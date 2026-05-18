/UPI மூலம் மின்கட்டணம்? தமிழக அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு!

தமிழகத்தில் மக்கள் இனி மின்கட்டணத்தை கட்ட மறந்துவிடுவோமோ என்று அச்சப்பட தேவையில்லை. மக்களின் வங்கி கணக்கிலிருந்து தானாகவே மின்கட்டணத்தை செலுத்தும் புதிய வசதியை தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதனால், கட்டணத்தை செலுத்த மறப்பதால் ஏற்படும் அபராதங்கள் மற்றும் மின் துண்டிப்பை தவிர்க்க முடியும். பொதுவாக தமிழகத்தில் வீடுகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களுக்கு இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை மின்பயன்பாடு கணக்கிடப்படுகிறது. கணக்கெடுத்த நாளில் இருந்து சரியாக 20 நாட்களுக்குள் மக்கள் தங்களது மின்கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும். குறிப்பிட்ட தேதிக்குள் கட்டணத்தை செலுத்த தவறினால், வீட்டின் மின் விநியோகம் துண்டிக்கப்படும். பின்னர் அபராதம் செலுத்திய பின்னரே மீண்டும் மின்சாரம் வழங்கப்படும்.
வேலை, மறதி, வெளியூர் பயணம் அல்லது ஆன்லைன் சிக்கல்கள் காரணமாக பல நேரங்களில் மக்கள் மின் கட்டணத்தை குறிப்பிட்ட தேதிக்குள் செலுத்த மறந்து விடுகின்றனர். இதனால் கடும் மன உளைச்சலுக்கும் கூடுதல் செலவுக்கும் ஆளாகின்றனர். மக்களின் இந்த சிரமத்தை போக்குவதற்கும், மின் வாரியத்தின் வருவாயை தடையின்றி பெறுவதற்கும் தற்போது E.B. Auto Pay என்ற தானியங்கி முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த தானியங்கி முறையில் மக்கள் தங்களை பதிவு செய்து கொண்டால், அவர்கள் மாதாந்திர மின் கட்டணத்தை இனி குறித்து வைத்து கட்ட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. மின்பயன்பாடு கணக்கெடுக்கப்பட்ட 10வது நாளில், மக்களின் வங்கி கணக்கில் இருந்து மின்கட்டணம் தானாகவே பிடித்தம் செய்யப்படும். இதனால், கடைசி நேர பதற்றமோ, அபராதம் கட்டும் சூழலோ உருவாகாது. இந்த வசதியானது, வீடுகள், சிறிய வணிக நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து நுகர்வோருக்கும் பொருந்தும் என்று மின் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
தானியங்கி முறையில் மின்கட்டணத்தை செலுத்தும் வசதியை பெற, மக்கள் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான www.tnpdcl.org என்ற முகவரிக்கு செல்ல வேண்டும். அதில், முகப்பு பக்கத்தில் உள்ள Payment என்ற பகுதிக்கு சென்று, புதிதாக இணைக்கப்பட்டுள்ள E.B. Auto Pay என்ற விருப்பத்தை தேர்வு செய்ய வேண்டும். அங்கு, உங்களுடைய மின் இணைப்பு எண்ணை பதிவிட வேண்டும். திரையில் தோன்றும் விபரங்கள் தங்களுடையது தானா என்பதை சரிபார்த்து கொள்ளவும். பின்னர், மின்வாரியத்தில் நீங்கள் ஏற்கனவே பதிவு செய்துள்ள உங்களது மொபைல் எண்ணை பதிவிட வேண்டும். இறுதியாக, உங்களது வங்கி கணக்கு எண் அல்லது UPI ஆட்டோ பே தொடர்பான விவரங்களை பதிவு செய்ய வேண்டும். இந்த நடைமுறையை முடித்துவிட்டால், அடுத்தமுறை கட்டணத்தை குறித்து நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை.
தமிழக அரசின் இந்த மின்னணு பணப்பரிவர்த்தனை ஊக்குவிப்பு திட்டம், குறிப்பாக நடுத்தர வர்க்கத்தினர் மற்றும் மூத்த குடிமக்களுக்கு பெரும் உதவியாக இருக்கும் என கருதப்படுகிறது. மாதாமாதம் மின்வாரிய அலுவலகங்களில் வரிசையில் நிற்பதையோ, மொபைல் ஆப் வேலை செய்யவில்லை என பதறுவதையோ இது தவிர்க்கும். இதற்கிடையே, வங்கி கணக்கில் இருந்து பணம் கழிக்கப்படும் முன்பாக, நுகர்வோருக்கு SMS மூலம் எச்சரிக்கை தகவல்கள் அனுப்பப்படும் பட்சத்தில் இந்த திட்டம் மேலும் முழுமையடையும் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் கூறுகின்றனர்.
முக்கிய புள்ளிகள்
- தானியங்கி மின் கட்டணம் வசதி தொடக்கம்.
- வங்கி கணக்கிலிருந்து பணம் தானாக பிடித்தம்.
- மின் கட்டணம் மறப்பதால் ஏற்படும் அபராதம் தவிர்ப்பு.
- வீடுகள், சிறு வணிகர்களுக்கு பயன்.
- இணையதளத்தில் பதிவு செய்யலாம்.
- மின் துண்டிப்பு சிக்கல் குறையும்.