கோயில் பணியாளர்களுக்கான கருணைத் தொகை: தமிழக அரசின் குட் நியூஸ்

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு அரசு, இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கீழ் இயங்கும் திருக்கோயில்களில் பணியாற்றி ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான ஓய்வூதிய உயர்வு குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. சட்டப்பேரவையில் செய்யப்பட்ட அறிவிப்பின்படி, ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு துறை நிலையிலான ஓய்வூதியத்திற்கு இணையாகக் கருணைத் தொகை (Ex-Gratia) வழங்க அரசு அனுமதி அளித்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஏன் இந்த புதிய திட்டம்?
இதுவரை, கோயில் ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் வழங்கும் நடைமுறையில் இரண்டு வெவ்வேறு முறைகள் இருந்தன. பணியாளர் சேம நல நிதி (EPF) திட்டம் என்ற இத்திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வு பெற்ற பணியாளர்கள் மிகவும் குறைவான தொகையான ரூ.900 முதல் ரூ.2,190 வரை மட்டுமே ஓய்வூதியமாகப் பெற்று வந்தனர். மேலும், துறை நிலையிலான ஓய்வூதியம் என்ற இந்தத் திட்டத்தில் இருப்பவர்களுக்கு ஓய்வூதியம் ரூ.4,000 முதல் ரூ.5,000 வரையிலும், குடும்ப ஓய்வூதியம் ரூ.2,000 முதல் ரூ.2,500 வரையிலும் வழங்கப்பட்டு வந்தது. இந்தப் பெரிய ஓய்வூதிய வேறுபாட்டைச் சரிசெய்யும் நோக்கத்துடன், EPF ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கருணைத் தொகை வழங்க அரசு முடிவெடுத்து, சட்டப்பேரவையிலும் இது தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது.
தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு
அதன்படி, சட்டப்பேரவை அறிவிப்பின் பேரில் துறை நிலையிலான ஓய்வூதியம் பெறும் பணியாளர்களுக்கு இணையாக திருக்கோயில்களில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற பணியாளர்களுக்கு கருணைத்தொகை வழங்க அரசு அனுமதி அளித்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
அதிகபட்ச கருணைத் தொகை: EPF திட்டத்தில் குறைந்தபட்சம் ரூ.1,000 ஓய்வூதியம் பெறும் பணியாளர்களுக்கு, அதிகபட்சமாக ரூ.4,000 வரை கருணைத் தொகை வழங்கப்படும். அதேபோல், EPF திட்டத்தில் குறைந்தபட்சம் ரூ.500 குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறும் குடும்பத்தினருக்கு, அதிகபட்சமாக ரூ.2,000 வரை கருணைத் தொகை வழங்கப்படும்.
நிதி ஆதாரம்: இந்தக் கருணைத் தொகை வழங்குவதற்கான நிதி, இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையரின் அலுவலகத்தில் பராமரிக்கப்படும் மையநிதி (Central Fund)-இன் வட்டித் தொகையிலிருந்தும், தமிழ்நாடு இந்து சமய மற்றும் அறநிலையக் கொடைகள் சட்டம், 1959-ன் கீழ் வரும் திருக்கோயில்களின் நிதியிலிருந்தும் பயன்படுத்தப்படும்.
சட்டப்பூர்வ அனுமதி: இந்தத் திட்டம், தமிழ்நாடு இந்து சமய மற்றும் அறநிலையக் கொடைகள் சட்டம் 1959-ன் சட்டப்பிரிவுகள் 49(1), 48(1) மற்றும் 46(1)-ன் கீழ் சட்டப்பூர்வமாக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு அரசின் இந்த உத்தரவு கோயில் பணியாளர்களுக்கும், ஓய்வுபெற்ற கோயில் பணியாளர்களுக்கும் மகிழ்ச்சியான செய்தியாக அமைந்துள்ளது.
