,000-லிருந்து ரூ.5 லட்சம் வரை அதிரடியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதேபோல வீடு கட்டுவதற்கான முன்பணம் ரூ.40 லட்சத்திலிருந்து ரூ.50 லட்சம் ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதுமட்டுமில்லாமல் ஓய்வுக்கால பணிக்கொடை (Gratuity) உச்சவரம்பு ரூ.20 லட்சத்திலிருந்து ரூ.25 லட்சம் ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

3. உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டம் (UPS) நன்மைகள்

ஆசிரியர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்களுக்குப் பாதுகாப்பான எதிர்காலத்தை உறுதி செய்யும் வகையில், உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டம் (Unified Pension Scheme - UPS) அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், அவர்கள் கடைசியாகப் பெற்ற ஊதியத்தில் 50 விழுக்காடு தொகையை வாழ்நாள் முழுவதும் ஓய்வூதியமாகப் பெற முடியும்.

4. சத்துணவு மற்றும் அங்கன்வாடி பணியாளர் ஓய்வூதிய உயர்வு

சத்துணவு அமைப்பாளர்கள் அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் மற்றும் ஊராட்சி செயலர்களுக்கான சிறப்பு ஓய்வூதியமும் கணிசமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

5. மருத்துவக் காப்பீடு விரிவாக்கம் மற்றும் உயர்வு

உடல்நலப் பாதுகாப்பு செலவுகள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான மருத்துவக் காப்பீட்டுத் தொகை ரூ.5 லட்சத்திலிருந்து ரூ.10 லட்சம் ஆக உயர்த்தப்பட உள்ளது. இதுமட்டுமல்லாமல் அனைத்து அரசு வாரியங்கள் மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் இத்திட்டம் விரிவுபடுத்தப்படும்.

6. பத்திரிகையாளர் நலவாரிய புதிய சலுகைகள்

ஜனநாயகத்தின் நான்காவது தூணான பத்திரிகையாளர்களுக்கும் சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. அதாவது அவர்களுக்கு ஓய்வூதியம் ரூ.10,000-லிருந்து ரூ.15,000 ஆகவும், குடும்ப ஓய்வூதியம் ரூ.5,000-லிருந்து ரூ.7,500 ஆகவும், பணியின் போது உயிரிழக்கும் பத்திரிகையாளர் குடும்பத்திற்கு வழங்கப்படும் நிதி ரூ.3 லட்சத்திலிருந்து ரூ.5 லட்சம் ஆக அதிகரிப்பு. இச்சலுகைகள் அனைத்தும் தற்போது காட்சி ஊடகங்களில் (TV/Digital Media) பணியாற்றுபவர்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும்.

7. நெசவாளர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியம் உயர்வு

கைத்தறி நெசவாளர்களின் முதியோர் மாதாந்திர ஓய்வூதியம் ரூ.1,200-லிருந்து ரூ.2,000 ஆக உயர்த்தப்படும்.

8. விளையாட்டு வீரர்கள் ஊக்கத்தொகை அதிகரிப்பு

நலிந்த நிலையில் உள்ள வீரர்களுக்கு வழங்கப்படும் மாதாந்திர ஊக்கத்தொகை ரூ.6,000-லிருந்து ரூ.10,000 ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

முக்கிய குறிப்பு: தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில் வெளியாகியுள்ள இந்த அறிவிப்புகள், அரசு இயந்திரத்தின் முதுகெலும்பாகத் திகழும் ஊழியர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன. இத்திட்டங்கள் நடைமுறைக்கு வரும்போது லட்சக்கணக்கான குடும்பங்கள் பொருளாதார ரீதியாகப் பயன்பெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த 'மெகா' அறிவிப்புகள் தேர்தல் முடிவுகளில் எந்த மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

தமிழக தேர்தல் சலுகை குறித்து  அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

1. நலவாரியத் தொழிலாளர்களுக்கான ஓய்வூதியம் எவ்வளவு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது?
தமிழ்நாடு கட்டுமான தொழிலாளர் நலவாரியம் மற்றும் இதர அமைப்புசாரா தொழிலாளர் வாரியங்களின் மாதாந்திர ஓய்வூதியம் ரூ.1,200-லிருந்து ரூ.2,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

2. அரசு ஊழியர்களுக்கான திருமண முன்பணத்தில் என்ன மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது?
முன்பு வெறும் ரூ.10,000 ஆக இருந்த திருமண முன்பணம், தற்போது தகுதியுள்ள அரசுப் பணியாளர்களுக்கு ரூ.5 லட்சம் வரை அதிரடியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

3. புதிய உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டம் (UPS) என்றால் என்ன?
இத்திட்டத்தின்படி, ஓய்வுபெறும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அரசுப் பணியாளர்களுக்கு அவர்களின் கடைசி ஊதியத்தில் 50% தொகை ஓய்வூதியமாக வழங்கப்படுவது உறுதி செய்யப்படும். இது ஊழியர்களின் எதிர்கால நிதிப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்கிறது.

4. ஓய்வுபெறும் போது கிடைக்கும் பணிக்கொடை (Gratuity) உச்சவரம்பு எவ்வளவு?
அரசு ஊழியர்கள் ஓய்வுபெறும்போது வழங்கப்படும் பணிக்கொடைக்கான உச்சவரம்பு ரூ.20 லட்சத்திலிருந்து ரூ.25 லட்சம் ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

5. இந்தச் சலுகைகள் எப்போது நடைமுறைக்கு வரும்?
இவை 2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால், அரசு இதற்கான அரசாணைகளை (Government Orders) வெளியிட்ட பிறகு படிப்படியாக நடைமுறைக்கு வரும்.

