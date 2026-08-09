/B.E, B.Tech, B.Arch துணை கவுன்சிலிங் எப்போது...? அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

Tamil Nadu Engineering Admission 2026 : தமிழ்நாடு பொறியியல் சேர்க்கை 2026 கால அட்டவணை முன்னரே வெளியிடப்பட்டிருந்தது. அதன்படி, பொறியியல் சேர்க்கையில் இரண்டாம் சுற்றின் தற்காலிக ஒதுக்கீட்டை உறுதிசெய்தல் நேற்றுடன் (ஆகஸ்ட் 8) முடிவுற்றது.
தங்களுக்கு கிடைத்துள்ள ஏற்றுக்கொண்ட 40 ஆயிரத்து 299 மாணவர்களுக்கு நிரந்தர ஒதுக்கீட்டாணைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், தங்களுக்கு கிடைத்துள்ள இடத்தை ஏற்றுக்கொண்டு மேல்நோக்கிய நகர்வுக்கு உறுதி செய்த 10 ஆயிரத்து 648 மாணவர்களுக்கு தற்காலிக ஒதுக்கீட்டாணைகளும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு பொறியியல் சேர்க்கை 2026 குறித்து தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட அறிவிப்பில், "இதில் அரசு பள்ளியில் பயின்ற 6 ஆயிரத்து 914 மாணவர்களுக்கு நிரந்தர ஒதுக்கீட்டாணைகளும், 2 ஆயிரத்து 647 மாணவர்களுக்கு தற்காலிக ஒதுக்கீட்டாணைகளையும் சேர்த்து மொத்தமாக 60 ஆயிரத்து 508 ஒதுக்கீட்டாணைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் அதில், மாணவர்களுக்கு ஒதுக்கீட்டாணை வெளியிடுவதற்கு முன்பாக ஆகஸ்ட் 6ஆம் தேதி அன்று ஒதுக்கீட்டாணைகளை 11 அரசு பொறியியல் கல்லூரிகளில் இருந்து 33 பேராசிரியர்கள் நேரில் வரவழைக்கப்பட்டு தரவரிசை மற்றும் விருப்ப பட்டியலின் அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டு நேரடி சரிபார்ப்பு செய்யப்பட்டது.
செய்தி வெளியீடு - தமிழ்நாடு பொறியியல் சேர்க்கை - 2026#CMJosephVijay | #TNDIPR | @TVKVijayHQ | @imrajmohan | pic.twitter.com/ie9osQFTew— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) August 9, 2026
தற்காலிக (Tentative) ஒதுக்கீட்டு ஆணை பெற்ற மாணவர்கள், தங்கள் விருப்பத் தேர்வில் குறிப்பிட்டுள்ள TFC (Tamil Nadu Facilitation Centre) மையத்திற்கும், இறுதி (Provisional) ஒதுக்கீட்டு ஆணை பெற்ற மாணாக்கர்கள், தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள கல்லூரியிலும் நேரடியாகச் சென்று இன்று முதல் (ஆகஸ்ட் 9) முதல் ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதி வரை அசல் சான்றிதழ்கள் மற்றும் கல்விக் கட்டணத்தை செலுத்தி சேர்க்கை பெறவேண்டும்.
ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதி அன்றுக்குள், TFC மையத்தில் ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்காத மாணவர்கள், கல்லூரியில் சேராத மாணவர்களுக்கான ஒதுக்கப்பட்ட இடங்கள் தானாகவே (Default) ரத்து செய்யப்படும்.
அவ்விடங்கள் அதே சுற்றில் (Round- 2) மேல்நோக்கிய நகர்வுக்காக (Upward Movement) காத்திருக்கும் மாணாக்கர்களுக்கு ஒதுக்கப்படும். இதுவரை நடைபெற்ற சிறப்பு கலந்தாய்வு மற்றும் முதல் சுற்று கலந்தாய்வில், 28 ஆயிரத்து 979 மாணாக்கர்களுக்கு ஒதுக்கீட்டாணைகள் வழங்கப்பட்டு சேர்க்கை பெற்று வருகின்றனர்.
B.Arch கலந்தாய்வில் பொது பிரிவில் 622 மாணவர்களும் மற்றும் அரசு பள்ளியில் பயின்ற 7.5 சதவித ஒதுக்கீட்டில் 40 மாணவர்களும் ஒதுக்கீட்டாணைகள் வழங்கப்பட்டு சேர்க்கை பெற்று வருகின்றனர். மாணவர்களுக்கு இறுதியாக ஒதுக்கப்பட்ட இடங்கள் www.tneaonline.org இணையதளத்தில் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
B.E, B.Tech, B.Arch துணைக்கலந்தாய்வானது, +2 துணைத்தேர்வில் தேர்ச்சி அடைந்த மாணவர்கள் மற்றும் பொதுக்கலந்தாய்வில் விண்ணப்பிக்காத மாணவர்களுக்குக்காண விண்ணப்பங்கள் ஆகஸ்ட் 17ஆம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 31ஆம் தேதிவரை பெறப்பட்டு, துணைக் கலந்தாய்வு செப்டம்பர் 3ஆம் தேதி முதல் செப்டம்பர் 7ஆம் தேதிவரை நடைபெறும்" என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.