தமிழ் தொலைக்காட்சிகளில் முதன்முறையாக ஏஐ கருத்துக் கணிப்பு! ஜீ சொன்னா நடக்கும்

Tamil Nadu Election 2026: தமிழ் தொலைக்காட்சிகளில் முதன்முறையாக ஏஐ மூலம் தேர்தலுக்குப் பிந்தைய கருத்துக் கணிப்பு ஜீ நியூஸ் தமிழ் வெளியிட்டுள்ளது. Zeenia AI கணிப்பு கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தல் முடிவுகளை துல்லியமாக கணித்த நிலையில், இப்போது தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கம், அசாம் மாநில தேர்தல் முடிவுகளையும் கணித்துள்ளது. முந்தைய தேர்தல் முடிவுகள், கள நிலவரம் ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்து Zeenia AI இப்போது கொடுத்திருக்கும் கணிப்பில் தமிழ்நாட்டில் திமுகவே மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும் என தெரிவித்துள்ளது. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்...
தமிழக தொலைக்காட்சிகளில் முதன்முறை
தமிழக தொலைக்காட்சி வரலாற்றிலேயே ஒரு தேர்தலை பகுப்பாய்வு செய்ய ஏஐ தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவது இதுவே முதன்முறை என்ற பெருமையை ஜீ தமிழ் நியூஸ் பெற்றுள்ளது. களத்தில் உள்ள மக்களின் மனநிலை, சமூக ஊடகப் போக்குகள் மற்றும் பல்வேறு தரவுகளை அறிவியல் பூர்வமாக ஆய்வு செய்து இந்த முடிவுகளை Zeenia AI வழங்கியுள்ளது.
கடந்த காலத்தில் துல்லியமான கணிப்பு
Zeenia AI மீது இவ்வளவு எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட முக்கியக் காரணம் அதன் கடந்த கால வெற்றிதான். 2024 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற நாடாளுமன்றத் தேர்தலின் போது, Zeenia AI வெளியிட்ட கணிப்புகள் தேர்தல் முடிவுகளோடு மிகத் துல்லியமாக ஒத்துப்போயின. அந்த நம்பகத்தன்மையே தற்போது சட்டமன்றத் தேர்தல் கணிப்பின் மீதான ஆர்வத்தை அதிகரித்துள்ளது.
Zeenia AI கணிப்பின் முக்கிய அம்சங்கள்:
Zeenia AI தமிழ்நாட்டின் தேர்தலுக்குப் பிந்தைய கருத்துக் கணிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக கூட்டணி 140 முதல் 162 இடங்களைக் கைப்பற்றி மீண்டும் ஆட்சியைத் தக்கவைக்கும் என Zeenia AI கணித்துள்ளது. இக்கூட்டணி 43% - 46% வாக்குகளைப் பெறும் எனத் தெரிகிறது.
விஜய் கொடுத்த 'ஷாக்': Zeenia AI கணிப்பின்படி, முதல்முறையாகத் தேர்தலைச் சந்திக்கும் நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம், 14% முதல் 19% வரை வாக்குகளை அறுவடை செய்யும். இது மற்ற கட்சிகளுக்குப் பெரும் அதிர்ச்சியாக அமையும் என கணித்துள்ளது. இது ஒரு புதிய அரசியல் மாற்றத்திற்கான தொடக்கமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
அதிமுக - பாஜக கூட்டணி: பலமான சவாலை அளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட அதிமுக கூட்டணிக்கு 52 முதல் 74 இடங்கள் வரை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளதாக Zeenia AI கணித்துள்ளது.
மாபெரும் வாக்குப்பதிவு: தமிழக வரலாற்றிலேயே இல்லாத அளவாகப் பதிவான 85.15% வாக்குகள், ஆட்சிக்கு ஆதரவான அலையையும், புதிய மாற்றத்திற்கான தேடலையும் ஒரே நேரத்தில் பிரதிபலிப்பதாக Zeenia AI விளக்கியுள்ளது.
