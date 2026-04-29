English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் திமுக ஆட்சி! தவெக கொடுத்த ஷாக் - ஜீ கருத்துக் கணிப்பு

Tamil Nadu Exit Poll 2026: தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் திமுக தலைமையிலான கூட்டணியே ஆட்சி அமைக்கும் என ஜீ கருத்துக் கணிப்பில் தெரியவந்துள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 29, 2026, 08:13 PM IST
  • தமிழ்நாடு தேர்தல் கணிப்பு 2026
  • திமுக மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும்
  • தவெக வாங்கப்போகும் வாக்கு விழுக்காடு

Trending Photos

Tamil Nadu Exit Poll 2026: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026 வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நிறைவடைந்த நிலையில், தேர்தலுக்குப் பிந்தைய கருத்துக் கணிப்பு இப்போது வெளியாகியுள்ளது. ஜீ மீடியா நடத்திய கருத்துக் கணிப்பில் மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமைக்கும் என தெரியவந்துள்ளது. முதன்முறையாக தேர்தல் களத்துக்கு வந்துள்ள நடிகர் விஜய் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருப்பதும் இந்த கருத்துக் கணிப்பு மூலம் அறிய முடிகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

திமுக கூட்டணி மீண்டும் அரியணை 

இந்தக் கணிப்பின்படி, முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சியைப் பிடிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளதாகத் தெரிகிறது. திமுக மற்றும் அக்கட்சி தலைமையிலான கூட்டணி 140 முதல் 162 வரை வெல்ல வாய்ப்புள்ளது. வாக்கு சதவீதம் 43% முதல் 46% வரை பெறும். ஆளும் கட்சிக்கு எதிரான சில அதிருப்திகள் இருந்தாலும், வலுவான கூட்டணி அமைப்பும், அரசின் நலத்திட்டங்களும் திமுகவை மீண்டும் வெற்றிப் பாதைக்கு அழைத்துச் செல்லும் என்று ஜீ மீடியா கருத்துக் கணிப்பு தெரிவிக்கிறது.

அதிமுக கூட்டணி சறுக்கலா?

எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிகமுக கூட்டணி, கடந்த தேர்தலை விட அதிக சவால்களை இந்த தேர்தல் முடிவுகளில் சந்திக்கும் எனக் கூறப்படுகிறது. கடந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலைக் காட்டிலும் குறைவான இடங்களில் அக்கட்சி வெற்றி பெறவும் வாய்ப்புள்ளது. ஜீ கருத்துக் கணிப்பின்படி, 52 முதல் 74 வரை இடங்கள் வரை வெல்லும். வாக்கு சதவீதம் 36% - 39% பெறும்.

தவெக கொடுத்த 'ஷாக்' - விஜய் எனும் மூன்றாவது சக்தி

இந்தக் கருத்துக் கணிப்பில் அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் (TVK) பெற்றிருக்கும் வாக்கு சதவீதம் தான். முதல் தேர்தலிலேயே இரட்டை இலக்க வாக்கு சதவீதத்தை எட்டுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். 14% - 19% வாக்குகளைப் பெறுவார். விஜய் பெறும் வாக்கு விழுக்காடு அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கு அபாய எச்சரிக்கையாக இருக்கும். 8 முதல் 18 வரை இடங்கள் வரை வெல்லவும் வாய்ப்புள்ளது என ஜீ மீடியா தெரிவித்துள்ளது. 

இளைஞர்களை கவர்ந்த விஜய்

விஜய்யின் வருகை குறிப்பாக இளைஞர்கள் மற்றும் முதல்முறை வாக்காளர்களின் வாக்குகளைப் பிரிப்பதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும். இது திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு திராவிடக் கட்சிகளின் வாக்கு வங்கிகளிலும் கணிசமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மற்ற கட்சிகளின் நிலைமை

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): சீமான் தலைமையிலான நதக 4% - 5% வாக்குகளைப் பெற்று 0 - 2 இடங்களை வெல்ல வாய்ப்புள்ளது.

பிற கட்சிகள் : 2 முதல் 6 இடங்கள் வரை வெல்லக்கூடும். அவர்கள் 3% - 5% வாக்குகள் எடுக்க வாய்ப்பு.

கருத்துக் கணிப்பு உணர்த்துவது என்ன?

தற்போதைய நிலவரப்படி திமுக மீண்டும் ஆட்சியமைப்பதற்கான வாய்ப்புகளே பிரகாசமாக உள்ளன. விஜய்யின் தவெக 15 விழுக்காடுக்கும் அதிகமான வாக்குகளைப் பெறுவது உறுதி செய்யப்பட்டால், அது வரும் காலங்களில் தமிழகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் மாற்றத்திற்கு அடித்தளமாக அமையும். பலமுனைப் போட்டி நிலவுவதால், வெற்றியைத் தீர்மானிக்கும் வாக்கு வித்தியாசம் மிகவும் குறைவாகவே இருக்கும்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Tamil Nadu Exit PollZee News SurveyDMKTVKTN Election Results

Trending News