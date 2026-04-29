தமிழ்நாடு எக்ஸிட்போல் 2026: மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கப்போவது யார்? முழு விவரம் இங்கே

Tamil Nadu Exit Poll Results 2026 : தமிழ்நாட்டில் அடுத்த ஆட்சி யாருடையது? திமுக, அதிமுக, தவெக மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சிகளில் வெல்லப்போது யார்? இங்கே முழு விவரத்தையும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 29, 2026, 07:42 PM IST
Tamil Nadu Exit Poll Results 2026 : 2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், தேர்தலுக்குப் பிந்தைய கருத்துக் கணிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன. திமுக தலைமையிலான கூட்டணி ஆட்சியை தக்க வைக்குமா? அல்லது அதிமுக கூட்டணி ஆட்சியைப் பிடிக்குமா? அல்லது இவர்கள் இருவருக்கும் ஷாக் கொடுக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது? அக்கட்சிக்கு எத்தனை விழுக்காடு வாக்குகள் கிடைக்கும்?, நாம் தமிழர் கட்சியின் வாக்கு சதவீதம் ஆகியவை குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

திமுக கூட்டணி

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகால ஆட்சியின் செயல்பாடுகளை முன்வைத்து திமுக இத்தேர்தலைச் சந்தித்தது. குறிப்பாக, பெண்களை மையப்படுத்திய மகளிர் உரிமைத் தொகை, விடியல் பயணம் மற்றும் கல்லூரி மாணவிகளுக்கான புதுமைப்பெண் திட்டம், மாணவர்களுக்கு தமிழ் புதல்வன் திட்டம் ஆகியவை அடிமட்ட மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றதாக அக்கட்சி நம்புகிறது. சொன்னதைச் செய்தோம், சொல்லாததையும் செய்தோம் என்ற முழக்கத்தோடு, அரசு செயல்படுத்திய நலத்திட்டங்கள் மீண்டும் தங்களுக்கு அரியணை பெற்றுத்தரும் என்ற அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையில் திமுக தலைமை உள்ளது. ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரான பொதுவான அதிருப்தியைத் தங்கள் மக்கள் நலத் திட்டங்கள் முறியடிக்கும் என்பதே இக்கூட்டணியின் தற்போதைய பலமான எதிர்பார்ப்பு.

அதிமுக கூட்டணி

பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுக, கடந்த காலங்களில் இழந்த செல்வாக்கை மீட்டெடுக்கும் முனைப்புடன் இத்தேர்தலில் களம் கண்டது. எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான இக்கூட்டணி, ஆளுங்கட்சியின் மீதான நிர்வாகக் குறைபாடுகள் மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினைகளை முன்வைத்து தீவிரப் பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டது. குறிப்பாக, கிராமப்புற வாக்கு வங்கிகள் மற்றும் டெல்டா, கொங்கு மண்டலங்களில் தங்களுக்குக் கிடைத்துள்ள ஆதரவு மீண்டும் தங்களை ஆட்சிப் பீடத்தில் அமர்த்தும் என்ற நம்பிக்கையில் அக்கட்சியினர் உள்ளனர். இழந்த செல்வாக்கை மீண்டும் நிலைநாட்டவும், ஒரு பலமான மாற்றாகத் தங்களை நிரூபிக்கவும் அதிமுக தீவிரமாகச் செயல்பட்டுள்ளது.

தமிழக வெற்றி கழகம்

தமிழக அரசியலில் 2026ன் மிகப்பெரிய அதிர்வலையாக நடிகர் விஜய் தலைமையிலான தவெக பார்க்கப்படுகிறது. ஒரு புதிய வரவாக இருந்தாலும், மாநிலம் தழுவிய அளவில் இளைஞர்கள் மற்றும் முதல்முறை வாக்காளர்கள் மத்தியில் ஒரு மிகப்பெரிய எழுச்சியை இக்கட்சி ஏற்படுத்தியுள்ளது. திராவிடக் கட்சிகளுக்கு மாற்றாக ஒரு புதிய அரசியலை முன்வைத்து, 234 தொகுதிகளிலும் தனித்துப் போட்டியிட்ட விஜய்யின் துணிச்சல், நடுநிலை வாக்காளர்களை வெகுவாகக் கவர்ந்துள்ளது. ஒரு புதிய தலைமுறை அரசியலுக்கான தொடக்கமாகத் தங்களை நிலைநிறுத்திக் கொண்டுள்ள தவெக, பாரம்பரிய அரசியல் கணக்குகளை மாற்றி அமைக்கும் என்ற நம்பிக்கையுடன் களத்தில் நிற்கிறது.

நாம் தமிழர் கட்சி

எந்தக் கூட்டணியும் இன்றி மீண்டும் ஒருமுறை தனித்துப் போட்டியிட்டுள்ளது சீமான் தலைமையிலான நாம் தமிழர் கட்சி. "மண்ணின் மைந்தர்" அரசியல் மற்றும் தனித்துவமான கொள்கைகளை முன்வைத்து கடந்த தேர்தல்களில் சீராகத் தனது வாக்கு சதவீதத்தை உயர்த்தி வந்த அக்கட்சிக்கு, இம்முறை பல சவால்கள் காத்திருக்கின்றன. குறிப்பாக, தவெக-வின் வருகை இக்கட்சியின் இளைஞர் வாக்கு வங்கியில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துமா என்ற விவாதம் அரசியல் தளத்தில் எழுந்துள்ளது. இருப்பினும், தங்களது மாறாத கொள்கைகளும், தொடர்ச்சியான களப்பணிகளும் கடந்த முறை பெற்ற வாக்கு வங்கியைத் தக்கவைப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், அதை உயர்த்தவும் உதவும் என்பதே அவர்களின் நிலைப்பாடாக உள்ளது.

அரியணை யாருக்கு?

தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் திமுக ஆட்சியமைக்கும் என ஜீ மீடியா கருத்துக் கணிப்புகள் தெரிவித்துள்ளன. திமுக கூட்டணி 140 முதல் 162 இடங்களைப் பிடிக்கும் என ஜீ மீடியா எடுத்த தேர்தலுக்குப் பிந்தைய கருத்துக் கணிப்பில் தெரிய வந்துள்ளது. அதிமுக 52 முதல் 74 இடங்களை பிடிக்கும். புதிதாக அரசியல் களத்துக்கு வந்திருக்கும் நடிகர் விஜய் கட்சி தமிழக வெற்றிக் கழகம் உள்ளிட்ட மற்ற கட்சிகள் 13 முதல் 33 இடங்கள் வரை வெல்ல வாய்ப்புள்ளது.

