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B.E, B.Tech, B.Arch துணை கவுன்சிலிங் எப்போது...? அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

TNEA 2026 : தமிழ்நாடு பொறியியல் சேர்க்கையில் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது. பொறியியல் சேர்க்கையில் இரண்டாம் சுற்றின் தற்காலிக ஒதுக்கீட்டை உறுதிசெய்தல் வரையிலான தகவல்களை இதில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Aug 09, 2026, 11:00 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 11:00 PM IST
B.E, B.Tech, B.Arch துணை கவுன்சிலிங் எப்போது...? அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு
Image Credit: TNEA 2026 | Image Soure : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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B.E, B.Tech, B.Arch துணை கவுன்சிலிங் எப்போது...? அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு
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